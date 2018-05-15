《小數據騙局》：操弄「智慧型手機＝危險、壞」的標題殺人法

作者：小林直樹

智慧型手機的「網路交友」受害案件比前年增加一點五倍，手機是兒童色情事件的溫床嗎？

「智慧型手機受害案件增加一點五倍＝兒童色情受害者──上半年最嚴重・警察廳」

二〇一四年九月二十五日，在時事通信社的新聞網站時事.COM上登出了上述標題的新聞。以下用條列式來簡述概要。

全國警察在二〇一四年上半年（一至六月）發表了兒童色情事件的受害者人數。

身份經過確認的未滿十八歲兒童，比前年同期多七人，為三百二十五人。

這項數據是統計開始的二〇〇〇年之後最多的（警察廳統計）。

其中，使用智慧型手機與加害者認識的兒童為一百二十六人，增加了一點五倍。

檢舉事件數量增加二十三件，為七百八十八件。在上半年已連續十年增加，打破過去最高的記錄。

警察廳認為「由於手機愈來愈普及，這是加強取締之後的影響」。

使用一般手機認識加害者的兒童為二十一人，減少五十五人。

另一方面，使用智慧型手機則增加四十一人，為一百二十六人。

加害者是親友或搭訕者的受害兒童為一百四十九人。

將自拍照傳送到訊息的「自拍受害」方式有一百二十二人，占全體的百分之三十八。

其中有一百一十一人為中學生以上。小學生以下有十一人，比前年同期增加四人。

兒童色情在二〇一四年七月時僅禁止持有照片，二〇一五年七月起適用罰則。

我也上當的標題

我在這個新聞出來的半年前，剛好出版了《孩子初次使用智慧型手機、LINE的安心安全指南》一書，之後也一直對相關動向十分關心。因此當看到爆增一點五倍的新聞標題時，老實說的確嚇了一跳。但最後證明這其實也是標題殺人法。

真相是……舊型手機大幅減少，手機犯罪手法減少

實際上是如何呢？由左頁的表可以一目瞭然。與前一年的上半年相比，被害者人數的差異並不大。在與加害者認識的方法中，智慧型手機由八十五人增加為一百二十六人，確實增加了一點五倍。不過，舊型手機（功能手機）則由七十六人降為二十一人，少了將近四分之一。而整體透過手機犯罪的則由去年的一百六十一人減少為一百四十七人，共少了十四人（減百分之八點七）。

Photo Credit：時報文化 兒童色情事件中，受害者與加害者的認識手段

以智慧型手機犯案的事件比去年的上半年、前前年同期增加了四點五倍，多於舊型傳統手機。這時若是使用「透過智慧型手機增加四點五倍」的標題，可以理解是因為這一年以來智慧型手機的快速普及而得出的數字，然而標題只是用「增加一點五倍」這樣放大手機犯案的事件純增加數，就很容易上當。

媒體的角色是啟發健全的智慧型手機使用方式。身為「同業」的我雖然可以理解下這種標題是想要引人注意，但這種方式也很容易被操弄成「智慧型手機＝危險、壞」的印象，所以更要慎重。

因為時事.COM的網站上有刊登這個圖表，所以比較容易掌握實際情況。然而有些轉載時事.COM報導的地方報社卻沒有加上圖表。單看報導很難分辨事實。

像這個報導裡，在認識加害者的方式中，「親人、朋友」從去年的一百三十三人增加到一百四十九人，增加了百分之十二，與前年相比微增（增加百分之二點二）。就算父母告訴小孩「不可以跟陌生人走哦」，但很少人教導孩子在親人或朋友上的對應。剛好可以趁著這個盲點關切一下，各位覺得如何呢？

相關書摘 ►《小數據騙局》：「就算討厭我也不要討厭AKB」才是AKB48的人氣最高峰

書籍介紹

《小數據騙局：不再被數字玩弄，八個觀點教你戳破媒體的圖表謊言》，時報文化出版

．透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：小林直樹

譯者：呂丹芸

身處在現今資訊爆炸的社會，我們周遭總是被一大堆數據包圍。新聞媒體提供的每一份統計圖表，有些可能未經驗證，你是否曾懷疑過這些數據的真假呢？而數字背後隱藏的真相，你又能正確解讀嗎？大部分的媒體為了衝高點閱率，會透過看似專業的圖表與經過設計的數據，誤導對大眾對事實的認知。

日本資深財經記者小林直樹，蒐羅報章媒體上三十多則有疑慮的圖表案例，提出八大觀點來拆穿謊言：

思考前後數據分母數的變化 不因刻板印象而將特定族群貼上標籤 與過去的數據比較後再下結論 思考是否還有其他增加（或減少）數據的因素 弄清統計主旨是因果關係，還是相關關係？ 確認結果的計算方法 試著傾聽網路上的「聲音」 看清楚標題真實意義

Photo Credit：時報文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航