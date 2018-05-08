什麼是「歐威爾式胡言亂語」？

日前美國白宮公開直斥中共把其「歐威爾式胡言亂語」（"Orwellian Nonsense"）強加於美國企業和公民，這措辭之強硬是前所未有的，那根本是公開吊打中共一樣。

事緣中共強迫美國的航空公司不准把台灣和香港與其他國家並列，這種要把台灣和香港矮化的天朝心態我們見得多了，麻木了，可是當白宮出手摑中共耳光的時候，還是感覺前所未有的痛快。

白宮發聲明之後，美國大使館的微博帳戶發佈了中譯本（下圖）。在一般人連擦邊球也會被刪帳、大V批評中共會失蹤的微博平台，美國大使館這個吊打中共的帖子，中共就是不敢刪，雖然新浪可以減低這帖子的觸及率，但全中國用戶還是可以直接到美大使館的微博看到，這帖子留在微博上中共刪不得，痛快。

美國駐華大使館微博截圖

"Orwellian Nonsense"是個新的說法，連英文版維基百科也未有條目。字典上所謂"Orwellian"是用個形容詞，那是借用《1984》和《動物農莊》作者歐威爾（George Orwell）的名字，用來形容那些反自由社會價值觀的東西。

「歐威爾式胡言亂語」很容易令人聯想到《1984》裡面的「新語」（newspeak），所謂的新語，就是獨裁的黨中央規定全國人民使用的言語，那是因應黨的意識形態和政治需要不斷修改的，目的是透過控制言語來控制人民思想。

新語有兩個特式，一是把辭彙盡量簡單化，令人民不能用複雜的辭彙來思考，二是「雙重思想」（Doublethink），黨說的東西可以自相矛盾，沒有邏輯可言，總之黨說是道理就是道理，你不能質疑。最有名的三句：

戰爭即和平

自由即奴役

無知即力量

因應黨的政治需要來不斷修改字義，用字帶有強烈黨八股色彩，硬性規定全國跟從。這是不是很熟口熟面？

早前中史教科書突然要改，「中國收回香港」、「香港在中國南方」也突然不過關。然後突然有高官和帝制派出來告訴你香港主權沒有收回，因為主權一直在中國手上。

接著，人們翻出鄧小平多次講話紀錄、外交部文件、特區政府網頁來質疑，特區政府便從網頁刪走了相關內容。這種鬧劇不就是《1984》的情節嗎？故事裡面的黨，有專責部門不斷篡改歷史書和舊報紙，目的就是要不斷掩飾自己前後矛盾的地方。特區政府可以刪網頁，難道它可以篡改歷史紀錄嗎？現在它就是嚐試給你看。

中共的歐威爾式胡言亂語多不勝數，例如黨永遠是偉大光明正確的、五四運動是尊重與包容、中國制度是民主的、會議是勝利召開的、軍隊是過硬的、異見人士大規模抓捕是法治、別國批評侵犯人權是干預內政、在外國滲透賄賂是民間外交、國民在外的野蠻行為被批評是反華圍堵、在美國非法跟伊朗做生意被抓是打壓中國崛起、國民提出異議是癲覆國家。

這十年來，中共愈來愈財大氣粗，自從習近平上台之後變本加厲，愈來愈霸道，一邊利用加入世貿的便利做生意，一邊違反入世的承諾拒絕開放市場，一邊不斷在南海展示霸權，一邊在外國滲透政壇和大學。這種霸道，中共叫做「道路自信」，彷彿全世界都應該看中共面色似的。白宮這次直接痛斥中共的歐威爾式胡言亂語，就算是嘴炮也好，中國以外的全世界真的沒有人會覺得說錯了。

本文獲授權轉載，原文見作者Medium。

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