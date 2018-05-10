一個台大管院畢業生的觀察：我們想培養什麼樣的菁英？

文：Bonnie Hong

發這篇文章的心情是很複雜的，我很怕我已經夠孤僻了，再發下去大概沒朋友。

身為B00級的管院畢業生，兩三年過了，總覺得經過公館時看著那兩棟橘色建築，心理是複雜的，對我而言，管院總讓我近鄉情怯，這是一所帶給我豐富學術資源知識、可是風氣又讓我後來愈來愈敬謝不敏的神奇學院。

或許我當初不夠認真學習，或許我當初剛好沒加簽到適合的課程，可是我終究完成了所有要求的學分，也參加了一些額外的比賽、學程（嗯，就是一個普通管院生會做的事），在此我想記錄一下我在這所學院修課的所見所聞，以及我對我所受的教育的淺薄觀察。

一切從我某天找TED影片給家教學生看時，迸出的一個疑惑開始。

這是哈佛商學院教授及創新大師Clayton Christensen最知名的演說之一：如何衡量你的人生？（How will you measure you life?）

這個演講的大意是：他發現，哈佛商學院課堂中教導的理論，不僅能解釋企業問題，也能拿來管理並預測自己的人生，更用學術理論幫助閱聽者了解，如何依心目中的優先順序，調配行動、時間、及資源，以管理好人際關係，甚至改善教養方式。並果決地回答學生關於「你要如何衡量你的人生」，進而找到人生的意義與幸福。

當下我第一個反應是：好酷！總算找到商學院知識能運用到人生規劃的一面（就拿它來當作家教教材吧，哇哈！）但緊接著，我的第二個反應是：奇怪，以前為了探索未來職涯，帶著點自以為是的衝動跑去修了創新相關課／學程，為什麼當時明明花了那麼多力氣在創意創業學程，卻沒有吸收到這樣重要的人生啟發呢？我念的台大管院，好像怎麼找也找不到這個水平的演講。

於是，我開始回想在台大最後一年的時光，我到底吸收到了什麼？

我記得那一年我參加了學程，所以最後延畢一個學期到美國杜蘭大學交換。首先在創業為核心的學程到底在忙些什麼呢？

為了各自的前程（出國、工作）做個光鮮亮麗，卻根本無意執行（好吧，或是美其名：沒機會執行）的提案交差，接著進入PK淘汰賽，大家上台天花亂墜口若懸河地pitch，勝出者接受了天下雜誌的採訪，並且拿到0－6萬台幣的執行預算

參加一些企業家、知名管顧公司顧問的分享，由管院的頂尖策略教授帶case study，交心得跟作業，算分，點名

辦趴體還要準備娛樂節目

認識志同道合的朋友，互相修改履歷，實習經驗

咦，這到底跟創業有什麼關係？

相比之下，在美國交換的那半年，是我覺得更為飽滿而帶來許多刺激與日後影響的日子。

我看到了老師們對學生的真切關懷，以及對學習應有的嚴謹態度。例如，總是有人在教授諮詢時間，到教授辦公室排隊問問題；做報告時嚴禁抄襲網路資源（否則就等著被公佈在honor board上吧！）；圖書館永遠有人，而不是期中考前後；出席與發言率是重要的成績指標，所以學生翹課頻率低；每位學生都有「Mentor」可以讓你諮詢任何學習、生涯規劃的問題；豐富地實習資訊完整地公告在學校網頁（而不是臉書社團）。

杜蘭大學的國際排名並沒有NTU高。但我卻發現我過去所待的「台灣最高學府」的「分數最高的學院」，在台灣被吹捧的好棒棒，卻在這些重要的教學細節上落後許多。回想起我們大一大二玩宿營，弄管院舞會，弄之夜的回憶，那瞬間，我真的有種我是來自開發中國家的感覺。

後來，又偶然看到社會系李明璁教授的一篇畢業演講。某些程度上，我覺得它解決了我最後一年在台大看到以上現象時的疑惑，就像我看到「How will you measure you life?」的時候一樣滋潤，有一段我特別有感觸：

......是啊，你們之中當年一定有人覺得（或被覺得）考上社會系，而不是商管學院，就已經是個失敗。即便你真的對社會學充滿興趣，來到這裡的4年或更久，也從來不缺課堂裡或街頭上的挫敗經驗。還有些同學是從其他「有出路的科系」逃過來的外系受挫者，你們冒著家庭革命的風險，受到社會學的召喚，無論是理性的啟蒙或感性的同理，你們希望在這找到自己站立的方式。

是的，我渴望的是找到自己站立的方式啊。這啟動了我一連串的思考，為什麼在台大，要去社會系才能了解這些價值，可是在哈佛，卻是由商學院教授公開傳授？難道台大管院的責任，真的只是教最頂尖的學生厲害的商業策略、行銷手法、財務會計嗎？

所謂菁英教育，到底是學子們進入職場前的暖身競技場，是明星光環的錯覺加冕台，還是能提供學生多元管道吸收知識、雕塑正確道德／價值觀、獨立思考能力，探索未來方向的燈塔？

又，台大管院所想培養的菁英，到底是擁有社會金字塔上頂端收入，在大公司居高職或邊教學邊兼獨董的人生勝利組，還是像TED影片中的哈佛商學院教授Clayton Christensen那樣，可以運用知識與專長於開導學子探討人生方向、甚至帶給社會正向影響的人？

亦或是兩者一定得是衝突的角色嗎？

最後，身為管院畢業生，看到最近新聞的各種繁雜新聞議論，我實在沒辦法從中獲取正確資訊因此不予置評。只記得曾經的校長當選人正巧來自管院，以提出國際交流、振興台大國際排名為主要治校理念勝出。

不禁思考了一下，接軌國際？重振排名？

或許我們在國際上的衰退，跟哈佛、史丹佛等真正歷久不衰的名校商學院的教育比起來，在於台大的教育忘了些基本的東西──忘了高等學府的教育初衷，是讓拿到golden ticket的學生，在將來成為怎樣對社會有關切與貢獻的人，又或是幫助每個學生再出社會前，找到自己站立的方式。

寫於2018.05.04

台大新五四運動事件有感

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航