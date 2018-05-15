我們想要快樂享受人生，拿來比較的卻是飛行累積哩程和薪資？

文：丹・艾瑞利（Dan Ariely）、傑夫・克萊斯勒（Jeff Kreisler）

別把手段當目的

有多少人真正認識釀酒師傅呢？有多少時候，我們能夠知道所有的相關細節，客觀評估一趟狩獵之旅、一個小機件，或一趟充滿小機件的狩獵之旅的價值？這種情況太少了。一件事物應該值多少錢，我們通常毫無概念。在沒有任何脈絡的情況下，我們沒有獨立能力可以正確地評估一件事物，不論它是賭場籌碼、房屋售價或泰諾林止痛劑等。我們就像漂流於財務價值不確定性的大海之上。

在這種時候，價格就成為明顯的尺度。它是數字，很清楚，我們可以用它來比較許多選項。由於用這個顯而易見、看似明確的方法來思考，相當容易，導致我們往往太過注意價格，忽略其他考量。

為何如此？這跟我們喜愛明確性有關。說到決策，尤其是我們的財務決策，有句話是這麼說的：心理學給你一個大致正確（vaguely right）的答案，經濟學給你一個明確錯誤（precisely wrong）的答案。我們喜愛明確（以及明確的假象），因為明確性讓我們覺得知道自己在做什麼，尤其當我們其實並不知道自己在做什麼時。

關於錢，很奇妙的一點是，儘管我們不了解事物的價值，但金額是可衡量的。當我們看到一項有許多特性的商品，再看到另一項非常明確、可以比較的特性（價格）時，往往會過度側重後者，因為這麼做比較容易。味道、風格、討喜程度，這些是難以衡量與比較的特性，於是我們最後聚焦在價格上，根據金額做出決策，因為這麼做遠遠更容易。

人們常說，他們寧願當A公司裡薪資最高的員工，勝過當B公司裡薪資最低的員工，縱使前者的薪水低於後者。你可以問問親朋好友：薪資85,000美元的領導人，抑或薪資90,000美元的非領導人，他們偏好何者？他們若選擇薪資90,000美元的非領導人，很合理，對吧？

但如果用不同方式來問金額同樣的問題，人們的回答就不同了。你可以問問親朋好友，下列何者會讓他們「更快樂」：薪資85,000美元，公司最高薪的人；抑或薪資90,000美元，但不是公司最高薪的人？很多人會說，前者（薪資85,000 美元、公司最高薪的人），會使他們更快樂。相同的選擇、相同的參數，只是改以「快樂」來架構詢問，答案就改變了。人們對這兩道問題的回答之所以不同，是因為在第一道問題中，大家很容易只想到錢；但在第二道問題中，你提供了另一項焦點：快樂程度。當沒有另一項明確的焦點時，金錢就是預設的焦點。當我們思考一項事物時，例如工作，儘管這其中涉及了許多東西，但金錢非常具體、明確、可衡量，所以我們很快就想到報酬多少，使得它在我們的決策中扮演了重要的角色。

讓我們來看原理相同、但更尋常的例子——選擇手機。在選擇手機時，考量的因素有很多，包括螢幕大小、速度、重量、相機畫素、安全性、數據量、通信涵蓋範圍等。在這麼多因素下，你應該給予價格多少權值呢？當一項商品的複雜性增加時，仰賴價格來做出決策，就變成相對簡單且更誘人的策略。於是，我們在做決策時，往往聚焦在價格上，忽略了其他許多複雜性。

同理，如同第7章探討任意連貫性時所言，多數人難以把非常不同的兩類產品或體驗拿來比較，我們無法用機會成本比較一部Toyota或一場度假或二十頓昂貴的晚餐，我們比較的總是同一類的東西，例如車子與車子相比、手機與手機相比、電腦與電腦相比。假設你買了第一支iPhone，那是當時市面上僅有的智慧型手機，沒有類似產品可以比較，要拿什麼來比呢？（沒錯，當時已有Palm Pilot和黑莓機，但iPhone比它們先進太多，已經成為一個完全不同的產品類別了。更何況，Palm Pilot當時也已經算是老古董了。）我們要如何評估這支手機的價格是否值得？

Photo Credit: David Gray / REUTERS / 達志影像

蘋果最早在推出iPhone時，售價為600美元。幾週後，該公司把價格降低到400美元，此舉創造出一個可以相比的衡量點。一旦一個產品類別中有了多種產品以後，錢（價格）就成為一種誘人的比較方法，導致我們過度側重價格，聚焦在價格差異上（哇！這個便宜了200美元耶），忽略其他特性，當然也繼續忽略機會成本。

容易被拿來相比的，並非只有價格，其他特性若可以量化，也可以當作比較的衡量點。巧克力的美味程度或一輛跑車的操縱性能難以實際量化，這種困難度凸顯了使用價格做為比較點的誘人性：價格總是清清楚楚擺在那裡，很容易比較。舉例而言，百萬畫素、馬力或兆赫，一旦被載明、強調，就變得更容易比較、更明確一點，這稱為「可評估性」（evaluability）。在比較商品時，可量化的特性變得易於評估，縱使這些特性其實並不重要，也會成為更明顯的焦點，使我們更容易用這些特性來評估、比較我們有的選項。而這些特性往往是廠商想要我們聚焦的項目，希望我們因此忽略掉其他特性，例如，我們總是在討論相機的畫素，很少討論相機的故障頻率。一旦一項特性可被量化，我們就會更注意到這項特性，它在決策中的重要性和影響程度就會提高。

