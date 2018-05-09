隨著記憶遷徙的原鄉：「家庭備忘：東南亞新住民主題當代藝術展」

文：林怡秀

如果我們培養出自由的習性以及確切寫出心中所想的勇氣；如果我們能從共用的起居室中逃離一會兒，看見人與現實世界的關係，而不僅僅是人們彼此之間的聯繫；當然也要看見天空、樹木或其他事物原本的面貌；

如果我們越過彌爾頓的幽靈去觀看，畢竟任何人都不該阻擋別人的視野；如果我們面對事實，因為事實就是如此，沒有別人的的臂膀可以讓我們依靠，我們必須孤身前行，我們的關係是與現實世界的關係，而不僅是世上男男女女的關係。 ——維吉尼亞．吳爾芙，《自己的房間》，1929

1995年，時年14歲的孫淑媚推出首張台語專輯《小心》，主打歌曲《媽媽你無對我講》描述傳統家庭母親對於女兒即將出外打拼，內心有著許多無法對孩子開口細述的情緒與無法直言的現實面，使聽眾在個人情感面上有直接的共鳴，成為當時人們朗朗上口的流行曲目。去年，藝術家陳含瑜與其紀錄團隊隨著因婚姻移民之故來台20多年、首次回家鄉的友人阿琴至印尼百富院（Sungai Duri）探親。

延續著藝術家於2016年在東莒駐村發展出的「魚寮點唱機」概念，陳含瑜在新作品「印尼Sungai Duri卡拉OK記憶計畫」中亦把伴唱帶的形式置入紀錄影像，將過去在傳統家庭伴唱帶中常見的背景（海邊回眸漫步的女性、古蹟建築等等）換成阿琴在台生活、或她印尼當地親友的工作、日常生活場景，而每部「伴唱帶」的曲目則來自這些被攝者自選的一首能代表自己生命的歌曲。

Photo Credit：陳含瑜提供 藝術家陳含瑜作品「印尼Sungai Duri卡拉OK記憶計畫」在百富院當地與被攝者分享拍攝內容。

百富院位於印尼西側海岸、緊鄰山口洋市，上述兩地皆為印尼當地客家華人的主要聚落，同時也是眾多在1990年代來台、印尼裔新住民的故鄉。二戰後，隨大時代舉家遷徙的華人遍佈東南亞、香港、台灣，因語言與內在情感的聯繫，華語音樂在這些地區與國家之間相互流通、彼此翻唱流行音樂的趨勢也自1949年左右一路延續，使得相隔千萬里距離的兩地人們在生命中多半共有著一部分相似的旋律記憶。

這個現象在陳含瑜此次的作品裡最為可見，在「印尼Sungai Duri卡拉OK記憶計畫」中他們自選的歌曲包括《瀟灑走一回》、《往事只能回味》，以及阿琴所選、在她嫁來台灣同年發表且與她生命狀態相互映照的《媽媽你無對我講》，作品影像與歌詞旋律所帶出的生命記憶，直接且深刻地傾吐了遷移異鄉者的個體情感。

全球資本移動與傾斜的結果

展開台灣的發展，島內人口除了原住民以外，其他皆由外來移民所組成；若暫且回顧離我們較近的時空，自1949年國民政府遷台後起，迨及1960年代台灣又迎來大批來自印尼與緬甸的華僑，而1970年代後期因越戰後選擇定居在台的越南人士也為數可觀，而後，因經貿關係來台的各國人士也有一定比例在此定居，台灣這座遷徙之島的內裡便由這些在不同時代、因不同原因移動而來的人們，以及他們所攜的背景、文化所構成。

回看近30多年的歷史，人的跨國移動與全球經濟體結構改變開始有其必然關係，1980年代，台灣在世界政治經濟局勢的多方影響下積極進入全球資本結構體系，行政院於1984年6月提出「自由化，國際化，制度化」經濟發展目標，使台灣對中國大陸、東南亞地區投資比重增高。

而在此時期，來自東南亞的婚姻移民也開始由台商駐紮的泰國、菲律賓等地來到台灣（1990年代，印尼華人配偶的比例急速增加，但在隨後駐印尼台北經貿辦事處刻意減緩審核速度的結果下，來自越南的婚姻新住民人數在此時期逐漸上升，至今已成為東南亞裔新住民人口中的六成。）

Photo Credit：郭俞平提供 藝術家郭俞平作品工作紀錄，左起為法國聲音藝術家澎葉生（Yannick Dauby）、台灣演員楊奇殷、越南演員陳秋柳。

婚姻移民的跨國移動緊扣著政治經濟與歷史環境的變化，其中，也包含當地現實環境（如印尼的族群衝突等現象）與個人的生命選擇，她們的原鄉文化、社會關係與個體記憶，構築著我們對其產生真實理解的入口之一。

1990年代，台灣勞力密集產業大量往中國大陸及東南亞遷移，同時，在新自由主義影響中，許多國家的產業結構亦逐漸變化，婚姻移民遂成為人們在資本邊緣化處境中改變生活的方式之一。

據內政部及教育部統計，至2016年底在台婚姻新住民人數現已超過52萬人（來自東南亞的新住民人數約17萬人），而其第二代子女人數則達到36萬人（東南亞新住民第二代入學人數約11萬人），比例上已超過原住民人數。

