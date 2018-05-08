任務結束！退役搜救犬Bailey過世，北市消防局道別：永遠的英雄

台北市消防局今天表示，已退役的北市搜救犬、榮譽市犬Bailey日前在睡夢中離去，Bailey曾參與過汶川大地震及八八風災等救援搜索任務，堪稱「國民英雄」，昨天進行灑葬儀式紀念，消防弟兄們也都不捨落淚。

北市消防局發布新聞稿指出，退役的搜救犬Bailey已經在2018年4月26日逝世，5月7日由搜救隊隊長許志敏，率13名臺北市搜救隊同仁於富德公墓政府部門值勤犬灑葬專區，陪同收養Bailey的周小姐辦理「灑葬儀式」，搜救隊和周小姐也紛紛獻上白色玫瑰，紀念永遠的榮譽市犬Bailey。



Bailey為一隻黑色的拉布拉多母獵犬，美國都市搜救隊搜救犬訓練合格，2006年加入臺北市搜救隊之後，分別於2010年與2013年取得I.R.O. RH-TB(高級犬)認證，Bailey身手敏捷且經驗豐富，更因折返速度飛快，有「黑水迴旋鏢」美譽。



消防局也讚許Bailey執行任務爆發力很強，專長是瓦礫堆與山難搜索，參與國內外搜救勤務及人道救援不計其數，包括中國汶川大地震、八八風災太麻里搜索失蹤員警、梅姬颱風、創意旅行團蘇花公路救難等任務，多次冒險犯難，深入災區執行搜救，是市民的榮譽市犬、更是國民英雄。

《三立新聞網》報導，早年，因為搜救犬的數量不多，Bailey曾經一個月內連出3趟任務，八八風災時搜尋台東太麻里失蹤員警、搶救蘇花公路遊覽車事故等等。

為讓年歲漸大已經達退役標準的Bailey安養老年，並享有更好的生活品質，消防局也在2016年4月29日為Bailey找到寄養家庭周小姐，Bailey結束了長達10年的搜救犬任務，放下了守護民眾的重擔，在寄養家庭的照顧下度過老年生活。

不過由於Bailey也年歲已高，身體機能漸漸退化，4月26日在周小姐領養屆滿2周年前，14歲的Bailey於睡夢中離開，消防局表示，對所有的市民而言Bailey是臺北市民最驕傲的榮譽市犬，我們將永遠記住牠的英姿，祝福Bailey一路好走。

搜救犬的養成之路

在須把握每分每秒的救災現場，救難隊員的好夥伴「搜救犬」在各個救難活動中都扮演非常重要的角色，《客家電視台》報導，1999年，台灣發生921大地震時，台灣尚未有搜救犬的存在，當時也見識到國際搜救隊伍的搜救犬在救難活動上的重大貢獻，台北市隔年便成立了第一支符合國際標準的搜救隊，並自國外引進四隻專業搜救犬，開始建立特種搜救隊、搜救犬培訓的相關制度。

搜救犬的訓練十分繁複、嚴格，通常從幼犬就開始進行訓練，《ETtoday》報導，搜救犬一般從斷奶後，就會送到控犬員身邊，實行一人一狗的制度，這是為了幫助搜救犬進行社會化、以及培養人狗之間的信任和依賴。

滿18個月大時，受訓後的搜救犬才能夠報考國際IRO搜救犬組織評鑑A級測試，來判定是否適合當搜救犬，若沒通過測試，那這隻搜救犬就必須找收養家庭；若通過測試，則必須再通過B級檢定，才真正成為合格認證的搜救犬。

內政部消防署指出，搜救犬的訓練瓦礫堆搜尋大概1年，若再加廣域搜尋訓練，成為雙功能搜救犬，可能就要3年。平時訓練都是以擬真訓練分式進行，但遇到真正災難現場，例如地震、城市搜救、山難，搜救犬除到現場執行人命搜尋，一方面也藉實際災害搜救任務中，學到不同搜救經驗。如遇國際間發生重大災害需搜救犬時，由聯合國派遣通過MRT（Mission Readiness Test）評量之犬隻前往受災國執行搜救任務。



《中央社》報導，根據消防署資料指出，最適合擔任搜救犬的犬隻包括德國狼犬、拉不拉多獵犬、邊界牧羊犬、比利時瑪利諾斯牧羊犬、黃金獵犬和聖伯納犬；且依搜救能力可分為廣域搜尋、倒塌建築物、雪崩及水難搜救犬等。



搜救犬的工作生命週期約為5年，巔峰期在3至5歲，6至7歲則須視體能狀況和作業搜尋慾望才可繼續投入災區搜救作業。通常搜救犬在8歲左右，就可以考慮辦理退役，消防局會根據搜救犬的身體健康狀況進行評估，如有需要才會進行延役，Bailey在2歲開始加入搜救犬訓練，12歲才退役，拉布拉多犬的平均壽命為10-15歲，身體強健的他過世時為14歲。

《華視新聞》報導，訓練一隻搜救犬其實比訓練警犬、緝毒犬都還要難，因為身為一隻搜救犬不但個性要穩定，還要適應各種環境，還要不怕槍聲、打雷聲和鞭炮聲等等，除了膽子要大還要夠敏銳，因此，訓練教官要跟狗培養深厚的感情與默契，人狗之間互相信任才能培養出好的搜救犬。

台灣有災害搜救犬的歷史近20年，主要是因為當年九二一大地震，各國派遣搜救員、搜救犬來台支援，也因此促成台灣成立搜救犬隊。《人間福報》報導，台北市政府在九二一隔年，也就是2000年成立台北市搜救隊，在國內飼料公司捐贈四隻搜救犬後成立搜救犬小組。《中央社》今年1月報導，消防署則是在2002年成立特種搜救隊，在2010年設立搜救犬隊。

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