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大學勝利組必備的75個成功法則：大考提前兩週開始念書
我們想讓你知道的是
你一開始可能會覺得提前兩週準備考試太瘋狂，一旦你發現這麼做並不是增加工作量，而是將工作分散到兩個星期，你就會明白這是考前最無壓力且最有效率的念書方法。
文：卡爾・紐波特（Cal Newport）
提前兩週開始念書
我們在這裡假設你大考前需要大約十五小時的複習時間，聽起來是不是還可以？如果你在考試前一天早上九點起床，還是有不少時間準備考試。保守起見，我們來計算一下：
我們通常一天花兩小時吃飯、三個小時上課、一個半小時休息、兩小時運動健身、一個半小時開會，還有兩個半小時寫其他作業。好，那再回到先前的假設，如果你從考試前一天的早上九點開始讀書，十五小時加上林林總總的事情，你大概什麼時候會讀完呢……考試當天的中午！這麼一想，是不是沒那麼輕鬆了？
如果我們把十五個小時的複習時間分散到兩天，只要這兩天都熬到凌晨五點半就行了！ 好吧，這個方案仍有待商榷。如果把工作量分散到三天，每天凌晨兩點半躺上床，聽起來合理多了……嗯，你真的這麼想嗎？
從剛剛的例子你應該可以看出來，雖然十五小時乍看下負擔沒那麼重，一旦試著將這些念書時間塞進已經夠忙碌的時間表，你就會發現不犧牲睡眠與理智的話，實際上你必須用更多天準備考試。那你想想看，如果今天要準備的考試不只一科，是兩科呢？如果同時還要寫報告呢？你可能會忙得焦頭爛額還沒時間吃飯睡覺。
之所以進行令人鬱悶的計算，是為了強調準備大考的現實：你必須提前開始準備考試。你可用的時間比你想像中少，倘若把一大堆考前複習拖到最後一刻，你必定得犧牲某些事物。
為了避免不必要的痛苦，你可以每次大考都提前兩週念書。等一下，在你指控我發瘋之前，我必須澄清一件事：我沒有要你在考前十四天開始閉關苦讀（這本書是教你如何成為大學勝利組，不是成為世界上最宅的笨蛋）。我的意思是，我建議你再也不要閉關苦讀了，把那十五小時的讀書時間切割成一兩小時的小塊，你就不用在考前最後一天讀到頭痛欲裂，也能順利成為考試贏家了。當然，這個方法的前提是，把一到兩小時的念書時間分配到較長的一段時期，所以才要你提前兩週開始。
第一週每天讀一個鐘頭就行了，設計讀書系統時，安排很多小塊小塊的複習時間，讓自己熟悉考試的範圍與內容。週末多念兩小時的書，這樣考前七天你已經完成十小時的複習。剩下來的部分一次也不用讀超過一兩個小時。考前最後一週，維持每天讀一個小時的頻率，緩慢但穩定地運用你建立的讀書系統。到考前最後兩天，把讀書時數增加到一天三小時，將已經很熟悉的內容深深印在腦海裡，這樣在考試當天你一定所向披靡，順利擊敗考試！更棒的是，你在準備期間不用熬夜，不用閉關，也不會因為灌太多咖啡因，產生藝術史課本想毒害你的幻覺。
你一開始可能會覺得提前兩週準備考試太瘋狂，一旦你發現這麼做並不是增加工作量，而是將工作分散到兩個星期，你就會明白這是考前最無壓力且最有效率的念書方法。
要是怕自己沒有提早準備的意志力，我在此提出挑戰，你只要嘗試一次，一次就好。學期剛開始，你還沒被其他工作淹沒的時候，用這種方法準備考試看看。等你嘗到毫不費力地擊倒考試的滋味後，我保證你會棄暗投明。
課堂外也要寫作
你作為大學生最重要的技能，就是寫作能力。你作為大學生第二重要的技能，也是寫作能力。你作為大學生第三重要的技能——沒錯，你猜對了——還是寫作能力。很重要所以寫三次。