Photo Credit：南洋姊妹劇團提供 南洋姊妹劇團作品《看．見．我．們》

以新住民為主題的各類活動、討論，近年來在台灣各地逐漸增加，另一方面，為因應東協國家逐漸崛起，執政黨以經貿、市場等發展目標提出新南向政策，並將新住民第二代視為未來新南向的人才來源之一，在看似逐漸豐富的討論之中，不難發現的是一般對新住民相關領域之討論，仍多傾向以文化本位的觀點切入，對新住民第二代的關注也較偏重如何藉由他們的背景，培養「新南向經濟」的人才。

但早期在社會偏見仍深的台灣，出生於1980、1990年代的新二代，在成長過程中未必能學習到來自母親那方的文化與語言。因而在當時少有來自東南亞地區的多重文化與歷史層面的討論，單方向的由「我國」角度觀看「他國」，一直是在台討論相關議題的盲點。

由記憶所攜的家庭備忘

以她們原生家鄉與新故鄉台灣為討論基底，試圖由藝術作品的呈現建立雙向理解的可能。 展覽由藝術家郭俞平的聲音裝置作品《我的胃裡沒有午飯，脖頸在尋覓陽光，腦子求索著愛情，靈魂裡有慌亂，心裡則有一股刺痛》開始⋯⋯

郭俞平的過往作品，一直關注於台灣特有國族背景與移植現代性的特殊景觀，近年來的創作則更貼近於自己生命經驗，並包含家族、國家與歷史、政治經濟之間的關係。在此次的新作中，她藉由新住民女性對「家」意象的描述為起點，與越南演員陳秋柳、女兒（新二代演員）鄭琬諠、法國聲音藝術家澎葉生（Yannick Dauby）、台灣演員楊奇殷共同合作，以聲音演出的方式將這些平常難以一語道盡（過僅以一種語言說明）的個體歷程、內在情感，轉化為現場裝置與聲音詩。

緊接於前述陳含瑜「印尼Sungai Duri卡拉OK記憶計畫」展區，為越南籍紀錄片導演阮金紅作品《飛海媳婦》。本身亦為新住民身份的阮金紅，在完成2012年紀錄婚姻移民在台生活處境的《失婚記》後，仍持續以影像關注在台工作或成立新家庭的越南人士，在她的作品中，與被攝者的相依陪伴亦是作品的某種精神主軸。

次展出的影片《飛海媳婦》紀錄嫁來台灣、於南部傳統家庭生活已18年的越南裔新住民阮蓓海的生活，以及她因遠嫁他鄉而無法即時觸及原鄉家庭重要變異的遺憾。

這件作品雖完成於2014年，但卻很少有機會公開放映，談及此作品時，阮金紅解釋道：「因為這是我心口的一塊肉，它無法被輕易展現」，此作的拍攝基礎建立在導演與蓓海兩位越南好姊妹之間，鏡頭以一般紀錄片難以觸及、極為親近的方式貼入新住民女性在異鄉生活難以向他人傾訴的內在情感。

受到社會與經濟環境影響，台灣在1998年後新生兒出生率明顯驟降，近10年來，台灣國、中小學生總數自275.1萬人降為186.1萬人，新住民子女學生人數則自8萬人成長至19.6萬人，約佔目前國中小學生總數10%，所在地區以北部地區為多數（佔43.85%，中南部地區分別為27.01%、26.37％）。其中，近九成新住民子女父母主要來自越南（43.11%）、中國（35.45%）、印尼（12.11%）。

Photo Credit：蔡崇隆提供 導演蔡崇隆作品《尋鄉異旅》

隨著1990年代以來台灣跨國婚姻比例的增加與其第二代的成長，目前台灣年輕人口的部分主力正是這批仍在就學中的孩子，但在多數由新住民配偶組成的家庭中，孩子面臨對「家」的認知狀態更為複雜，在目前整體教育現狀仍難對等重視來自新住民原生環境、歷史環境，以及對台灣各族群母語課程規劃比重的差異下，如何透過第二代的眼光，建立起雙向流通的文化與自我認同，在此刻則顯得更為重要。

位於展覽動線末端，紀錄片導演蔡崇隆最新作品《尋鄉異旅》記錄了今年參與某基金會主辦、新二代回越南蹲點紀錄片計畫的三位大學生：千萍、虹香和子斌。導演在創作自述中描述：「在短短兩週內，他們要快速學會如何拍片，並努力適應在熟悉中帶著陌生的越南母親原生家庭，還要設法磨合彼此對越南原鄉不同的觀察及想像。」

這件作品以目前少有的觀察角度，記錄下這些孩子彼此之間對於身份認同、家庭關係與記憶的密集討論，同時也藉由這些討論，顯現出目前台灣無論在家庭內部、教育現場或看似多元的社會環境中，對於新住民生活的單向度想像仍與現實有一定的距離。在這些遷徙者的故事之前，我們必然要反覆自問，因為若無法以「面對一個體生命」的態度與之相處，那麼談論雙向理解的可能性終究只會是一種想像。

展覽資訊

名稱：「家庭備忘——記憶與遷徙之島：東南亞新住民主題當代藝術展」

時間：2018/05/11－08/26

地點：國立中正紀念堂（台北市中正區中山南路21號）

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責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航