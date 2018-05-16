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兒童汽車安全座椅真的比安全帶的防護效果好嗎？
我們想讓你知道的是
使用安全座椅使父母產生錯誤的安全感，認為他們已經盡一切可能保護小孩。這種自滿使我們不再努力尋求更好的解方，也許有另一種更簡單、更便宜、能夠挽救更多性命的解方。
文：史帝文・李維特（Steven D. Levitt）、史帝芬・杜伯納（Stephen J. Dubner）
兒童汽車安全座椅到底安不安全？
有時候，地位較卑微是件好事。當一家四口開車出門時，小孩通常被塞到後座，媽媽或爸爸坐前座。小孩不知道，他們其實比較幸運：在撞車時，後座遠比前座安全。對成年人而言，更是如此，成年人體格更壯碩，當他們坐前座時，更容易撞上堅硬的東西。但不幸的是，讓地位較卑微的小孩坐後座，這沒關係，可是若只有父母兩人開車出門，其中一人坐到後面，讓另外一人坐在前面的殉難者座椅，這有點尷尬。
如今，安全帶是所有汽車後座的標準配備，但它們的設計是針對成人，不是小孩。若你想把你的三歲小孩綁住，安全腰帶會太鬆，安全肩帶會壓在他的脖子或鼻子或眉毛上，而不是他的肩上。
所幸，我們生活在一個珍愛及保護小孩的世界，我們找到了一個解方：兒童汽車安全座椅。這個解方是在一九六○年代推出的，一開始，只有最謹慎警覺的父母使用它。因為醫生和交通安全專家的提倡，還有汽車安全座椅製造商的鼓吹，使用者愈來愈多，最後，政府也加入推動行列，在一九七八年至一九八五年間，美國每一州都立法要求，兒童必須坐在符合聯邦汽車衝撞測試標準的汽車安全座椅。
在當年，車禍是美國孩童的最大死因，至今仍是，但死亡率已經顯著降低，大多數人把這主要歸功於汽車安全座椅。
當然，安全不是免費得來的。美國人一年花超過三億美元購買四百萬張汽車安全座椅，一個小孩在成長過程中通常需要三種不同規格的汽車安全座椅：嬰兒得坐面朝後的安全座椅；學步孩童得坐尺寸較大的面朝前安全座椅；年紀大一點的使用防護座椅。此外，若小孩有一、兩個兄弟姊妹，父母可能得購買運動休旅車或小貨車，才能有容納多張汽車安全座椅的寬度。
汽車安全座椅這個解方，也不是像多數人想像的那般簡單。任何一種汽車安全座椅都有綁帶、拴扣、繫帶等，分別由不同的製造商製造，而且必須用汽車本身附加的安全帶固定住，而汽車本身的安全帶結構配置視製造商而有不同，不同車款的汽車後座的形狀輪廓也有差別。再者，汽車本身的座椅安全帶設計是要繫住成人的，不是用來綁一具無生命的大塑膠物體。根據美國國家公路交通安全管理局（National Highway Traffic Safety Administration，簡稱NHTSA）的調查，超過八成的汽車安全座椅安置方式不正確，正因此，才會有那麼多的父母前往警察局或消防站求助，也因此，公路交通安全管理局才會對大眾安全相關工作人員，施以為期四天的國家標準化孩童乘客安全訓練，用多達三百四十五頁的手冊，教導汽車安全座椅的正確安置方式。
但是，誰會在意汽車安全座椅既不簡單、也不便宜呢？並非每一種解方都能如我們所期望地那般精簡。警員犧牲四天的工作，去學習熟練這麼有助益的一項安全裝置，這不是很值得嗎？重點在於汽車安全座椅有成效，能救小孩的性命，根據美國國家公路交通安全管理局的研究，它們的確使一到四歲兒童的車禍死亡風險降低了五四％。
好奇的父母大概有一個疑問：這五四％的風險降低，究竟是拿什麼來比較而得出的數字？
在公路交通安全管理局的網站上可以找到答案。該機構的「死亡事故分析報告系統」（Fatality Analysis Reporting System，簡稱FARS），中儲存了大量政府統計分析資料，包含自一九七五年起美國境內所有死亡車禍的警方報告。該系統記錄了所有你能想像得到的變數：車禍車輛的種類和數目、發生車禍時的車速、車禍發生日期、乘客坐的位置、哪些安全裝置受損等。
從資料中可以發現，坐安全座椅的孩童喪命機率，比完全未使用任何安全裝置（繫安全帶、座安全座椅等）的孩童喪命機率低五四％。這有道理，撞車是很猛烈的衝擊，坐在重金屬車體內快速行駛中突然停止行進時，有很多可怕情形可能發生在人的肉體及骨頭上。
但比起簡單便宜的舊解方（儘管這簡單解方不是針對小孩設計的），這複雜昂貴的新解方（安全座椅）好多少呢？
