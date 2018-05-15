《小數據騙局》：「就算討厭我也不要討厭AKB」才是AKB48的人氣最高峰

作者：小林直樹

一堆不知名成員的國民偶像，團體的人氣何時會到達高峰？

隨著主力成員相繼畢業，「國民偶像」AKB48團體的成員也變成完全不認識的新面孔。她們的人氣高峰是何時呢？這裡要討論的便是這個主題。也有少數粉絲會說：「是以後吧」，但AKB48在媒體的曝光率已明顯不再，單獨在廣告上露臉的成員也大幅變少了。

那麼，她們的人氣變化如果從資料上來看的話是如何呢？M Data公司（東京都港區）是一家收集電視節目或廣告播放實績數據的公司，它們會將電視的曝光度轉化為數字。但由於是法人契約的服務，沒辦法做簡單的事前調查。另外該公司的原始數據由於是以東京、名古屋及大阪地區播放的節目、廣告為對象，所以像是HKT48在九州的地方電視台雖有節目，但不包含在調查對象內。

提到AKB48就會想到總選舉。總選舉的投票數可以說是人氣的風象球，我們就來彙整一下得票數吧。總得票數在二〇一一年一口氣從前年的三十七點七萬票暴增三倍，成為一百一十六點六萬票，二〇一三年也是以比前年倍增的氣勢成長。最高峰是在二〇一五年的三百二十八點七萬票，二〇一六年的得票數三百二十五點五萬票也僅僅比前年下降一點。

因此可以說團體的最高峰是二〇一五年前後。會下這個結論應該是合理的吧？

Photo Credit：時報文化 AKB48選拔總選舉 得票數變化

真相是……高峰在「就算討厭我也不要討厭AKB」（前田敦子，二〇一一年）的時期

選拔總選舉的總得票數在二〇一五年達到高峰的看法，是否有人不認同呢？跟大眾漸漸不關心的趨勢相反，這其實反映出了一部分狂熱的激進粉絲大量投票爭取偶像排名的結果。在各報社提供的電視收視率中，關東地區平均只有二〇一三年達到百分之二十。其他幾年都在十六到十八間游移，並沒有明顯的高低起伏。而由於直播是從二〇一二年開始，所以二〇一一年──也就是得票數跟前年比增加三倍那年的收視率是無法得知的。

那麼CD單曲的銷量如何呢？如左表，在第四十二張單曲時中斷了二十一張單曲的發行首週銷量破百萬張的記錄。不過由於每年五月下旬發售的CD同時也是選拔總選舉的投票券，所以那時的單曲會成為年間銷量最高的CD，因此AKB48不會那麼快走下坡。如此看來，AKB48的高峰期應該是連三張單曲都達到首週銷量一百三十萬張的二〇一一年左右吧。

Photo Credit：時報文化 AKB48單曲首發銷量張數

Photo Credit：時報文化 迎接成人式的成員、乃木坂超越AKB，櫸坂快速成為支店NO.1

Photo Credit：時報文化

那麼若以沒有受到總選舉影響，首週銷量持續保持一百三十萬紀錄的二〇一一年為巔峰的話，二〇一六年八月發行的第四十五張單曲是一百一十七點八萬張，應該可以認為二〇一六年的人氣比最高峰時少了約一成吧？不，由於CD內含握手券，所以一定會有狂熱粉絲大量購買，因此銷量很難視為一般人氣、話題性的指標。

在這種狀況時，就可以利用將搜尋數值指標化以把握變化的「Google搜尋趨勢」。輸入複數的關鍵字後，在指定期間內就可以確認到哪個是搜尋次數最多的、增加傾向最多的，並以折線圖顯示。將搜尋次數最多的關鍵字指數化後視為一百，輸入「AKB」後，可以發現二〇一一年六月是過往搜尋數最多的。當時是第三屆總選舉前田敦子奪回第一名的時候，她也說出了名句「就算討厭我也不要討厭AKB」。之後就算每年六月的總選舉，AKB都會重返熱搜字，但人氣還是直線下滑。

透過這項調查還可以發現，打著AKB48官方競爭對手招牌的乃木坂46，從二〇一六年七月之後，在一般人氣跟話題性的搜尋量上，都超越了AKB。而作為姊妹團的櫸坂46也超過了SKE48等AKB分支姊妹團。從數據看來，很明顯現在已經是坂道團體的時代了。

書籍介紹

《小數據騙局：不再被數字玩弄，八個觀點教你戳破媒體的圖表謊言》，時報文化出版

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作者：小林直樹

譯者：呂丹芸

身處在現今資訊爆炸的社會，我們周遭總是被一大堆數據包圍。新聞媒體提供的每一份統計圖表，有些可能未經驗證，你是否曾懷疑過這些數據的真假呢？而數字背後隱藏的真相，你又能正確解讀嗎？大部分的媒體為了衝高點閱率，會透過看似專業的圖表與經過設計的數據，誤導對大眾對事實的認知。

日本資深財經記者小林直樹，蒐羅報章媒體上三十多則有疑慮的圖表案例，提出八大觀點來拆穿謊言：

思考前後數據分母數的變化 不因刻板印象而將特定族群貼上標籤 與過去的數據比較後再下結論 思考是否還有其他增加（或減少）數據的因素 弄清統計主旨是因果關係，還是相關關係？ 確認結果的計算方法 試著傾聽網路上的「聲音」 看清楚標題真實意義

Photo Credit：時報文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航