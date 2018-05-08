有機耕種在台推行超過20年，第一部《有機農業促進法》今三讀通過

台灣推行有機農業二十餘年，目前國內有機農業驗證面積已達7200公頃、年產值37億元，隨著民眾對生態環保、食品安全等議題越來越重視，根據農委會資料，有機農業在近十年內快速成長，有機驗證面積從2007到去年成長3.7倍，然而過去有機農業一直未有相關的專法規範，有機農產品的驗證，目前也僅依《農產品生產及驗證管理法》，有機農業整體產業的輔導與推廣更無法可依循。

《上下游》報導，依照行政院拍板定案的《有機農業促進法》，法案通過後，每四年提出有機農業促進方案，撥列相關預算，並輔導有機農產品產銷及驗證，針對農產品經營者所需的驗證、技術和行銷通路等，給予資材、資金貸款等適當補助，並獎勵有機農業的育種和種苗生產，也輔導相關機關、團體或企業優先採用在地有機農產品。

除了上述輔導措施，法案也規定施行一年內，未與我國完成簽訂「雙邊有機同等性認可」的國家，台灣將廢止其有機同等性認可的公告，希望藉此促進外國積極洽簽雙邊有機同等性，提高台灣自產有機農產品的外銷機會。

（中央社）立法院今天三讀通過《有機農業促進法》，明定有機農產品必須獲得驗證，如未經驗證就冒稱有機農產品，最高可罰新台幣60萬元；未經檢驗合格就使用有機農產品標章，最高罰200萬元。

前行政院長游錫堃為推動有機農業促進法立法，5月2日下午在民主進步黨立委陳亭妃、陳歐珀、高志鵬、蔡適應等人陪同下，拜會立法院長蘇嘉全及朝野黨團。游錫堃說，若讓台灣成為有機國，農產可以銷售到世界各國。

立法院今天三讀通過有機農業促進法，條文明定，

有機農產品必須取得驗證，且應明確標示品名、原料名稱、農產經營者、原產地、驗證機構、驗證證書字號。若是未經驗證就冒稱是有機農產品，最高可罰60萬元；若是未經驗證就使用有機農產品標章者，最高可罰200萬元。

有機農業是基於生態平衡與養分循環原理，不施用化學肥料或農藥，不使用基因改造科技，進行農作、森林、水產、畜牧等農產品生產的農業。

中央主管機關為促進農業永續發展，應設任務編組，並諮詢相關機關、團體意見，以發展有機國家為目標，每4年提出有機農業促進方案，報請行政院核定後實施。

直轄市、縣市主管機關應視其轄區條件逐年檢討及開發設置有機農業促進區，並鼓勵民間合作生產或共同運銷組織參與設置。

農產品經營者承租公有土地或國營事業土地，作有機農業使用，應給予土地租金優惠，租期可獲10年以上20年以下的保障。

民進黨立委蔡培慧則說，食安、農安、環安，環環相扣，有機農業的生產過程，健康友善的生產連結，從土地到消費者，每個環節都該把關，在把關的過程當中，有機農業的生產有很多需要突破的環節，政府應給予協助。

蔡培慧稍晚也在臉書上表示，法案通過是第一步，為讓逐年增加友善農業生產者安心務農，接下來的推廣有五項重點，包括建立穩定健康、友善環境的種苗供應、有機農業設施搭建、設立有機種植專區、透過產銷合作、社會經濟、電子商務、農夫市集等方式縮短土地到餐桌的距離、連結友善環境、有機生產者，建立農民間的溝通與互助平台等

《中央社》報導，前行政院長游錫堃今天也特別感謝立法院各黨團共同催生第一部「有機農業促進法」，不僅可以讓人吃得健康、活得健康，還能友善地球、振興農村、提高工作機會。游錫堃強調，

在《有機農業促進法》的規範下，生產有機農產品不僅可以讓大家吃得健康、活得健康，同時在面臨全球暖化氣候變遷之際，也能友善地球、環境永續，並振興農村、提高工作機會。

游錫堃表示，立法的過程包括前行政院長林全、現任院長賴清德，都親自參與推動進程，農委會主委林聰賢在宜蘭縣長任內就大力支持，擔任農委會主委後更積極整合各方意見，凝聚產官學共識。在立法院審查，蘇嘉全以其農業專業及經驗給予許多建議，並讓這個法案能順利過關，最後也感謝朝野黨團，在最後給予臨門一腳的幫忙，才有今天的立法成果。

《上下游》報導，多年來努力推動有機農業及法規的台大教授郭華仁表示，「推動有機農業是最大願望，假設有機農業法通過後，願望才正要開始。」郭華仁表示，台灣有機農業已經有二、三十年歷史，而自2011年開始推動立法，眼看法案即將通過，「我們很欣慰，而在這個法案基礎下，就應該更努力推動有機農業。」



郭華仁也指出，台灣迫切需要轉型到有機農業，一方面因為慣行農業仰賴石油，包括肥料、農藥、機械等，現在石油價格便宜還可行，但將來能源危機下，石油將越來越貴，慣行農業會走不下去，轉到有機農業是必然的；另一方面，則是台灣有機農業進展慢，一塊農場真正的轉型成功不只需要三年，可能需要十年，農地才能恢復健康。在這樣危機情況下，台灣現在必須發展完整有機農業，越快越好。

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核稿編輯：楊之瑜