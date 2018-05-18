《北歐經典食器》：再簡單的食物放到「野餐」上，就像魔法般美味提升

文：謝夙霓、熊書慧

六月到八月是北歐最舒服的季節，皚皚的白雪終於遠離，春寒料峭也漸漸平息，攝氏二十多度的氣溫，伸手就像摸得到湛藍天空，曬在身上盡是暖洋洋的陽光，綠草地上舉目望去隨處可見清涼日光浴，野餐墊一鋪，幾個好友便開始喝酒、聊天、吃起點心。

公園裡座落著已經清理好的大火爐，旁邊或許還堆疊著上個人留下未用完的柴薪，一群人帶來火種、熱狗、醃好的豬牛羊肉、新鮮蔬果、麵包，手腳俐落地生起火來，不一會兒空氣裡開始瀰漫著柴薪、炭火、燒肉混雜的氣味，三五好友一邊燒烤一邊八卦的調笑聲，孩子們在青草地上追逐歡樂聲，在這個久違的夏季溫暖裡，人們需要一場又一場的野餐（Picknick）來彌補失落已久的陽光。

瑪麗安內．韋斯徹曼（Marianne Westman）童年住在瑞典中北部的法倫（Falun）鄉下，她在這度過了一段非常美好的時光，家庭農場裡她曾看過、觸摸過的一景一物，都成為日後躍然於她彩繪瓷器上的豐富圖案，瑪麗安內對家鄉的喜愛，不僅可從她的種種作品，更可從她退休後依然選擇回到故地直到死去看出端倪。從出生到18歲離家到斯德哥爾摩求學，18年的鄉村生活變成瑪麗安內生命中非常豐富多彩的養分。

說在野餐正式推出之前，印刷圖案配合手工上色新技術開始

1950年8月，瑪麗安內在國立藝術與設計學院（Konstfackskolan）畢業前夕，便被弗雷德里克．威特傑（Fredrik Wehtje）相中並網羅進Rörstrand瓷器廠，那年她22歲。當時的Rörstrand瓷器廠已網羅幾位非常具創造力的設計師，如：卡爾．哈里．斯托瀚（Carl-Harry Stålhane）、庫納爾．尼倫德（Gunnar Nylund）、赫薩．班特松（HerthaBengtson）、皮爾格．凱皮安能（Birger Kaipiainen），年輕最資淺的瑪麗安內必須在這些強悍的設計師裡找到自己的定位。

甫進入Rörstrand的前兩年，看似恬靜的瑪麗安內其實內心非常焦慮，她發現當時所盛行的火石（flint）原料，容易讓所製作的器皿產生裂痕，因此她花了許多時間尋找替代原料和新技術，這樣的想法和當時廠內協助的鑄模師與工程師產生很大的矛盾衝突，加上她一連串設計的起司罩、砧板、把手鍋等新器型，也被其他人評價舊時代痕跡太重，不易銷售，因此她的設計就這樣被停滯很長的時間。一直到1952年「我的朋友」（Mon Amie）系列推出，瑪麗安內的藍色小花開始在瑞典50年代設計界開出繁盛的花朵，而她成長過程裡那些溫馨、快活的經驗，也轉變成她彩繪筆下一個又一個的有趣新玩意，當時市場開始給予她「有趣新奇的廚房用品」、「充滿青春洋溢氣息」的高評價。

1952年推出的「我的朋友」系列是瑪麗安內創作生涯裡的第一個成功，1956年的「野餐」（Picknick）系列則可謂她最出色的一項代表作，但在「野餐」推出之前，其實她便開始許多類似的實驗創作，如：「波莫納」（Pomona）、「葡萄柚」（Grape）、「派對」（Party）等，她幼年生活裡那些小童趣，一一變成她筆下的創作線條，她將生活中隨處可見的魚和水果，變成帶點孩子塗鴉味道的樸拙線條，更大膽使用鮮豔的紅、黃、藍彩繪其上，那時瑪麗安內更開始使用新印刷技術，先印刷出圖案的黑色線條輪廓再以手工彩繪上色，替工廠節省許多手繪人工成本和時間，從三個系列裡蘋果、魚、葡萄柚圖案，不難看出此為她創作出「野餐」系列的前哨站，尤其是1954年推出的「葡萄柚」小系列，和「野餐」（Picknick）系列中的檸檬黃果醬罐圖案幾乎是一致的。

