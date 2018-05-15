大學勝利組必備的75個成功法則：大考提前兩週開始念書

文：卡爾・紐波特（Cal Newport）

提前兩週開始念書

我們在這裡假設你大考前需要大約十五小時的複習時間，聽起來是不是還可以？如果你在考試前一天早上九點起床，還是有不少時間準備考試。保守起見，我們來計算一下：

我們通常一天花兩小時吃飯、三個小時上課、一個半小時休息、兩小時運動健身、一個半小時開會，還有兩個半小時寫其他作業。好，那再回到先前的假設，如果你從考試前一天的早上九點開始讀書，十五小時加上林林總總的事情，你大概什麼時候會讀完呢……考試當天的中午！這麼一想，是不是沒那麼輕鬆了？

如果我們把十五個小時的複習時間分散到兩天，只要這兩天都熬到凌晨五點半就行了！ 好吧，這個方案仍有待商榷。如果把工作量分散到三天，每天凌晨兩點半躺上床，聽起來合理多了……嗯，你真的這麼想嗎？

從剛剛的例子你應該可以看出來，雖然十五小時乍看下負擔沒那麼重，一旦試著將這些念書時間塞進已經夠忙碌的時間表，你就會發現不犧牲睡眠與理智的話，實際上你必須用更多天準備考試。那你想想看，如果今天要準備的考試不只一科，是兩科呢？如果同時還要寫報告呢？你可能會忙得焦頭爛額還沒時間吃飯睡覺。

之所以進行令人鬱悶的計算，是為了強調準備大考的現實：你必須提前開始準備考試。你可用的時間比你想像中少，倘若把一大堆考前複習拖到最後一刻，你必定得犧牲某些事物。

為了避免不必要的痛苦，你可以每次大考都提前兩週念書。等一下，在你指控我發瘋之前，我必須澄清一件事：我沒有要你在考前十四天開始閉關苦讀（這本書是教你如何成為大學勝利組，不是成為世界上最宅的笨蛋）。我的意思是，我建議你再也不要閉關苦讀了，把那十五小時的讀書時間切割成一兩小時的小塊，你就不用在考前最後一天讀到頭痛欲裂，也能順利成為考試贏家了。當然，這個方法的前提是，把一到兩小時的念書時間分配到較長的一段時期，所以才要你提前兩週開始。

第一週每天讀一個鐘頭就行了，設計讀書系統時，安排很多小塊小塊的複習時間，讓自己熟悉考試的範圍與內容。週末多念兩小時的書，這樣考前七天你已經完成十小時的複習。剩下來的部分一次也不用讀超過一兩個小時。考前最後一週，維持每天讀一個小時的頻率，緩慢但穩定地運用你建立的讀書系統。到考前最後兩天，把讀書時數增加到一天三小時，將已經很熟悉的內容深深印在腦海裡，這樣在考試當天你一定所向披靡，順利擊敗考試！更棒的是，你在準備期間不用熬夜，不用閉關，也不會因為灌太多咖啡因，產生藝術史課本想毒害你的幻覺。

你一開始可能會覺得提前兩週準備考試太瘋狂，一旦你發現這麼做並不是增加工作量，而是將工作分散到兩個星期，你就會明白這是考前最無壓力且最有效率的念書方法。

要是怕自己沒有提早準備的意志力，我在此提出挑戰，你只要嘗試一次，一次就好。學期剛開始，你還沒被其他工作淹沒的時候，用這種方法準備考試看看。等你嘗到毫不費力地擊倒考試的滋味後，我保證你會棄暗投明。

課堂外也要寫作

你作為大學生最重要的技能，就是寫作能力。你作為大學生第二重要的技能，也是寫作能力。你作為大學生第三重要的技能——沒錯，你猜對了——還是寫作能力。很重要所以寫三次。