我想表達的重點你應該明白了：對大學生來說，寫作能力非常、非常重要。唯有當你能清晰且令人信服地表達你的思想時，你才有辦法在學業上成功。所以，想當大學勝利組，你就得培養優秀的寫作能力，「非常」優秀的寫作能力。
用籃球來比喻的話，寫作和大學生的關係，等同投籃和籃球員的關係。想當傑出的籃球員，就得在練習結束後留下來繼續投籃；想當傑出的大學生，你就得在完成功課後繼續寫作。
你可以加入校園刊物的團隊，例如校園日報、寫作雜誌、科學期刊、政治新聞或幽默小報，你選哪一種刊物並不重要，重點是你必須經常寫文章，而且要寫優質文章。你也可以把自己寫的評論文章投到校刊、幫忙撰寫社團的企畫書，或自己寫條理分明的書信，寄給當地政治家或報社。如果你很有創意，可以寫短篇故事、劇本，或幫校刊的藝術版寫幾篇評語。不必拘泥於某種形式，只要有在寫作就行，把你腦袋裡的文字轉換到紙上，做越多次，你就越能掌握這個關鍵技能。
用賴瑞．柏德（Larry Bird）練球的態度練習寫作——這位籃球員無論開心或難過、有精神或疲憊不堪，每天一定會投幾百次籃——這也是你應有的態度。強迫自己盡量寫作，這是大學勝利組必備的無上技能，請務必掌握它。
相關書摘 ►大學勝利組必備的75個成功法則：不要嘗試建立「關係網」
書籍介紹
本文摘錄自《深度學習力：學歷貶值時代，MIT博士教你從大學就脫穎而出的75個成功法則》，時報出版
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作者：卡爾・紐波特（Cal Newport）
譯者：朱崇旻
學歷貶值時代，上大學絕對不只是為了那張畢業證書！
如何利用大學四年培養真正的實力？
如何在踏出校園之前就替未來做好準備？
更重要的是……如何在培養競爭力的同時，又能享受充實而美好的校園生活？
可以的！只要用對方法！
──唯有「深度學習力」，能幫你打下未來競爭力的基礎！
本書作者──卡爾．紐波特（Cal Newport）
22歲以最優等第畢業於達特茅斯學院
27歲取得麻省理工學院博士學位
34歲成為喬治城大學副教授，出版暢銷書《Deep Work深度工作力》
除了自身擁有極具效率的時間管理方法與極富成效的學習成果，
卡爾．紐波特也採訪了哈佛大學、史丹佛大學等名校裡最優秀的學生們，
追問他們有關時間管理、讀書，以及平衡社交與用功的方法。
- 該怎麼準備考試和報告？
- 該參加哪些課外活動？
- 該怎麼和教授互動？
- 什麼才是刺激思維又維持樂觀的好方法？
- 該如何平衡愉快的社交生活與雄心勃勃的日程表？
- 怎麼樣才能量身訂製完美的活動，符合你的能力、興趣與喜好？
這些是每個學生都該提出的重要問題，而答案就在本書裡。
本書列舉了優秀大學生必備的75個成功法則，
你不必是天才，也不需要超強記憶力，
就能給自己更好的未來，同時還能享有健康的睡眠與愉快的社交生活。
在擁有足夠智慧與滿腔熱血的年紀，不該浪費你的才華與熱情。
善用校園的軟硬體資源，結識能給自己啟發與靈感的教授、同學，以豐沛的資源與支援為後盾，
你可以更有野心、更有計畫地，讓大學四年不光是苦讀或玩樂，更是前途的跳板！
大學時期培養的態度與習慣，將是一生受用無窮的寶藏——
《深度學習力》就是引領你脫穎而出的一把鑰匙。
哈佛大學、史丹佛大學……那些最優秀的學生們這麼做
- 不要讀完所有的指定閱讀！
- 每學期至少退選或停修一門課！
- 避免每天列出待辦事項！
- 不要和一群人一起念書！
- 不要找正常的打工！
- 一天獨自用餐兩次！
- 學會放棄！
責任編輯：翁世航
核稿編輯：丁肇九