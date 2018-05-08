《復仇者聯盟3：無限之戰》中薩諾斯的大計，哲學家早就想過了？

作者︰MKKong

注意！本文透露了《復仇者聯盟3︰無限之戰》一些電影設定，但絕無提及任何英雄的戲分與結局。

（編按︰未看《無限之戰》的讀者，請自行評估風險。）

相信看過電影的朋友都會記得，薩諾斯（Thanos）想要集齊所有無限寶石，完成他那個平衡宇宙的大計。本文的劇情透露僅限於此計劃。

薩諾斯原本在泰坦星生活，但好景不常。星球人口開始過剩而資源亦慢慢所剩無幾，最終星球因過度開發、饑荒、資源爭奪等等問題而淪為一片荒土。這些問題並非泰坦星獨有。幾乎所有有高智慧生命的星球都會面對過度開發的問題，畢竟資源在任何的星球上都是有限的。不過，薩諾斯心中有一個可以平衡宇宙的大計。

所謂「平衡宇宙」，意思是要一次過解決所有星球人口過剩而資源有限的問題，方法就是除掉一半人口！只要薩諾斯手上的手套裝滿六粒無限寶石，便可以在彈指之間將任何星球內隨機的一半人口無痛除掉。慈悲啊！（絕對要假設無限寶石不能夠不殺人去解決資源有限的問題。）

這個計劃不是很偉大嗎？

第一，最終可以救到更多的人。整體的福祉大大提高。

第二，挑選犧牲人口的過程絕對隨機，確保公平公正不偏不倚。

第三，犧牲的人在死去時並無甚麼痛楚。

哲學家哈里斯（John Harris）在1975年提出過「存活的抽獎」（survival lottery）的想像計劃，其實根本就是薩諾斯的救世計劃的另一個版本。光是計劃的名稱就夠耐人尋味了。

哈里斯沒有像薩諾斯般想到整體的資源問題，他關心的只是器官的不足。每天都有很多人因為等不到別人捐贈不同種類的重要器官而死，但其實只要犧牲一個健康的人，把他／她所有重要的器官分配開去，便肯定可以救到更多的人！一個救幾個不是夢！

登！登！更好的消息是，我們根本不需要去搶甚麼寶石，現有的人類科技已經可以做到了！每人自動登記入中央電腦系統，再由優良的程式公平公正不偏不倚地隨機抽出要犧牲的人，最後施器官轉移手術時當然會好好麻醉確保無痛犧牲。與薩諾斯平衡宇宙大計一樣，它同樣集齊上面的三點偉大之處。

薩諾斯爸爸展現笑容了！

哲學家還可以一併替薩諾斯爸爸回應最常見的兩種反對理由。

第一，回應「那人是無辜的！無辜的生命絕對不可以殺害」︰所有人都是無辜的！哪個想要因為等不到器官或者食物不足而死？我們要想辦法救最多的人，這才是尊重生命！

第二，回應「讓人死去可以但主動去殺人就是錯」︰試想像你患了絕症，但你的醫生在學了這條原則過後發現原來讓人死去是道德上容許的。他便拒絕治療你而讓你死去。可以嗎？你會說，這根本與殺死你沒有分別吧！因此，拒絕救人與殺人本質是一樣。

薩諾斯爸爸豎起姆指了！

果然哲學家比戰士更可靠，宇宙的視角始終並非凡夫俗子可以完全掌握到。

參考資料

哈里斯原本想討論分配醫療資源的問題，他還回應過其他反駁，有興趣認真了解可以看英語原文︰Harris, John. (1975). The survival lottery. Philosophy, 50(191), 81-87. Retrieved from: http://history.as.uky.edu/sites/default/files/The%20Survival%20Lottery%20-%20John%20Harris.pdf

想知道當中一些相關理論的名詞與概念區分，可參考筆者這一篇。

本文獲授權轉載，原文見好青年荼毒室（哲學部）。

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責任編輯︰鄭家榆

核稿編輯︰王陽翎