學者奚愷元（Christopher K. Hsee）、喬治・羅溫斯坦（George F. Loewenstein）、莎莉・布朗特（Sally Blount），以及麥克斯・貝澤曼（Max H. Bazerman）曾經做過一項實驗，讓實驗對象瀏覽二手教科書，詢問第一組人，願意支付多少錢購買一本狀況完美、內有一萬個詞條的音樂詞典？再詢問第二組人，願意支付多少錢，購買一本封面磨損、內有兩萬個詞條的音樂詞典？這兩組人互不知道還有另一本音樂詞典存在。平均而言，第一組學生願意支付24美元，購買那本狀況完美、內有一萬個詞條的音樂詞典；第二組學生願意支付20美元，購買那本封面磨損、內有兩萬個詞條的音樂詞典。儘管封面其實跟查閱音樂詞彙無關，卻造成了大不同的結果。

研究人員又找來第三組學生，把兩本詞典同時擺在他們眼前，這下子學生有所比較了，因此改變了看法。平均而言，這組學生願意支付19美元，購買那本狀況完美、內有一萬個詞條的音樂詞典；願意支付27美元，購買那本封面磨損、內有兩萬個詞條的音樂詞典。有了更清楚的比較項目——詞條數量，那本較大、條目較多的詞典，就變得更有價值，儘管封面磨損。只評估單一商品時，學生並不敏感於內含詞條數量是一萬個或兩萬個；唯有當這項特性變得容易比較時，才會變成評估價值時的一項重要因素。當我們不知道該如何評估不同品項時，往往會高度受到那些容易比較的特性的影響，縱使那些特性（在此例中，為磨損的封面），跟商品的實際價值沒有多大關係。對第三組學生來說，詞條數量的重要性提高了，封面狀況的重要性降低了。不過，我們在做決策時，通常還是很容易過度側重那個最容易看到與評估的特性：價格。

我們傾向聚焦於最容易衡量、比較的層面，有什麼錯嗎？有的。當可衡量的層面，並不是決策中最重要的部分，只是用來參考的一項指標時，就可能會造成大問題。常客飛行累積哩程就是一個好例子，沒有人的人生志向是始於及終於累積飛行哩數，這只不過是有朝一日可以幫助我們達成想要的目的——一場度假或免費機票——的一種手段。喬治・克隆尼（George Clooney）在電影《型男飛行日誌》（Up in the Air）中飾演的角色，一年到頭飛來飛去，也不是為了累積哩數，而是為了其他理由——權力與成功的象徵。

雖然很少人把飛行哩數最大化，當成值得追求的人生目標，但我們往往禁不住追求把任何容易衡量的東西最大化。我們如何把多飛一萬英里，拿來和在沙灘上多消遣四個小時相比呢？一個小時的輕鬆愜意，等於多少英里？

金錢也是一樣，它不是生活中的最終目的，只是達成各種目標和目的的一項工具。但是，相較於快樂、幸福與人生目的，金錢更有形，所以我們在做決策時，往往聚焦於錢，而不是聚焦在最終更有意義的目的。

我們想要快樂、健康、享受人生，常客飛行累積哩程、金錢、艾美獎提名之類的可衡量指標，是最容易評估人生進展的方法。人們經常選擇飛行曲折航線，只是為了獲得更多的累積里程，但整個過程其實降低了整體的飛行愉悅度，因為曲折航線經常會發生班機延遲、座位不舒服，或是隔壁剛好就坐了一個喋喋不休的業務，一直在跟我們聊他最近愛上的一個妹（唉，老兄，直接開口約她出去不就得了？）

相關書摘 ▶定錨效應：你願意花多少錢買一罐汽水？

書籍介紹

本文摘錄自《金錢心理學：打破你對金錢的迷思，學會聰明花費》，天下文化出版

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作者：丹・艾瑞利（Dan Ariely）、傑夫・克萊斯勒（Jeff Kreisler）

譯者：李芳齡

想想看：你要買一雙中意許久、價值2,800元的跑鞋，店員好心告訴你，5分鐘車程外有家店在特賣，只要2,200元。你會為了節省600元，跑到那家店去嗎？ 再想想看：你要買一套家具，要價88,600元。店員同樣好心告訴你，5分鐘車程外有家店在特賣，只要88,000元。你會為了節省600元，跑到那家店去嗎？ 大多數的人都願意為了第一例跑到另一家店去，卻不願意為了第二例再跑一趟。

同樣都是節省600元，我們的選擇和行為為何不同？

本書作者丹・艾瑞利為杜克大學心理學與行為經濟學教授，著有《紐約時報》暢銷書《誰說人是理性的！》和《不理性的力量》，善於研究人類的種種不理性行為，此次攜手普林斯頓大學畢業、從律師轉行為獲獎作家的傑夫・克萊斯勒，用詼諧睿智的敘事手法，帶領我們深入人類大腦，探索左右我們對金錢選擇的隱藏性動機。

生活中充滿各種金錢決策，本書廣泛探討日常議題，從規劃家庭預算、打折特賣、卡債、賭博、房屋買賣、退休儲蓄等，兩位作者揭露我們對於金錢的常見思維，以及在思考金錢時常犯的錯誤，提供具體、實用的建議和忠告，還有一些花錢的小訣竅，幫助我們改善用錢習慣。

金錢並非人生中唯一重要的事，但它影響了我們對生活中其他重要事物的價值判斷，包括如何使用時間、管理職涯、珍惜他人、發展關係、使自己快樂，以及了解周遭世界。所以，購買一本可能會讓所有事物變得更美好一點的書，是不是很值得？

Photo Credit: 天下文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航