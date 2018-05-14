《印度神邏輯》：鄭和下西洋七次造訪的「真理之城」古里

文：塵雲

真理之城，鄭和來七次的理由

2013年，恰逢鄭和逝世580週年。9月，我前往鄭和七次下西洋，所停靠的印度中轉站——印度南部喀拉拉邦科澤科德（也叫卡利卡特），一探這安寧而多彩的海邊小城，為何吸引鄭和七次訪問這裡？長眠於此的鄭和，是否在此有墓碑？當地是否還有鄭和或者中國的遺蹟和影響？

操場上的青花瓷和圖書館裡的銅錢幣

這座城市有好多名字。科澤科德是馬拉雅拉姆語名字，出現於13世紀。阿拉伯語中的名字為卡利卡特。在中國宋代典籍中，它被稱為南毗國，元代古籍中稱為「古里佛」，明代古籍稱為「古里」。14世紀時中國旅行家汪大淵，曾訪問過古里佛，在所著《島夷志略》一書中有專篇記述。

歷史學家認為，在鄭和七次下西洋的旅程中，前三次主要是打好明朝與諸番國的關係，以昭示明朝大國的政治目的。從第四次下西洋開始，船隊的商業貿易意圖十分明顯，鄭和船隊每到一個國家，除了「開昭領賞」外，更鼓勵自己帶來的人與當地人進行貿易，自此，大批中國絲綢、茶葉、陶瓷源源不斷的流向各國。

據喀拉拉邦卡利卡特市文化遺產論壇主席拉姆昌德拉介紹：「中國商人和印度商人，在絲綢背後悄悄的用手指或腳趾講價，最後當眾拍掌為定，或貴或賤，再不悔改。那時候這裡被譽為『真理之城』，當地人做生意童叟無欺，把商品放在市場沒人管也不會有人偷，而且這裡的關稅低，所以中國人愛跟當地人做生意。」

根據多次隨鄭和下西洋的翻譯官馬歡所著的《瀛涯勝覽》中講到的，鄭和率船隊七次下西洋，每次都會到古里。當時鄭和的船隊帶來中國的瓷器、絲綢等許多物品，歷史學家納拉亞南說，在當地詩歌裡還有描述絲綢旗子的詩句。當時古里國王派掌管國家事務的大頭目，帶領二頭目、算手、仲介人和中國官員面對面議價，並擊掌定價，古里國以六成金幣「法南」，或銀幣「答兒」支付貨款。

拉姆昌德拉說，古里國的富商也會帶來靛藍染料、香料、檀香木、寶石、珍珠、珊瑚等貨物跟中國人買賣。「這裡的商人在古時還去採集燕窩賣給中國人。」他說。鄭和的船隊還把古里，作為補充淡水和食物、向西進入阿拉伯海和非洲海岸的基地，平均每次停留三至四個月。在當年鄭和登陸這裡的口岸，我們看到一片風平浪靜的景象，拉姆昌德拉指著海岸說：「即使在季風時節，這裡的風浪也很小，易於泊船。」

鄭和永樂五年（1407年），第二次下西洋到達古里後，當地國王接受中國皇帝明成祖朱棣，詔封古里王的敕書和誥命銀印，各頭目接受升賞品級冠服；鄭和還在古里立石碑亭紀念：「其國去中國十萬餘里，民物咸若，熙同風，刻石於茲，永昭萬世。」（1613年，耶穌教傳教士曾看見鄭和在古里所立石碑）如今，該碑文已經不存在了。根據史料記載，鄭和下西洋隊伍中，還有兩名古里國人沙班和沙孝祖，兩人都是擔任原南京錦衣衛的副千戶。1433年4月，鄭和最後一次下西洋途中去世於古里。

由此可見，古時兩國的關係是十分密切的。而日本考古學家於1987年，在卡利卡特以北的潘德拉伊尼—科洛姆地區（Pandalayini-Kollam）的一所小學操場地下，發現了寫有「大明萬（曆）」字樣的，13至14世紀的中國青花瓷碎片，更是佐證了中印兩國在明朝的聯繫。

八十多歲的納拉亞南告訴我，雖然鄭和逝世了，但中國與卡利卡特的聯繫，持續到明朝以後，「主要靠在中國的卡利卡特人——今居住在廣西的『古里馬氏』及其後代維繫。」2011年，中國學者也在印度發現新的證據。中國藏學研究中心北京藏醫院學者劉英華，在卡利卡特寫本圖書館裡，查閱貝葉寫本時，意外發現在2579號寫本的繩結上，穿有一枚中國古錢，幣面上有「道光通寶」四個漢字，是清朝道光皇帝在位期間（1821年—1850年）所鑄造，距今有一百多年。

