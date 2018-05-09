肺癌五問：抽淡菸比較不會得肺癌嗎？

關於肺癌，你最想知道的五件事，康健一次整理。

一、肺癌會傳染嗎？

肺癌不會傳染，病人可以跟家人一起住、一起吃飯，不用擔心傳染。但肺癌病人做化療時，因白血球減少、免疫力差，家中如果有人感冒，要戴口罩，盡量不要接觸病人，以免傳染。

二、肺癌會遺傳嗎？

台北榮總胸腔腫瘤科主任蔡俊明說，目前並沒有發現哪些基因會經由遺傳直接造成肺癌，但有研究發現，直系血親曾得肺癌的人，得肺腺癌的風險比沒有家族史者高，「可以說肺癌的發生有家族傾向。」可能是因為基因是否容易受損、修復受損基因的能力、免疫力等因素，都與遺傳因素相關。

此外，一家人也容易暴露在相同的致癌環境中，而二手菸，也會增加先後得肺癌的機率。

三、很多人不抽菸也很少下廚，為什麼卻得了肺癌？

肺癌有很多種，不一定每一種都跟抽菸有關。國人最常見的肺腺癌，就跟吸菸沒有明顯的關係，尤其是女性患者，約有九成不抽菸。

而且癌症的成因錯綜複雜，並非單一因素造成，如基因、免疫力、是否暴露在有毒及污染的環境，都會影響罹癌風險。所以肺癌不是只有吞雲吐霧的老菸槍才會得，不吸菸、不接觸廚房油煙的人還是有可能會得。

四、抽淡菸比較不會得肺癌？

研究發現，抽低焦油香菸的人，為了滿足菸癮、吸足尼古丁，會更用力吸菸，菸停留在肺中的時間更久，一樣危害健康。

五、正在接受治療的肺癌病人回診時，為什麼要抽血檢查？

抽血的目的有以下，

血液常規檢查︰看血紅素、血小板、白血球數值是否正常。如果接受化療，通常這些數值會下降。

了解肝腎功能︰藥物是否影響肝腎功能。

檢驗腫瘤標記︰跟肺癌有關的腫瘤標記有Cyfra 21-1、CEA、CA125、CA199、SCC與NSE等。

但蔡俊明強調，並不是血液裡驗出較高的腫瘤標記就代表有肺癌，腫瘤標記低也不代表沒有肺癌，現階段並不能靠抽血檢查腫瘤標記就確定有沒有肺癌，但它對追蹤病情有幫助。藉由腫瘤標記數值的變化，可以作為治療成效或病程的參考。

活動訊息

若你正面臨癌症威脅，若你是癌友照護者，若你已結束癌症療程準備展開新生，《康健》癌症論壇邀集台灣治癌權威專家分享最新趨勢，幫助大家用更正面的心態、方法，找到身心平衡的癌後生活方式！

活動名稱：康健癌症趨勢論壇─癌症救治新轉機

活動日期：2018.05.27

活動地點：台北文創大樓6樓演講廳

活動網頁請點此

本文經康健雜誌授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航