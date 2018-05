一個台大管院畢業生的觀察：我們想培養什麼樣的菁英？

文:Bonnie Hong

發這篇文章的心情是很複雜的,我很怕我已經夠孤僻了,再發下去大概沒朋友。

身為B00級的管院畢業生,兩三年過了,總覺得經過公館時看著那兩棟橘色建築,心理是複雜的,對我而言,管院總讓我近鄉情怯,這是一所帶給我豐富學術資源知識、可是風氣又讓我後來愈來愈敬謝不敏的神奇學院。

或許我當初不夠認真學習,或許我當初剛好沒加簽到適合的課程,可是我終究完成了所有要求的學分,也參加了一些額外的比賽、學程(嗯,就是一個普通管院生會做的事),在此我想記錄一下我在這所學院修課的所見所聞,以及我對我所受的教育的淺薄觀察。

一切從我某天找TED影片給家教學生看時,迸出的一個疑惑開始。

這是哈佛商學院教授及創新大師Clayton Christensen最知名的演說之一:如何衡量你的人生?(How will you measure you life?)

這個演講的大意是:他發現,哈佛商學院課堂中教導的理論,不僅能解釋企業問題,也能拿來管理並預測自己的人生,更用學術理論幫助閱聽者了解,如何依心目中的優先順序,調配行動、時間、及資源,以管理好人際關係,甚至改善教養方式。並果決地回答學生關於「你要如何衡量你的人生」,進而找到人生的意義與幸福。

當下我第一個反應是:好酷!總算找到商學院知識能運用到人生規劃的一面(就拿它來當作家教教材吧,哇哈!)但緊接著,我的第二個反應是:奇怪,以前為了探索未來職涯,帶著點自以為是的衝動跑去修了創新相關課/學程,為什麼當時明明花了那麼多力氣在創意創業學程,卻沒有吸收到這樣重要的人生啟發呢?我念的台大管院,好像怎麼找也找不到這個水平的演講。

於是,我開始回想在台大最後一年的時光,我到底吸收到了什麼?

我記得那一年我參加了學程,所以最後延畢一個學期到美國杜蘭大學交換。首先在創業為核心的學程到底在忙些什麼呢?

為了各自的前程(出國、工作)做個光鮮亮麗,卻根本無意執行(好吧,或是美其名:沒機會執行)的提案交差,接著進入PK淘汰賽,大家上台天花亂墜口若懸河地pitch,勝出者接受了天下雜誌的採訪,並且拿到0-6萬台幣的執行預算

參加一些企業家、知名管顧公司顧問的分享,由管院的頂尖策略教授帶case study,交心得跟作業,算分,點名

辦趴體還要準備娛樂節目

認識志同道合的朋友,互相修改履歷,實習經驗

咦,這到底跟創業有什麼關係?

相比之下,在美國交換的那半年,是我覺得更為飽滿而帶來許多刺激與日後影響的日子。

我看到了老師們對學生的真切關懷,以及對學習應有的嚴謹態度。例如,總是有人在教授諮詢時間,到教授辦公室排隊問問題;做報告時嚴禁抄襲網路資源(否則就等著被公佈在honor board上吧!);圖書館永遠有人,而不是期中考前後;出席與發言率是重要的成績指標,所以學生翹課頻率低;每位學生都有「Mentor」可以讓你諮詢任何學習、生涯規劃的問題;豐富地實習資訊完整地公告在學校網頁(而不是臉書社團)。

杜蘭大學的國際排名並沒有NTU高。但我卻發現我過去所待的「台灣最高學府」的「分數最高的學院」,在台灣被吹捧的好棒棒,卻在這些重要的教學細節上落後許多。回想起我們大一大二玩宿營,弄管院舞會,弄之夜的回憶,那瞬間,我真的有種我是來自開發中國家的感覺。

後來,又偶然看到社會系李明璁教授的一篇畢業演講。某些程度上,我覺得它解決了我最後一年在台大看到以上現象時的疑惑,就像我看到「How will you measure you life?」的時候一樣滋潤,有一段我特別有感觸:

......是啊,你們之中當年一定有人覺得(或被覺得)考上社會系,而不是商管學院,就已經是個失敗。即便你真的對社會學充滿興趣,來到這裡的4年或更久,也從來不缺課堂裡或街頭上的挫敗經驗。還有些同學是從其他「有出路的科系」逃過來的外系受挫者,你們冒著家庭革命的風險,受到社會學的召喚,無論是理性的啟蒙或感性的同理,你們希望在這找到自己站立的方式。

是的,我渴望的是找到自己站立的方式啊。這啟動了我一連串的思考,為什麼在台大,要去社會系才能了解這些價值,可是在哈佛,卻是由商學院教授公開傳授?難道台大管院的責任,真的只是教最頂尖的學生厲害的商業策略、行銷手法、財務會計嗎?

所謂菁英教育,到底是學子們進入職場前的暖身競技場,是明星光環的錯覺加冕台,還是能提供學生多元管道吸收知識、雕塑正確道德/價值觀、獨立思考能力,探索未來方向的燈塔?

又,台大管院所想培養的菁英,到底是擁有社會金字塔上頂端收入,在大公司居高職或邊教學邊兼獨董的人生勝利組,還是像TED影片中的哈佛商學院教授Clayton Christensen那樣,可以運用知識與專長於開導學子探討人生方向、甚至帶給社會正向影響的人?

亦或是兩者一定得是衝突的角色嗎?

最後,身為管院畢業生,看到最近新聞的各種繁雜新聞議論,我實在沒辦法從中獲取正確資訊因此不予置評。只記得曾經的校長當選人正巧來自管院,以提出國際交流、振興台大國際排名為主要治校理念勝出。

不禁思考了一下,接軌國際?重振排名?

或許我們在國際上的衰退,跟哈佛、史丹佛等真正歷久不衰的名校商學院的教育比起來,在於台大的教育忘了些基本的東西──忘了高等學府的教育初衷,是讓拿到golden ticket的學生,在將來成為怎樣對社會有關切與貢獻的人,又或是幫助每個學生再出社會前,找到自己站立的方式。

寫於2018.05.04

台大新五四運動事件有感