截至2011年12月26日，共有16枚清代銅幣被發現、並全部經過鑑定，其中帶有「乾隆通寶」銅子的貝葉寫本有10部、「嘉慶通寶」銅子的貝葉寫本有五部、「道光通寶」銅子的貝葉寫本有一部、還有一部帶有一枚嚴重銹蝕，難以辨認文字銅子的寫本。學界認為，這些古錢幣的發現，代表著卡利卡特和中國的貿易往來，持續到19世紀的後50年，也就是鴉片戰爭爆發時期。

位於卡利卡特市的中國絲綢街口的雕塑：中國商人正在和印度商人交易。｜Photo Credit:任性出版

「復活」中國和當地的交往——為了打造一帶一路

現在，在卡利卡特跟鄭和船隊有關的歷史遺蹟，已經不多了，除了那座「中國清真寺」外，就剩下不賣中國絲綢的「中國絲綢街」上的中國商人雕像、博物館中陳列的中國陶瓷、一種叫「中國鍋」的炊具、中國朝天椒等，有與中國歷史有關聯的痕跡了。此外，並沒什麼別的具體有關鄭和和中國的遺蹟。

這裡也沒有鄭和登陸口岸的紀念碑柱，然而形成鮮明對比的是，比鄭和晚登陸印度93年的葡萄牙人達．伽馬，卻在其登陸的口岸留有紀念碑柱。1498年，在阿拉伯航海家艾哈邁德．伊本．馬季德的帶領下，達．伽馬率領的船隊借著印度洋季風，於5月20日抵達卡利卡特，該港口正好是鄭和曾停泊的地方。而1524年4月，達．伽馬第三次來印度，染疾後死於柯欽。這個地方距離鄭和去世的卡利卡特，只有250公里。達．伽馬的遺體被安葬在柯欽的聖法蘭西斯教堂。14年後，其遺骸被運回里斯本安葬，紀念碑則留在教堂。拉姆昌德拉說：「鄭和的遺體被海葬了，在卡利卡特沒有鄭和的墓碑，在中國的鄭和紀念堂裡也沒有遺體或骨灰。」

因此，納拉亞南、拉姆昌德拉這兩位老先生，很努力想「復活」中國與卡利卡特地區，歷史上頻繁的經貿文化聯繫。納拉亞南說：「陸上絲綢之路已經很出名，但是海上香料之路卻鮮為人知。」他們希望在有生之年，力推這條路上的聯繫。而目前的心願是，促成在喀拉拉邦特別是卡利卡特市，成立一所中國孔子學院。

據拉姆昌德拉介紹，目前，卡利卡特地區有不少商人，前往中國採購商品，學習中文的需求也與日俱增。他正在計畫借鄭和逝世580週年的機會，舉辦一系列紀念活動。2013年4月，一支來自卡利卡特市，根據傳統舞蹈卡塔卡利中的人物臉孔，所設計的風箏，在中國的「風箏之都」山東濰坊風箏節上展翅高飛；另外該年12月12日至14日，還舉辦了「第六屆全印中國問題研究大會」。

拉姆昌德拉希望透過這些活動，向卡利卡特人介紹當今中國人民的生活，以及社會經濟發展情況，推動與中國間的商貿文化交流。拉姆昌德拉還欣喜的告訴我，中國的一位教授建議在兩年內，仿造一艘當年鄭和下西洋的船隻，駛向卡利卡特，並在該地樹立一個鄭和的紀念碑。「我非常期待這些能盡快實現。」拉姆昌德拉說。

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書籍介紹

本文摘錄自《印度神邏輯：快與慢、尊與卑、苦與樂，這裡都有專屬的邏輯。不是遊記，是一段意外改變人生觀的臥底觀察。》，任性出版

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作者：塵雪

印度人說話很快，做事卻很慢，這裡的快與慢，邏輯跟我們不同。

印度的窮和富，超乎你的想像力。雇一堆人洗衣，開銷比不上一臺洗衣機。

女性位階低，是文化傳統，還是現代暴力？全印度都這樣嗎？

各國的人，為什麼會飛來印度冥想、沉思，或者，什麼都不想？



想像的印度不等於真實的印度，

作者為中國駐印度女記者塵雪，她一開始水土不服，

後來南來北往，逐漸適應這裡的溫度、食物、生活方式，

再一步探索印度的種姓制度、婚戀觀、男女階級、貧富生活差距與生命觀念。

她說，這裡充滿太多你意想不到的神邏輯。

Photo Credit:任性出版

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航