《可可夜總會》：Remember Me，遺忘是最大的死亡

文：張淑英（現任台大外文系教授兼國際事務處國際長）

墨西哥史上最高票房動畫

2017年10－11月間由Lee Unkrich和Adrián Molina共同執導的3D動畫電影《可可夜總會》（Coco），先後在墨西哥和美國首映，不僅締造墨西哥歷史上最高票房紀錄，在美國也贏得最佳動畫、最佳原創歌曲等大獎。

《可可夜總會》（Coco）選在萬聖節──亡靈節（11月1－2日）前後放映，電影的劇情反映現實節慶的氛圍和墨西哥的民俗文化，在享受高端的現代科技所帶來的繽紛奇幻與視聽愉悅時，以孩童的夢想為主軸的動人故事，牽引我們思索生死的意義與傳統的價值存在的必要。

為什麼用靈異包裝夢想？

為什麼電影以一位高齡失憶的曾祖母的名字Mamá 「Coco」為片名？而故事的主軸線是從12歲的曾孫米高（Miguel Rivera）追尋成為音樂家的夢想來鋪陳爬梳？米高的真實世界裡，由於高曾祖父（可可的父親）為了音樂拋妻棄女，音樂遂成了詛咒的夢魘，李維拉家族從此不得碰觸音樂，家族祭拜的供桌上也沒有高曾祖父的肖像，因此亡靈節時高曾祖父也回不了家。米高不懼家人阻撓，在街頭音樂「瑪麗亞奇」（Mariachi）吉他手的鼓舞下──「把握良機，實現夢想」，前往已逝偉大的音樂家恩尼托．德拉古司（Ernesto de la Cruz）的祭壇上，竊取他的吉他，一股靈異引他穿梭到亡靈的世界，看到了家族祖先，展開一段生死越界的奇幻之旅。

米高在靈異的冒險中，見到一位被家人完全遺忘的齊恰龍（意為「豬油渣」）的骷髏灰飛煙滅；見到偶像恩尼托．德拉古司，驚覺他為名利對高曾祖父忘恩負義的行徑；見證高曾祖母伊美黛（Imelda）對高曾祖父海特（Héctor）的糾葛情懷：「我無法原諒你，但願意幫助你」。一連串的境遇，長存米高心中的掛念是「音樂是我的語言，家人是我的世界」，歌曲傳達心聲，終而體認實踐夢想的真諦是：慎終追遠，珍愛家人，記憶／技藝傳承。

遺忘是最大的死亡：Remember Me

米高一番陰間經歷後，帶回高曾祖父海特的託付，一首《記得我》（勿忘我；Remember Me / Recuérdame）耳邊繚繞，喚起可可的記憶，陽界唯一還記得海特的老邁的可可，能讓父親繼續在亡靈世界存在的憑藉。

可可跟著哼出《記得我》，拿出父親的肖像，彌合全家福照上供桌，父女陰陽心靈相會，被禁錮的音樂破除了音樂的魔咒，米高終於可以盡情撥弄琴弦高歌歡唱，李維拉家族凝聚，也延續了可可和父母（海特和伊美黛）在陰間重相逢的緣份與生命。這樣的生死循環是由新生命的米高，藉著音樂的執著，從亡靈的世界帶回召喚，讓生靈固守卻行將逝去的記憶復甦，延續生生不息的家族傳統。

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墨西哥生命學：從不避諱死亡

《可可夜總會》展現詩人帕斯（Octavio Paz）在《孤寂的迷宮》的〈萬聖節，亡靈節〉篇章中精闢的分析：

「墨西哥可能是世界上最不在乎死亡的民族，我們不隱藏不避諱：我們嘲弄它，撫慰它，慶祝它，與它共枕，死亡是我們最喜愛的玩具，也是我們最恆久的愛。」

原來死後的靈異世界是另一種生命延續的國度，當活人世界遺忘了死者的世界，死者將從靈異空間完全消失，無從輪迴或再生。《可可夜總會》是向墨西哥的亡靈文化、祭祖傳統獻上敬意的作品，向世界宣揚墨西哥人的生死哲學和祭拜儀式，這也是阿茲特克族的傳統與信仰。

電影中許多墨西哥文化的元素襯托其間，可謂阿茲特克文化的萬花筒、夜總會。例如，瑪麗亞奇音樂、無毛犬丹丹──阿茲特克犬「xoloitzcuintle」（又稱索羅之犬），形同羽蛇神的化身，代表死亡與重生；靈獸佩皮塔（意為南瓜籽）與伊美黛的互動，源於阿茲特克的傳統裡每個人都有守護自己的動物圖騰；伊美黛渾厚低沉的歌聲唱出「La Llorona」（哭泣女子）──「即使犧牲生命，我不會停止愛你」，喚起墨西哥最古老的傳說，訴說遭棄且失去孩子的悲情母親的意象（電影《揮灑烈愛》（Frida）也有不同歌詞的La Llorona版本）。

《可可夜總會》在人鬼之間，在聖靈和亡靈之介，讓懷舊和記憶成就美麗的夢想。

本文經英語島雜誌授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航