我想表達的重點你應該明白了：對大學生來說，寫作能力非常、非常重要。唯有當你能清晰且令人信服地表達你的思想時，你才有辦法在學業上成功。所以，想當大學勝利組，你就得培養優秀的寫作能力，「非常」優秀的寫作能力。

用籃球來比喻的話，寫作和大學生的關係，等同投籃和籃球員的關係。想當傑出的籃球員，就得在練習結束後留下來繼續投籃；想當傑出的大學生，你就得在完成功課後繼續寫作。

你可以加入校園刊物的團隊，例如校園日報、寫作雜誌、科學期刊、政治新聞或幽默小報，你選哪一種刊物並不重要，重點是你必須經常寫文章，而且要寫優質文章。你也可以把自己寫的評論文章投到校刊、幫忙撰寫社團的企畫書，或自己寫條理分明的書信，寄給當地政治家或報社。如果你很有創意，可以寫短篇故事、劇本，或幫校刊的藝術版寫幾篇評語。不必拘泥於某種形式，只要有在寫作就行，把你腦袋裡的文字轉換到紙上，做越多次，你就越能掌握這個關鍵技能。

用賴瑞．柏德（Larry Bird）練球的態度練習寫作——這位籃球員無論開心或難過、有精神或疲憊不堪，每天一定會投幾百次籃——這也是你應有的態度。強迫自己盡量寫作，這是大學勝利組必備的無上技能，請務必掌握它。

相關書摘 ►大學勝利組必備的75個成功法則：不要嘗試建立「關係網」

書籍介紹

本文摘錄自《深度學習力：學歷貶值時代，MIT博士教你從大學就脫穎而出的75個成功法則》，時報出版

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作者：卡爾・紐波特（Cal Newport）

譯者：朱崇旻

學歷貶值時代，上大學絕對不只是為了那張畢業證書！

如何利用大學四年培養真正的實力？

如何在踏出校園之前就替未來做好準備？

更重要的是……如何在培養競爭力的同時，又能享受充實而美好的校園生活？

可以的！只要用對方法！

──唯有「深度學習力」，能幫你打下未來競爭力的基礎！

本書作者──卡爾．紐波特（Cal Newport）

22歲以最優等第畢業於達特茅斯學院

27歲取得麻省理工學院博士學位

34歲成為喬治城大學副教授，出版暢銷書《Deep Work深度工作力》

除了自身擁有極具效率的時間管理方法與極富成效的學習成果，

卡爾．紐波特也採訪了哈佛大學、史丹佛大學等名校裡最優秀的學生們，

追問他們有關時間管理、讀書，以及平衡社交與用功的方法。

該怎麼準備考試和報告？

該參加哪些課外活動？

該怎麼和教授互動？

什麼才是刺激思維又維持樂觀的好方法？

該如何平衡愉快的社交生活與雄心勃勃的日程表？

怎麼樣才能量身訂製完美的活動，符合你的能力、興趣與喜好？

這些是每個學生都該提出的重要問題，而答案就在本書裡。

本書列舉了優秀大學生必備的75個成功法則，

你不必是天才，也不需要超強記憶力，

就能給自己更好的未來，同時還能享有健康的睡眠與愉快的社交生活。

在擁有足夠智慧與滿腔熱血的年紀，不該浪費你的才華與熱情。

善用校園的軟硬體資源，結識能給自己啟發與靈感的教授、同學，以豐沛的資源與支援為後盾，

你可以更有野心、更有計畫地，讓大學四年不光是苦讀或玩樂，更是前途的跳板！

大學時期培養的態度與習慣，將是一生受用無窮的寶藏——

《深度學習力》就是引領你脫穎而出的一把鑰匙。

哈佛大學、史丹佛大學……那些最優秀的學生們這麼做

不要讀完所有的指定閱讀！

每學期至少退選或停修一門課！

避免每天列出待辦事項！

不要和一群人一起念書！

不要找正常的打工！

一天獨自用餐兩次！

學會放棄！

Photo Credit: 時報出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九