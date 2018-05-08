科技反烏托邦下的蜜蜂——對讀《大典》與《黑鏡》

文：Emik

人工智慧（AI）等新技術成為政府商界口邊的關鍵詞，但世人對新科技已非一味叫好，尤其是Facebook數據醜聞之後，均深諳科技像硬幣總有兩面，近期兩部科技反烏托邦作品——王力雄的小說《大典》及人氣劇集《黑鏡》（Black Mirror）第三季最後一輯「Hated in the Nation」，均不約而同借電子蜂這種幻想中的高科技產物，來反思科技對社會、政治的影響。

（以下討論均有劇透，請留意）

《大典》探討的是，新科技若為獨裁政權所用，令監控人民變得自動化、機械化，不再是人力密集、成本高昂的操作，那政權還有沒有被推翻的可能？小說中的中國，具備各種先進的監控技術，如把所有鞋安裝了數碼識別的鞋聯網，以及與一般蜜蜂無異的微型無人機「電子蜂」。

小說中的高潮，正是在共產黨慶大典綵排時，一名想避過下台命運的官僚，藉著一個政治白痴的工程師，操縱附毒針的電子蜂將中國領導人在神不知鬼不覺下刺殺。這名官僚其後為轉移調查視綫，更在黨慶大典擅自宣布結束一黨專政，修憲普選國家領導人。

小說想表達的是，即使是科技進步至可以輕易監控逾十億人口，及早發現異見者並將其處置，這套系統本身亦有其死穴，就是必須倚賴技術官僚，當技術官僚倒戈時，就算只是一小群，一旦以這些技術反噬，政權本身即變得脆弱不堪。

至於「Hated in the Nation」的故事，則由神秘連環謀殺案開始，及後發現被殺者均為在網上被欺凌者，而且是當日名字被加上"#DeathTo"（去死吧）標籤（hashtag）最多的一位。

在探員的追查下，一步一步邁向真相，發現凶器竟然是電子蜂，該電子蜂由英國科技公司發明，本意是鑑於蜜蜂數量銳減，憂慮引發生態災難（植物因沒有蜜蜂採蜜而無法繁殖），故透過開發具備人工智慧、太陽能驅動的電子蜂來充當傳播花粉角色。計劃獲英國政府大力贊助，背後原因是電子蜂可同時負上監控恐怖份子（或平民）的職責。

電子蜂無孔不入，一經鎖定目標（用人面辨識技術），便會鑽入目標人的耳鼻孔再破壞其腦部，置其於死地。

調查最後鎖定一名科技公司的前職員，正當大家以為可以阻止其圖謀，卻發現其真正目標並非那些被欺凌者，而是在網上標籤去死吧的數十萬名網民......結局竟與大熱超級英雄電影《復仇者聯盟3：無限之戰》不謀而合。

兩套作品同以電子蜂為主題，相信與蜜蜂的形象有關，既有傳播花粉的作用、蜜糖的美味，但同時又具備攻擊性，與科技的亦正亦邪一樣，在改善生活的同時，總潛藏毁滅的種子。

《大典》中的電子蜂，被利用來結束獨裁，而《黑鏡》中的電子蜂，則用於對付網絡暴氓以警世。不論手法是否極端，或有否商榷之處，但均只需一人或數人之力，便可發動政變或進行大型恐怖襲擊，不期然讓人深思，高科技是否加劇了歷史的偶然性。

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責任編輯：周雪君

核稿編輯：歐嘉俊