台灣大車隊為回饋每日35萬搭車用戶，特別在溫馨五月母親節檔期，推出一整個月的搭車優惠活動，活動自2018年5月7日起至5月31日，乘客可於每趟乘車時間與車上互動小螢幕（車載媒體）進行互動拉霸遊戲，當趟即可現折車資，最高可折抵200元，相當於當趟免費。

乘客若使用55688APP叫車，還有機會抽到一個月搭車金共12名；活動期間沒有搭車的民眾也可以同歡參加抽獎，只要加入「台灣大車隊 TaiwanTaxi 粉絲團」參加母親節留言活動，豐富好禮等你拿。整個母親節活動獎品價值20萬，台灣大車隊回饋媽媽最貼心。

趟趟車資折抵

台灣大車隊於今年春節期間推出首波車上互動拉霸活動，乘客反應熱烈；因此特別安排於母親節再度回饋每日35萬搭車用戶，即日起至107年5月31日，乘客每趟搭車皆可進行拉霸遊戲，除了讓乘客搭車不無聊，透過車上互動小螢幕（車載媒體）玩遊戲外，還能當趟現折車資，車資折抵最高享200元。

使用55688 APP叫車還有12個名額獨享搭車金6,000元的中獎機會，相當於整整一個月搭計程車不用錢，還有雙B等級的多元計程車50元搭車金可以拿！

粉絲團拿好康

台灣大車隊更準備了母親節的貼心好禮，與所有網友同歡，即日起至「台灣大車隊 TaiwanTaxi 粉絲團」按讚，Tag兩位好友、參加母親節活動留言及分享貼文，即有機會抽中生活大管家的抽油煙機清洗，價值1,800元及潔衣家洗衣券，價值760元。

更多母親節活動詳情，請上台灣大車隊 TaiwanTaxi 粉絲團。

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