限制十二歲以下的孩童進入，就能打造「用餐品質」嗎？

文：林皇德

以千層蛋糕聞名的深藍咖啡旗艦店禁止十二歲以下的孩童入內用餐，理由是：「基於安全考量及用餐品質」。

身為一個三歲小孩的老爸，最初在網路上看到這項規定時，我可以理解，也能夠接受。我的小孩調皮又好動，根本坐不住，試圖給予一些規範，他反而故意想挑戰這些規範。若是把他帶去一個充滿藝術設計，寧靜而適於品味、沉思的地方，我根本是自找麻煩，而他也還不懂得享受那樣的氛圍，不會覺得開心。

我不會帶我的三歲小孩去深藍，就像我不會帶他去演藝廳欣賞一場演奏貝多芬交響曲的音樂會，也不會帶他去美術館欣賞莫內的名畫一樣。這不是貶抑他，而是明白現在更適合他的是草地、公園、農場和動物園。

但是有一天下午，我去了一趟深藍之後，卻感到十分可惜，因為深藍的內用區實在還蠻吵的。滿座的客人聊天喧嘩，音量極大，還有少數人到處走動拍照，跟我想像的美術館、音樂廳一般的氛圍有著天壤之別。店家打造這一片空間藝術的用心，似乎沒有被體會到。

我同時也感到店家的為難，為了「用餐品質」而限制十二歲以下的孩童入內，卻無法以同樣的標準去約束其他客人。

深藍的場館設計，本來就不是以親子同樂作為考量。店裡大量採用玻璃來作設計，有些稜稜角角，戶外有水池造景，而且使用的器皿都是高級瓷器或玻璃工藝，盛裝的飲料又難免高溫高熱，小孩去確實會有受傷的危險。店家想定位自己的場域，所以有此限制，明白告訴家長這裡不是一個適合小孩來的地方，原本無可厚非。但以「用餐品質」為理由，等於是將所有十二歲小孩都預先設想成會破壞用餐環境的一群，卻又沒有以同樣的標準要求其他客群來共同維護品質，難免讓人感受到歧視。

「限制」並不一定代表歧視，例如遊樂園裡的高速雲霄飛車，若限制十二歲以下的孩童乘坐，大多數的家長並不會抗議，因為大家都知道這樣的遊樂設施對小孩來說既不適合也不安全。站在孩子的立場而給予的「限制」，並不會讓人感受到歧視。因此，我認為深藍若是以「安全考量」、「空間設計」為主要理由，而刪除「用餐品質」這樣的字眼，並多作一點說明，讓顧客明白店家自身的定位、職人的精神、空間藝術的設計理念，也讓家長感受到這樣的規定是為孩子好、基於為孩子的考量，也許可以減少許多不必要的爭議。

每次品嘗深藍的千層蛋糕，我都可以感受到店家不斷精進研發，使品質更上層樓的用心。職人的精神，就是這樣用盡一切心力，講究一切細節，注入自身對料理之道的信念。而料理人當然會希望這樣的精神被看見，被品味出來，不要被白白蹧蹋。深藍在空間設計上的用心，更是想結合眼、耳、鼻、舌、心的感受，將品味帶向一個更高的層次。

要品嘗出這樣的味道，的確需要較高的門檻。我完全能認同店家兼具職人與藝術家的那份精神。不只是深藍，我想，所有的店家一定都希望所有前來的客人，都能體會自身的堅持與信念。這樣的「用餐品質」並不是限制十二歲以下的孩童進入就能夠達到的。進入的人還需要擁有一顆沉靜的心，不是來溜小孩，也不是來工作、不是來談生意、不是只顧著拍照打卡，這才有可能體會得出眼前這塊小小的蛋糕真正的味道。

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九