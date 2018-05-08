近日香港社會討論著捍衛廣東話（粵語）的論調，全因教育局被人發現失驚無神於2013年向全港小學派發普通話課程配套資料中，使用由中大研究普通話學者撰寫文章指「香港漢族人的母語是漢語」，粵語只屬方言及「地域變體」而非「母語」，普通話是「正規的語言教育」，引起各界強烈不滿。身為香港人，日常說的是廣東話，根本就毋庸置疑，看見香港官員矮化自己的語言，真的有難以形容的傷痛。

痛楚有幾難形容呢？每個人的痛楚感覺都不一樣，有些女性認為，生小朋友是最痛的，達到十級痛楚。有些人覺得，剝牙是最痛的，也有人說做醫學美容療程（尤其是聚焦超聲波，即HIFU）是最痛的，實在各說紛紜。到底大家心目中最痛的病是什麼呢？小弟才疏學淺，只能靠過去在醫院和診所接觸的病症中，選取以下五強：

1. 子宮內膜異位／經痛（Endometriosis）

雖然男人往往不會明白，但身為男醫生，也會遇過一些受此病況困擾的女性，可以從前一刻的活動自如，到突然間痛到不能動彈，這痛楚顯然十分厲害。這種痛楚十分複雜，包含了發炎、神經線刺激、中央及周邊神經系統、加上心理因素影響，以致沒有單一方法去完全控制痛楚。

2. 腹膜炎（Peritonitis）

腹膜是一個重要結構，包圍著我們在腹部的內臟，亦是引導血管、神經線、淋巴的重要橋樑。萬一腹部內臟出現嚴重發炎或感染，如潰瘍穿腸，發炎物質便會刺激腹膜，整個腹膜都會受到牽連，痛苦難堪。很多時候需要緊急動手術去根治內部的問題。

3. 睪丸扭轉（Testicular torsion）

這個可以說是「男人最痛」，睪丸本身藏在陰囊內，被筋膜包圍著。與之聯繫著的是精索（spermatic cord）和繫膜（Mesentry），在男性發育時期，睪丸體積快速增加，有機會導致睪丸的位置改變，精索和繫膜就有可能隨之扭動，這個扭動會令在精索和繫膜內的動靜脈血管和淋巴循環受阻，繼而出現水腫及出血，輕輕觸碰也會痛楚非常。如果延誤治療可能會導致相對不育啊！

4. 帶狀皰疹感染／生蛇（shingles）

數期前的文章已有提及。有病人形容生蛇的痛楚就像無時無刻被火燒被電擊的感覺一樣，不敢想像。

5. 腎結石（Nephrolithiasis）

據說，腎石從尿道滾動下來的時候，那種感覺是痛到幾乎休克的狀態，跟生小朋友沒有分別。真是名副其實，念起都覺得痛！

其實還有很多病例，如偏頭痛、牙痛也未能包括在內，這些痛可謂刻骨銘心，確實有苦自己知。所以要有同理心，多從他人角度考慮，不要輕蔑別人的痛啊！

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責任編輯︰鄭家榆

核稿編輯︰王陽翎