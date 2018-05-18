《北歐經典食器》：活在挪威瓷器中的美麗女孩「樂天」

文：謝夙霓、熊書慧

LOTTE：挪威森林裡的童話故事

在這個靠近世界極北之境的國度裡，山巒被深淺不一的綠簇擁著，夏秋之際，森林裡的小溪從某個隱密處潺潺流出，經過了茂密的黑森林，遇見了採著蘑菇的大野狼、扛著獵槍的小紅帽和採花朵給戀人的獵人，溪水涓涓，從山頭一躍而下，成了瀑布化為飛泉。

在挪威一座陡峭高山環繞的小牧場裡，住著一位美麗的斯堪地納維亞女孩，她既優雅又勤奮，喜歡小牧場裡的一切，也樂於幫助其他人，生性浪漫的她總倘佯在花草與群鳥之間嬉戲，牧場裡的人都非常喜愛她，並稱她作「不疾不徐的樂天姑娘」，樂天（Lotte）的心裡總有著另一聲音，大聲的吶喊著「去外面冒險」，看看牧場之外究竟是怎樣的世界。

有一天在一處山丘上，樂天遇見讓她一見鍾情的男子薩穆埃爾（Samuel），樂天和薩穆埃爾的愛情故事就從這座小山丘上有了開端，樂天和薩穆埃爾的愛情故事最後又如何發展？有美好的結局嗎？大家都有著無限的想像，但沒有人知道故事的結局。

這只是一則在挪威鄉野耆老嘴裡口耳相傳的故事〈不疾不徐的樂天〉（makelige Lotte），時光荏苒物換星移，每一次的口述傳唱都替樂天和薩穆埃爾多增添那麼一點眼耳口鼻，他們如何相遇，他們戀愛了，他們舉行了一場婚禮，他們有了一個天真浪漫的女兒，一次又一次，流傳又流傳，樂天的人生三部曲。

Figgjo是挪威一家著名的陶瓷廠，1941年，仰賴著Figgjo河充沛的水力發電及河岸黏土創建而成，1960年這家陶瓷廠來了位神話般的設計師圖里．格讓史道得．奧利佛（Turi Gramstad Oliver），她將這些鄉野迷幻的傳說故事，開始如假似真地在餐瓷上一一展開。

Turi design，挪威森林裡的童話啟示者

1960年對Figgjo Fajance AS是異常艱困的一年，原本便銷售不彰的產品在德國瓷器加工廠的夾擊下，讓整個挪威陶瓷的生意更是一蹶不振，公司已停止以往的新巴洛克及古典懷舊兩大風格主打設計，下一步的設計風格沒有人知道該走往哪裡？公司大膽地將風格主導權轉回設計師手上，讓設計師自由發揮新形象、新風格，再讓市場主導下一步該何去何從，或許這才是處處死棋中的唯一活路。

1960年也是圖里．格讓史道得．奧利佛來到Figgjo的第一年，22歲的她剛從卑爾根藝術學院（Kunsthåndverkskoleni Bergen）畢業，甫畢業的她看似青澀，但她早已累積多年的實習和工作經驗，1956-58年，她在奧斯陸國立工藝美術學院就讀時，便在一家陶器工坊擔任挪威知名陶藝家卡里．奈奎斯特（Kari Nyquist）的助手，從她往後的作品中，不難看出這段期間她受卡里．奈奎斯特的影響甚深；之後轉往卑爾根藝術學院就讀時，圖里也就轉到陶器廠Stavangerflint旗下工作。

Figgjo陶瓷廠便位於Stavangerflint陶器廠南邊不遠處，約20多分鐘車程，美麗的Figgjo河環繞整個城市，城市四周被青蔥的森林、起伏山巒所包圍，圖里便在這的第三年創造出第一個吸引世人目光的系列─樂天（Lotte），也帶領Figgjo Fajance AS陶瓷廠開啟另一個嶄新風格的扉頁，挪威文化藝術史學家薛剔．法蘭（Kjetil Fallan）將圖里視為Figgjo陶瓷廠的指標性設計師，並認為她開創出陶瓷廠繼古典、華麗之外的第三條設計風格，Figgjo由圖里手上開啟一連串綺麗神話色彩的系列作品。

「市場」系列。樂天和薩穆埃爾的人生三部曲，市場裡每個小攤販的買賣風情都一一在這些餐皿上展開。｜Photo Credit:合作社出版

「樂天」（Lotte）

1962年，圖里第一款傳說故事作品「樂天」面世，打破餐瓷單一圖案設計，利用簡單藍色線條，搭配紫色、橄欖綠、藍色塗色，勾勒出一個又一個充滿想像的故事，圖里認為單一場景圖案，實在很難將自己內心想說的故事表達完整，所以只好將這如史詩般的故事模仿遠古岩畫手法，在不同款式的餐皿上實驗地創造出不同場景、不同人物、不同故事，一開始的設計或許有一個原始傳說文本支持，但這又不只是一個單純的傳說。

第一次實驗作品「樂天」在挪威市場的銷售成績並不如預期的好，反在海外市場賣出了出乎意料的好成績，特別是在加拿大、日本、澳洲等國家，顧客拿著杯子上的圖案好奇地想更進一步瞭解圖里說的傳奇故事。對於這個問題，圖里曾公開給客戶一封手寫信來回應，她提到她在文本上加入非常多自己添加的想像故事，每個人都可以自由地繼續想像和流傳這個故事，客戶可以選擇其中一個故事帶回家，也可以收集所有圖里筆下描繪的「樂天」故事。