安全帶根本幫不了兩歲以下的小孩，因為他們個兒太小了，安全座椅對他們是最實用的安全裝置。不過，年紀較大的小孩呢？美國各州的法律規定不同，不過許多州強制規定，六或七歲以下的小孩必須坐安全座椅。那麼，安全座椅是否有效保護這些小孩呢？
快速檢視FARS裡近三十年的車禍資料，得出了一個驚人結果：就兩歲以上的小孩而言，在涉及至少一人死亡的車禍中，坐安全座椅的小孩死亡率，跟繫安全帶的小孩死亡率幾乎相同（參見表4-2）。
也許是這些原始資料有誤導作用，也許那些坐安全座椅的兒童遭遇到的是較嚴重的車禍，或者，他們的父母有較多是在夜間開車時發生車禍，或是行駛在較危險的路上，或是駕駛的汽車安全性能較差？
不過，就算是對FARS裡的資料進行最嚴謹的計量經濟分析，也得出相同結果。不論是近年或很久以前發生的車禍，大車或小車，單一車輛事故或多輛汽車車禍，都沒有證據顯示，安全座椅比安全帶更有效挽救兩歲以上小孩的性命。在某些類型的車禍中（例如後方追撞），安全座椅的功效反而較差。
也許，問題出在太多的安全座椅安置方式不正確，如同美國國家公路交通安全管理局所言。（你或許會說，一種已有四十年歷史的安全裝置，居然至今只有兩成的使用者能正確安置它，這恐怕稱不上是多優異的安全裝置吧。拿安全座椅作為比較對象，印度男人戴的保險套，幾乎都可稱得上是萬無一失了。）有沒有可能是：安全座椅的功效其實極佳，只不過我們沒有學會它的正確使用方式呢？
為回答這個問題，我們尋找對安全座椅和安全帶，進行同時比較的汽車衝撞測試資料。你大概認為，不難找到這樣的資料，畢竟，每一張賣到市場上的安全座椅，都必須通過衝撞測試，以取得聯邦政府的核准。但事實是，在以孩童個頭的假人進行衝撞測試時，研究人員鮮少進行這種同時比較。所以，我們決定自己進行這樣的測試比較。
測試用的假人不會說謊
構想很簡單：我們將委託進行兩件衝撞測試，在第一項測試中，使用一個三歲大個頭的假人坐在安全座椅，以及一個三歲大個頭的假人繫上安全肩帶和安全腰帶。在第二項測試中，使用一個六歲大個頭的假人坐在防護座椅，以及一個六歲大個頭的假人繫上安全肩帶和安全腰帶。兩件測試都是模擬時速三十哩的前方衝撞。
儘管我們願意支付三千美元（嘿，科學不便宜啊），仍然難以找到願意替我們執行測試的衝撞測試實驗室，感覺好像美國每一間這樣的實驗室都讓我們吃閉門羹。終於，最後找到一間實驗室願意收我們的錢，替我們辦事，不過實驗室主任要求，我們不能在書中提到這間實驗室的名稱，因為他怕，安全座椅製造商可能因此不再委託他測試案子，這可是他的核心業務啊。但這位主任說，他是「科學迷」，也想知道測試結果。
在飛抵這間實驗室所在地後，我們在玩具反斗城（Toy “R＂Us）購買了幾張新的汽車安全座椅，開車來到實驗室。可是聽了我們要求的測試內容後，值班工程師拒絕參與這些測試，他說：「這是白痴實驗。」安全座椅的功效當然較佳，而且我們若把他的昂貴假人繫上安全肩帶和安全腰帶，衝擊力可能會把假人撞得四分五裂。
憂心衝撞測試假人的健康，這似乎很奇怪，它們本就是被用來衝撞的，不是嗎？不過，在我們同意萬一繫安全帶的假人受損，我們將賠償實驗室後，那位工程師同意執行測試，嘴裡仍然咕噥抱怨。
實驗室的環境設計保證，會以最適當方式安置安全座椅。安全座椅被綁在舊式板凳形的平直後座（亦即座位之間沒有凹陷的隔溝），執行這項工作的是經驗豐富的衝撞測試工程師，想必他比一般父母更擅長以正確穩固方式安置安全座椅。
從開始到結束，整個測試很嚇人。每一具穿著短褲、T恤、球鞋的孩童假人身上，都拉出了一束纜線，用以度量其頭部和胸部的受損程度。
首先測試的是一對三歲小孩，一個坐在安全座椅上，另一個繫上安全肩帶和安全腰帶。氣動橇運車發出嚇人的猛烈撞擊聲，在當下，你無法看清楚太多情況（不過，我們鬆了一口氣，因為繫上安全帶的假人並沒有四分五裂），但觀看超慢速的影像重播時，你可以看到假人的頭、腿和手臂猛烈前衝，手指在空中揮動，然後頭猛然撞回。接下來進行六歲大假人的測試。
只花幾分鐘，我們就獲得了結果：成人的安全帶全都通過衝撞測試。根據頭部與胸部的受衝擊資料，不論是坐安全座椅的小孩，抑或繫安全帶的小孩，都不可能在此衝撞中受傷。
那麼，舊式的座椅安全帶功效如何呢？
座椅安全帶超越兒童安全座椅應該符合的每一項安全要求標準。試想：若我們把這些假人繫上座椅安全帶的測試結果呈報給聯邦政府，我們的這項「新」產品將很容易通過核准，但其實，這項「新」產品跟麥納瑪拉在一九五○年代推動的尼龍安全帶幾近相同。既然舊式的座椅安全帶已能達到政府對安全座椅要求的安全標準，那麼，安全座椅製造商推出功效無法勝過安全帶的產品，也就不足為奇了。這或許令人感到可悲，但並不令人意外。
買個心安