「波莫納」（Pomona）系列為瑪麗安內1952年推出的作品，延續「弗里斯科」的小魚，並加入其他色彩鮮豔的蘋果。｜Photo Credit:合作社出版

「野餐」（Picknick）系列正式推出

瑪麗安內設計「野餐」的靈感來自於最尋常的廚房，在瑞典很常見的烹調蔬菜，如：甜菜根、蕪菁、紅蘿蔔、鯡魚、蒔蘿、豆莢、白蘆筍、洋蔥、黃檸檬等，全化身色彩鮮豔俏皮的圖案。她回想起這段設計過程，依然沉浸在當時一筆一畫勾勒描摩的幸福裡，她提到：

「所有的野餐系列圖案都是她自己獨立完成的，她像個不聽話的小孩，把自己關在房間裡，一直畫一直描摩，這些動作會讓自己覺得自己非常的棒」，這些設計的圖案最後會變成橡皮印章，接著「在泥胚上印上黑色的輪廓線條，接著再簡易上色」，這是瑪麗安內非常自豪的點子，也接續她之前在「葡萄柚」系列銅板印刷的再進化，減低大量需要人工手繪過程，且讓上色變得輕鬆簡單，替當時工廠節省許多成本，只是瑪麗安內自己的設計卻又與滾印的工序略微不同，她先一筆一畫將黑色線條勾勒在半成型的初胚上，如此她設計的作品線條輪廓會比滾印效果好許多。

然而，瑪麗安內一開始提出「野餐」系列的設計想法時，並沒有被當時旗下的設計師和銷售人員認可，比起其他作品，這系列更加豐富多彩且用色強烈，加上廚房隨時可見的蔬菜瓜果圖案，與當時設計潮流反差過大，公司高層一致評斷市場風險過大，足足冷凍這系列兩年才真正投入製作生產，直至1956年，「野餐」系列才首度被推出。

烹調食物，燙著細白蘆筍，切著甜菜根，這樣看似再普通不過的事，卻在瑪麗安內手上變成一種時尚，原本被關在家裡放不上檯面的灰姑娘，搭上南瓜馬車搖身一變成穿玻璃鞋的俏皮小公主。我想，就是這份「普通」徹底打中所有家庭主婦的少女心。再怎樣簡單的食物放上去，都像被施魔法般，美味瞬間提升，烹煮的心情也變得異常美好。「野餐」系列一推出便引發瑞典海內外爭相搶購，1959年倫敦展覽會上，更評價此系列作品是「極優秀的瑞典摩登及構圖設計代表。」

在今日，多少收藏者家裡陳列著「野餐」系列，可能一把有著綠色豆莢圖案的把手鍋，也可能是一個繪有甜菜根的小罐子，眾人看到時總會帶著驚嘆的眼神，發出嫉妒又羨慕的口吻，在90年代中期一口繪有「野餐」圖案的三角形小碟，售價約100克朗（約374台幣）左右，十年後變成300克朗（約1,122台幣），現在你則得付個600克朗（約2,244台幣）才能收藏到。而近幾年復古圖案再利用，成為當代另類流行，「野餐」的圖案再次被運用在布料、布鍋墊、餐盤和擦手巾上，足見「野餐」的魅力，60年來有增而無減。

