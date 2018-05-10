報稅新規：除了免稅額＋扣除額，還要留意「基本生活費」免稅

編輯：武美齡

5月報稅季即將到來，今年報稅的新措施「基本生活費免稅」搞懂了沒？財政部臺北國稅局表示，106年度每人基本生活費所需費用為16.6萬元，到底怎麼報比較有利？要選「免稅額＋扣除額」還是「基本生活費免稅」？

106年度綜合所得稅即將開徵，相較105年度，免稅額今年有提高，如納稅義務人、配偶及受扶養親屬免稅額自85,000元提高至88,000元，年滿70歲之納稅義務人、配偶及受扶養直系尊親屬免稅額也自127,500元提高至132,000元。

此外，2018年報稅最重要的事，就是「基本生活費不課稅」，財政部臺北國稅局表示，106年度每人基本生活費所需費用為16.6萬元。舉例來說：

小明一家六口，包括夫妻、扶養兩名子女、父母均未滿70歲，雙薪家庭且採標準扣除額。

106年度維持基本生活所需費用總額為：

16.6萬元x6人＝99.6萬元

免稅額、標準扣除額及薪資所得特別扣除額為：

免稅額8.8萬元x6＋標準扣除額18萬元＋薪資所得特別扣除額12.8萬元x2＝96.4萬元

小明一家的基本生活費差額為3.2萬元（99.6萬元−96.4萬元），可自綜合所得總額中減除，不用課稅。簡言之，當「基本生活費總額」大於「免稅額＋扣除額」時，差額可以在綜合所得總額中扣除。

106年度免稅額、扣除額一覽表

家有幼兒及就學中孩子的家庭，特別重視「家有幼兒特別扣除額」和「教育扣除額」，其中有何細節需注意？

家有幼兒特別扣除額

幼兒學前特別扣除額自101年1月1日起適用，101～106年度扣除額為每人25,000，自107年度（108年申報）起將調高為每人120,000。

有下列情形之一者，不得扣除：

經減除本特別扣除額後，納稅義務人全年綜合所得稅適用稅率在20%以上，或依所得稅法第15條第2項規定計算之稅額適用稅率在20%以上。 納稅義務人依所得基本稅額條例第12條規定計算之基本所得額超過同條例第13條規定之扣除金額。

我的孩子適用教育扣除額嗎？

納稅義務人的子女就讀學歷經教育部認可之國內、外大專以上院校的學費，每人每年最多可以扣除25,000元（須檢附繳費收據影本或其他足資證明文件），已經接受政府補助者，應扣除該補助金額。但就讀空中大學、空中專校和五專前3年不適用本項扣除額。 公教人員領取的子女教育補助費，是屬於薪資所得，並不是「政府補助」，因此可以列報教育學費特別扣除額。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九