大學勝利組必備的75個成功法則：不要嘗試建立「關係網」

文：卡爾・紐波特（Cal Newport）

不要建立關係網

「建立關係網」是指有目的地擴展交友圈，以便時機到來時，請這些「朋友」為你美言幾句。這項技能在商業界可說是家常便飯，業界大老之間的個人關係，也能為殘酷的企業競爭世界增添一絲人性。而且當老闆準備僱用新員工時，一封個人推薦函可抵十份閃亮亮的履歷。

說到這裡，你記住一件事就好：把建立關係網這玩意留給專業人士去做就好。身為大學生的你若積極和別人拉關係，只會顯得討厭。這種行為令人不快，你努力了老半天，可能只會招來別人的嫌惡。

建立人脈通常在雙方互利的情況下效果最佳，假設我是電信業者，你在網際網路服務業工作，我會想認識你。你的工作和我的工作相關，我花時間去認識你的業務是合理的投資，我們兩家公司未來可能有十幾項合作機會。

那現在假設我是電信業者，你是大學生，我多半對你沒什麼興趣。我的想法非常實際，因為這並非雙方互利的情形，我很清楚明白你的目標是找工作，不然一個大學生何必主動來找我？老實說，把工作機會送給才剛畢業的新鮮人，並不是非常有趣。除非我是公司的徵聘人員，否則認識你對我沒半點好處，而且你的動機再明顯不過。

同樣的道理，一名學生在客座講座結束後去和演講者握手，問一句預先想好的罐頭問題，然後尷尬地想盡辦法在對話中插入履歷重點，實在沒太大用處。

當然，我不是叫你不要和其他人交際，而是要你用等級更高的方式拓展人脈。其中一種做法是「反向操作關係網」，從頭到尾不提起你要的東西，最後卻達成目標。這種技巧很簡單，而且出乎意料地有效。

第一次和潛在關係人互動時，他會對你心懷戒備，「又來一個學生了，肯定是想請我給他工作機會，又不懂得掩飾意圖的傢伙。」這時候，你應該表現出自己已經拿到夢寐以求的工作，完全不想找工作的態度。你很有自信，你的未來已經有著落，你現在只是對這個人的工作與背後的原因感到好奇，這是你接近這位記者、執行長或科學家的唯一理由。你提出一些有見解的問題，展現出自己對這個人工作領域的理解，也讓他看到你學習新知的欲望。除非對方明言問你，否則別提到你過去輝煌的經歷。即使對方問起這些，你也得謙虛地回答，隨時表現得善解人意且謙恭有禮。

你很有自信，但你不是煩人的銷售員，你永遠不表現出利己的念頭，甚至會「忘記」報上自己的名字，讓對方在你離開時叫住你。這就是反向操作關係網，它真的有效。對方和你交談時會感到驚喜，放下心防，在最理想的情況下記得你這個有趣的學生，記得你積極求知的精神。

接下來是最困難的步驟——如何讓這些獨立的對話成為永久關係？最好的策略是偶爾寄信，提出非常有內涵且相關的問題，或請對方提供有意義且相關的建議，絕對別直接請對方幫你做某件事。反向操作關係網的關鍵，就是在不提出請求的情況下，讓對方留下深刻印象。你希望未來某一天，這位越來越喜歡你、欣賞你為人的人士，在他得到職缺情報時能夠通知你，並為你寫推薦信。

對學生而言，這是最好的做法了。我知道這很難，我知道成功率不高，但明目張膽地拉人脈，成功率更低，而且你會招來重要人士的白眼。別刻意建立關係網，但記得建立強而有力的連繫。

相關書摘 ►大學勝利組必備的75個成功法則：大考提前兩週開始念書

書籍介紹

本文摘錄自《深度學習力：學歷貶值時代，MIT博士教你從大學就脫穎而出的75個成功法則》，時報出版

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作者：卡爾・紐波特（Cal Newport）

譯者：朱崇旻

學歷貶值時代，上大學絕對不只是為了那張畢業證書！

如何利用大學四年培養真正的實力？

如何在踏出校園之前就替未來做好準備？

更重要的是……如何在培養競爭力的同時，又能享受充實而美好的校園生活？

可以的！只要用對方法！

──唯有「深度學習力」，能幫你打下未來競爭力的基礎！

本書作者──卡爾．紐波特（Cal Newport）

22歲以最優等第畢業於達特茅斯學院

27歲取得麻省理工學院博士學位

34歲成為喬治城大學副教授，出版暢銷書《Deep Work深度工作力》

除了自身擁有極具效率的時間管理方法與極富成效的學習成果，

卡爾．紐波特也採訪了哈佛大學、史丹佛大學等名校裡最優秀的學生們，

追問他們有關時間管理、讀書，以及平衡社交與用功的方法。

該怎麼準備考試和報告？

該參加哪些課外活動？

該怎麼和教授互動？

什麼才是刺激思維又維持樂觀的好方法？

該如何平衡愉快的社交生活與雄心勃勃的日程表？

怎麼樣才能量身訂製完美的活動，符合你的能力、興趣與喜好？

這些是每個學生都該提出的重要問題，而答案就在本書裡。

本書列舉了優秀大學生必備的75個成功法則，

你不必是天才，也不需要超強記憶力，

就能給自己更好的未來，同時還能享有健康的睡眠與愉快的社交生活。

在擁有足夠智慧與滿腔熱血的年紀，不該浪費你的才華與熱情。

善用校園的軟硬體資源，結識能給自己啟發與靈感的教授、同學，以豐沛的資源與支援為後盾，

你可以更有野心、更有計畫地，讓大學四年不光是苦讀或玩樂，更是前途的跳板！

大學時期培養的態度與習慣，將是一生受用無窮的寶藏——

《深度學習力》就是引領你脫穎而出的一把鑰匙。

哈佛大學、史丹佛大學……那些最優秀的學生們這麼做

不要讀完所有的指定閱讀！

每學期至少退選或停修一門課！

避免每天列出待辦事項！

不要和一群人一起念書！

不要找正常的打工！

一天獨自用餐兩次！

學會放棄！

Photo Credit: 時報出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九