Photo Credit:合作社出版

ADDITIONAL INFORMATION：「野餐」系列的旁支「波莫納」

從「野餐」系列底部的印記，我們可以發現許多當時的小祕密，這系列所採用的器型稱之「RH Modell」，底部印記的數字則表示模型號，「RH Modell」同時也被使用在其他系列圖案上，如：「菜單」（Menu）、「燉煮」（Stuva）、「波莫納」（Pomona）（有1952年和1956年兩款），但這些系列卻又都是從「野餐」圖案中擷取局部另成一個新系列，例如：「燉煮」系列中的香菇和雞油蕈圖案，與「野餐」系列裡在碗及長方盤等模型上的蕈菇是一樣的，而「波莫納」上的綠色蒔蘿、紅色甜菜根及藍色洋蔥，更是「野餐」中的經典圖案。

因此，消費者輕易地將1956年推出的「波莫納」系列也歸入「野餐」系列，列入成套收藏品的清單項目。事後便有人批評「波莫納」系列是Rörstrand瓷器廠為延續銷售成績，而做出的小動作，將「波莫納」系列直接歸入「野餐」之中是有爭議的。對於這項批評，瑪麗安內僅淡淡地說「大家的說法並不會讓我感到吃驚」，也間接證實當時Rörstrand瓷器廠的銷售策略。

從Rörstrand來的春天─我的花園

1959年末，瑪麗安內在丹麥波利弗斯（Bolighus）展覽會上推出她另一個新系列「我的花園」（My Garden），她的花園裡不是花團錦簇的花草，而是延續一如既往的喜愛，一條又一條披掛著閃耀鱗片的魚群，和各式俏皮活現的蔬果。1960年4月，Rörstrand瓷器廠將此系列在命名為「從Rörstrand來的春天」展覽會上正式推出。

雖然推出之際，「我的花園」適逢兩位強勁對手也同時推出系列作品，但由於形式設計又創新意，搭配大膽的構圖和繽紛用色，發行之際便引發媒體關注，大家無不誇讚瑪麗安內的設計巧思，真正存活在廚房裡的設計師，懂得什麼是方便什麼又是主婦的不便，甚至戲稱「女人用的家庭用品就該是女人創造出來的。」

「我的花園」設計獨到之處，在於將蓋鈕設計成掀開後可倒立放置，鍋蓋變成深盤或小碟，鍋蓋內亦繪有圖案，所以就算變身盤碟同樣十分美觀，將設計靈活地運用在日常生活。

有人說「我的花園」系列是繼「野餐」之後讓瑪麗安內的設計地位更加穩固之作，但「我的花園」系列在當時卻出乎意外地銷售未創新高，後來大家評斷原因大概是這款作品在當時的售價並不便宜，以致精打細算的主婦們在收藏大量「野餐」之後，狠不下心將它再列為收藏清單之一。至於到底當時售價是多少？也成為現在收藏家很想知道的答案。

相關書摘 ▶《北歐經典食器》：活在挪威瓷器中的美麗女孩「樂天」

書籍介紹

本文摘錄自《北歐經典食器中的舊時光》，合作社出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：謝夙霓、熊書慧

為何人人都瘋迷愛戀北歐食器？為何每次一上架總是瞬間搶購一空？

本書中，作者將一一介紹在這食器界裡璀璨鑽石背後的故事，從設計師的生平、食器的製作工法、獨樹一幟的風格設計與令人心弦牽引的圖案印花，以及食器的命名與由來，在銷售市場的歷史變化。如敘說故事般帶領大家欣賞北歐食器的迷人魅力，一窺每個經典品牌背後的故事，並解開為何這些獨領風騷的食器可以流傳世代，經過時光淬鍊，依然留下高貴優雅的價值之謎。

北歐食器，裝上自己親手做的菜餚並擺上餐桌，蔚然成為一桌令人心悅的餐桌風景。經由本書，讓你細細品味北歐的生活美學與藝術之美，在閱讀每個引領餐瓷風潮的品牌故事時都令人讚嘆驚艷。願美的事物能雋永長存在人們心中，久久不散。

Photo Credit:合作社出版

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航