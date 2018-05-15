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大學勝利組必備的75個成功法則：不要嘗試建立「關係網」
我們想讓你知道的是
別刻意建立關係網，但記得建立強而有力的連繫，甚至「忘記」報上自己的名字，讓對方在你離開時叫住你，你就贏了。
文：卡爾・紐波特（Cal Newport）
不要建立關係網
「建立關係網」是指有目的地擴展交友圈，以便時機到來時，請這些「朋友」為你美言幾句。這項技能在商業界可說是家常便飯，業界大老之間的個人關係，也能為殘酷的企業競爭世界增添一絲人性。而且當老闆準備僱用新員工時，一封個人推薦函可抵十份閃亮亮的履歷。
說到這裡，你記住一件事就好：把建立關係網這玩意留給專業人士去做就好。身為大學生的你若積極和別人拉關係，只會顯得討厭。這種行為令人不快，你努力了老半天，可能只會招來別人的嫌惡。
建立人脈通常在雙方互利的情況下效果最佳，假設我是電信業者，你在網際網路服務業工作，我會想認識你。你的工作和我的工作相關，我花時間去認識你的業務是合理的投資，我們兩家公司未來可能有十幾項合作機會。
那現在假設我是電信業者，你是大學生，我多半對你沒什麼興趣。我的想法非常實際，因為這並非雙方互利的情形，我很清楚明白你的目標是找工作，不然一個大學生何必主動來找我？老實說，把工作機會送給才剛畢業的新鮮人，並不是非常有趣。除非我是公司的徵聘人員，否則認識你對我沒半點好處，而且你的動機再明顯不過。
同樣的道理，一名學生在客座講座結束後去和演講者握手，問一句預先想好的罐頭問題，然後尷尬地想盡辦法在對話中插入履歷重點，實在沒太大用處。
當然，我不是叫你不要和其他人交際，而是要你用等級更高的方式拓展人脈。其中一種做法是「反向操作關係網」，從頭到尾不提起你要的東西，最後卻達成目標。這種技巧很簡單，而且出乎意料地有效。
第一次和潛在關係人互動時，他會對你心懷戒備，「又來一個學生了，肯定是想請我給他工作機會，又不懂得掩飾意圖的傢伙。」這時候，你應該表現出自己已經拿到夢寐以求的工作，完全不想找工作的態度。你很有自信，你的未來已經有著落，你現在只是對這個人的工作與背後的原因感到好奇，這是你接近這位記者、執行長或科學家的唯一理由。你提出一些有見解的問題，展現出自己對這個人工作領域的理解，也讓他看到你學習新知的欲望。除非對方明言問你，否則別提到你過去輝煌的經歷。即使對方問起這些，你也得謙虛地回答，隨時表現得善解人意且謙恭有禮。
你很有自信，但你不是煩人的銷售員，你永遠不表現出利己的念頭，甚至會「忘記」報上自己的名字，讓對方在你離開時叫住你。這就是反向操作關係網，它真的有效。對方和你交談時會感到驚喜，放下心防，在最理想的情況下記得你這個有趣的學生，記得你積極求知的精神。
接下來是最困難的步驟——如何讓這些獨立的對話成為永久關係？最好的策略是偶爾寄信，提出非常有內涵且相關的問題，或請對方提供有意義且相關的建議，絕對別直接請對方幫你做某件事。反向操作關係網的關鍵，就是在不提出請求的情況下，讓對方留下深刻印象。你希望未來某一天，這位越來越喜歡你、欣賞你為人的人士，在他得到職缺情報時能夠通知你，並為你寫推薦信。
對學生而言，這是最好的做法了。我知道這很難，我知道成功率不高，但明目張膽地拉人脈，成功率更低，而且你會招來重要人士的白眼。別刻意建立關係網，但記得建立強而有力的連繫。
相關書摘 ►大學勝利組必備的75個成功法則：大考提前兩週開始念書
書籍介紹
本文摘錄自《深度學習力：學歷貶值時代，MIT博士教你從大學就脫穎而出的75個成功法則》，時報出版
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作者：卡爾・紐波特（Cal Newport）
譯者：朱崇旻
學歷貶值時代，上大學絕對不只是為了那張畢業證書！
如何利用大學四年培養真正的實力？
如何在踏出校園之前就替未來做好準備？
更重要的是……如何在培養競爭力的同時，又能享受充實而美好的校園生活？
可以的！只要用對方法！
──唯有「深度學習力」，能幫你打下未來競爭力的基礎！
本書作者──卡爾．紐波特（Cal Newport）
22歲以最優等第畢業於達特茅斯學院
27歲取得麻省理工學院博士學位
34歲成為喬治城大學副教授，出版暢銷書《Deep Work深度工作力》
除了自身擁有極具效率的時間管理方法與極富成效的學習成果，
卡爾．紐波特也採訪了哈佛大學、史丹佛大學等名校裡最優秀的學生們，
追問他們有關時間管理、讀書，以及平衡社交與用功的方法。
- 該怎麼準備考試和報告？
- 該參加哪些課外活動？
- 該怎麼和教授互動？
- 什麼才是刺激思維又維持樂觀的好方法？
- 該如何平衡愉快的社交生活與雄心勃勃的日程表？
- 怎麼樣才能量身訂製完美的活動，符合你的能力、興趣與喜好？
這些是每個學生都該提出的重要問題，而答案就在本書裡。
本書列舉了優秀大學生必備的75個成功法則，
你不必是天才，也不需要超強記憶力，
就能給自己更好的未來，同時還能享有健康的睡眠與愉快的社交生活。
在擁有足夠智慧與滿腔熱血的年紀，不該浪費你的才華與熱情。
善用校園的軟硬體資源，結識能給自己啟發與靈感的教授、同學，以豐沛的資源與支援為後盾，
你可以更有野心、更有計畫地，讓大學四年不光是苦讀或玩樂，更是前途的跳板！
大學時期培養的態度與習慣，將是一生受用無窮的寶藏——
《深度學習力》就是引領你脫穎而出的一把鑰匙。
哈佛大學、史丹佛大學……那些最優秀的學生們這麼做
- 不要讀完所有的指定閱讀！
- 每學期至少退選或停修一門課！
- 避免每天列出待辦事項！
- 不要和一群人一起念書！
- 不要找正常的打工！
- 一天獨自用餐兩次！
- 學會放棄！
責任編輯：翁世航
核稿編輯：丁肇九