每個人說故事方式不同，有人在畫布上，有人用文字說故事，而她的故事卻是在杯盤間展開。她創造樂天這樣一個角色，並將大家一起帶入這個陌生卻美好的花鳥世界。

樂天，這位美麗又勤奮的斯堪地納維亞女孩，是來自Figgjo神話設計師圖里所創造的第一個故事，風靡市場二十多年，1962-85年生產不間斷。

「市場」（Market）

夾帶「樂天」海外高銷售之姿，1966年圖里在相同器型Nordkapp之上，設計出第二個故事圖案─「市場」。

圖案以綠色線條為主軸，塗色則用橄欖綠、土黃、深綠三色，描繪出一個鄉村市集的生活景象，市場上有賣魚、蔬菜、水果、花卉的各式攤販。遠洋漁船正返回漁港，魚販子抓出新鮮的魚貨準備兜售，三個仕女一手挽著提籃、鮮花，一手撐著蕾絲陽傘信步走來。腳套尖頭靴、身穿挪威傳統服飾的女孩擺了個簡單的小攤子，賣著農場裡剛收成的太陽花、蒔蘿、甜菜根、玉米和大蔥；另一處三個攤販又成一處，左右逢源的賣魚男子正偷覷著左邊嬌俏潑辣的農場女孩，右邊嬌羞的賣甜點女孩前擺放著新鮮雞蛋、蝴蝶麵包和多款餅乾，農場的雞也在攤販前東啄西啄湊熱鬧。每一處市集角落的小風情，活脫脫跳躍於不同的餐皿之上。

有人認為圖里筆下的「市場」系列可解釋為對二十世紀各地農村被城市化的一種反批評，但或許大家可單純地將這些視作另一個歡樂的故事，透過圖里的圖像穿越回那個農家樂的年代，瞭解挪威當時男女傳統服飾、配件、生活景象。大家可選擇最喜歡的一個景象購買，也可以收集滿全部的市場風景。

「阿登」（Arden）

阿登（Arden）的主要腹地位於英格蘭沃里克郡（Warwiekshire），緊鄰Avon、Tame兩條河川流貫而下，腹地周邊茂密叢林常綠，在遙遠的年代被

稱為「阿登森林」。這片廣大的腹地曾經與莎士比亞母親那邊的阿登家族有著密切的關係，「阿登森林」在莎士比亞的童年回憶裡是一座美好又充滿幻想的樂園，在莎士比亞著名文學作品《皆大歡喜》中，莎士比亞便將故事場景設置在阿登森林裡，這座阿登森林原型靈感雖來自法國、比利時阿登南絲高地（Ardennes），但莎士比亞混入許多兒時自家門口阿登森林的影子。

圖里在1968年羅加蘭劇院觀看莎士比亞另一齣名劇〈仲夏夜之夢〉時，便啟發她以莎士比亞筆下的理想國「阿登森林」作為創造的靈感，1969年，她創造出屬於自己的「阿登童話森林」，「阿登」（Arden）系列以紅色線條為所有圖案主線，無穿插多餘顏色於其中，器型改採當時Figgjo部門經理，也是當時知名陶藝家拉格納．格律斯倫德（Ragnar Grimsrund）1965年的設計「Færder」（此器型是專為同年圖里所描繪的鯡魚群（Clupea）系列而設計。）杯子器型較為矮胖圓融，底碟為方形設計，突破一般傳統設計，更顯俏皮活潑。

矮胖圓敦的Færder器型，被圖里應用在多款圖案設計上，最知名的「阿登」。｜Photo Credit:合作社出版

圖里在創作「樂天」、「市場」、「阿登」等系列作品後，1970年又發表類似敘事作品「香水草」（Heliotrop），及1973年的「維多利亞」（Victoria）。1970年代的北歐餐瓷藝術史，因圖里颳起一陣迷幻童話故事風，簡易的線條筆觸下串連起一個又一個鄉里間被遺忘的故事，也算是當時另一條異軍突起的風格。不過，這樣的風格不能說全是圖里的創新，1950年代多位藝術家均是她模仿的典範，如：丹麥陶藝家比恩．溫布萊德（BjørnWiinblad）及她最早擔任助手的挪威陶藝家卡里．奈奎斯特（Kari Nyquist）等，尤其受卡里．奈奎斯特藍色系列影響甚深，只是最後圖里以女性設計師特有的纖細浪漫，創造出屬於自己的藝術風格，更將其迷幻風格推廣到更實用的工業量產餐皿之中，不再只是孤高不可親近的藝術品。

在Figgjo陶瓷廠三十多年，圖里前後共設計出270個不同種類的作品，圖里對於這樣的成績非常滿意，雖然目前她已從工廠退休，但她依然熱衷將藝術推廣到人們的生活裡。2010年，圖里便在自己家鄉桑內斯（Sandnes）的一家咖啡店裡舉辦個人作品展，將生活美學傳遞到挪威各個角落成為圖里退休後的終生志業。

圖里的故事依然在延續，只要人們的童話世界沒有滅亡，我們始終追求屬於內心最隱密、最有愛的阿登森林，那屬於圖里也屬於我們。

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書籍介紹

本文摘錄自《北歐經典食器中的舊時光》，合作社出版

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作者：謝夙霓、熊書慧

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Photo Credit:合作社出版

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航