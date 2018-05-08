【插畫】又一個國家不承認中華民國是正統中國

幹幹貓

近來我國正逢外交的多事之秋，2017年6月，與我建交107年的巴拿馬宣布與中國建交，2018年5月1日，多明尼加也結束了77年的邦誼，現在又傳出瓜地馬拉的關係也岌岌可危，可能成為下一個斷交國家，到最後蔡英文可能真的和外傳的一樣，只能與北韓建交了。

不過回過頭來想想，上面這段文字主詞的「我」，指的到底是誰？更進一步看，不論是107年或77年前的台灣，都不屬於現在的政府統治（巴拿馬的外交關係甚至可以追溯到清朝的宣統時期），與其認為這些國家和「台灣」斷交，說他們不承認「中華民國」是代表中國的政府，還更準確一些。

正因為歷史上自我定義長期的矛盾，才會造成今天的我們不論在內政和外交上面，常都有混亂的情況發生。

正常的國家不可無外交，我們應該設法走出現在這個砸重金換取中國代表權的傳統外交模式。只承認護照但無邦交國，確實會讓台灣變成香港，但費盡洪荒之力只為維護名份的現行做法，也不會讓我們真的變成中國。

►學習充滿矛盾的歷史，當然產生一群彼此鬥爭的人民

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航