你可以想像，我們對汽車安全座椅的評價並不高，這使得我們成為勢單力薄的極少數派。（若我們兩人之中的任何一人沒有小於六歲的小孩的話，我們很可能早已被貼上「厭惡小孩者」的標籤了。） 有一種跟我們論點相背而甚具說服力的看法，被稱為「座椅安全帶症候群」（seat-belt syndrome），一群知名的兒童安全性研究人員警告，汽車衝撞測試中的假人，並沒有感應器度量頸部和腹部受到的傷害，他們以可怕的言詞述說，在急診室裡見到受損的座椅安全帶，如何對小孩造成傷害。這些研究人員訪談遭遇車禍小孩的父母以蒐集資料，然後結論指出，防護座椅降低重大傷害的功效，比座椅安全帶高出六○％。
這些研究人員當中，有許多人是主動關心車禍受傷的小孩。他們當然是立意良善，但論點正確嗎？
訪談父母並不是取得可靠資料的理想方法，原因很多。父母可能因車禍而精神心理受到創傷，因此錯記車禍細節。父母的陳述未必是事實（研究人員從保險公司的資料庫裡取得這些父母的姓名），若你的小孩在車禍發生當時並未使用任何安全裝置，你可能感受到強大的社會壓力，或是擔心保險公司將因此提高你的保險費率，而感受到財務壓力，於是可能謊稱，小孩在車禍發生當時有使用安全裝置。警方的調查報告中將顯示，你的汽車裡是否有孩童安全座椅，因此你無法對此撒謊，但所有汽車後座都有安全帶，所以就算車禍發生當時，你的小孩並未繫上安全帶，你仍然可以謊稱他繫了安全帶，任何人很難證明你說謊。
除了訪談父母，有沒有其他資料來源能幫助我們，回答這個有關於小孩受傷的重要問題呢？
FARS的資料幫不上忙，因為它只有死亡車禍的資料。不過我們找到了，另外三個涵蓋所有車禍資訊的資料庫，其中一個是全國性資料庫，另兩個是分別來自紐澤西州和威斯康辛州的資料庫。它們總計包含九百多萬件車禍的資料，威斯康辛州的資料庫特別有用，因為它把每件車禍連結至傷患自醫院出院的資料，使我們能對受害人的受傷程度進行更好的度量。
這些資料的分析結果如何呢？
在防止重傷方面，對於兩歲至六歲孩童，安全肩帶與安全腰帶的功效，跟安全座椅的功效一樣好。但在防止輕傷方面，安全座椅的功效較佳，它們減少受傷的可能性，座椅安全帶高出二五％。
所以，別把你的孩童安全座椅丟掉（反正，在全美五十個州，未使用安全座椅是違反的事），小孩太珍貴了，因此就算安全座椅只比安全帶多出防止輕傷的小益處，大概仍是值得的投資。還有一項益處是難以計價衡量的：父母的心安。
或者，換個方式來看，這也許是汽車安全座椅的最大成本：使用安全座椅使父母產生錯誤的安全感，認為他們已經盡一切可能保護小孩。這種自滿使我們不再努力尋求更好的解方，也許有另一種更簡單、更便宜、能夠挽救更多性命的解方。
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書籍介紹
本文摘錄自《超爆蘋果橘子經濟學﹝典藏紀念版﹞》，時報出版
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作者：史帝文・李維特（Steven D. Levitt）、史帝芬・杜伯納（Stephen J. Dubner）
譯者：李芳齡
本書探討了《蘋果橘子經濟學》未及涵蓋、說明的事情
讓讀者明白如何運用「經濟方法」來理解「事物隱藏的面向」
唯一能夠超越《蘋果橘子經濟學》的書
比前作更大膽、更搞笑，而且更驚人！
無論調查全球暖化的對策或解釋為何口交的價錢大幅下跌，
李維特與杜伯納向世人呈現真相是什麼
──無論好、壞、醜陋，而且在最終分析中，令人超級意外。
超爆「蘋果橘子經濟學」到底在講啥？
征服馬糞、有線電視的意外效果、酒醉走路的危險性跟經濟學有什麼關係？
將這些事情看做「經濟方法」（economic approach）的案例，
而不是當做「經濟學」來思考
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人們會對誘因作出反應，本書比先前做得更過火！
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重新挑戰我們的思考方式
提出探索一切事物隱藏面的問題
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本書用經濟學者的角色，切入日常生活遇到的瑣碎問題，
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《超爆蘋果橘子經濟學》重新挑戰我們的思考方式，
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：丁肇九