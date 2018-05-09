一年換五個校長、19個科系停招，苗栗亞太技術學院為何會「被辦倒」？

位在苗栗縣頭份的亞太技術學院近年紛爭不斷，不僅多個科系已停招、有學生被轉學，4月董事長與代理校長更無預警辭職，學院停辦的傳聞甚囂塵上。為此高等教育產業工會（高教工會）與亞太教職員生自救會昨（8）日起在教育部前夜宿抗議，呼籲教育部介入亞太一案，確保學生原校畢業權利，教育部次長姚立德晚間也前往探視。

（中央社）高教工會秘書長陳政亮表示，怡盛集團入主亞太後，學校主動停招多系，部分學生已被迫轉學，現在校長、董事長又陸續請辭，這學校快辦不下去了，要求教育部長吳茂昆出面解決，並希望教育部立即接管亞太，以確保師生權益，讓學生可以原校畢業。

亞太創意技術學院前校長謝金青指出，怡盛集團入主亞太後，關掉許多系所，逼走部分學生，顯然不是有心辦學，雖然他們已蒐集這些不法事證給教育部，但教育部只是輕輕放過，他也呼籲教育部立即處理，不要再讓亞太被賣給其他財團。

就讀亞太技術學院的官姓大二生表示，自己對陶瓷設計很有興趣，加上全台灣很少相關科系，才選擇就讀亞太，未來也希望從事陶瓷等藝術設計工作，不管由誰經營學校，都不該影響學生受教權，萬一學校停辦，他根本不知能轉學去哪，他只想好好唸書、學專業技能，在亞太能待到畢業。

亞太創意技術學院原為「親民工業專科學校」，民國77年成立，民國93年升格學院，全盛時期有一萬兩千多名學生，不過到了105學年，大學部註冊率僅達46%，106學年度有17個系停招重整。

《焦點事件》報導，2016年8月，經營地產、物業管理的保全公司怡盛集團以1.5億元入主亞太董事會，高教工會指出，怡盛集團接手一年以來，校內已換了5名校長，人事更迭相當快速。另外，怡盛集團董事長黃平璋10月以學校轉型為由，停招19個科系，其中包括滿招科系，卻未新設科系，導致四技日間部106學年僅剩觀光餐旅系50名額，更只招到1人，註冊率殘存2％。另根據教育部統計，105學年度被迫離校學生就有496人，到了106學年度，又有數百人被迫離校。

目前亞太在學學生數約為894人，新生註冊率達69％，高於教育部的退場標準（學生數未達3000人，且最近二年新生註冊率均未達60%）。

只「管」台大不理亞太，教育部挨批雙重標準

《蘋果日報》報導，台灣高等教育產業工會祕書長陳政亮痛批，教育部在台灣大學校長聘任案說要對大學做適法性監督、多麼積極，對亞太卻不聞不問、大小眼，是「還在睡覺啊？」

高教工會批評，怡盛入主亞太董事會1年多，已經更換了5位校長，停招科系、逼學生轉學，疑似想把學校「辦倒」，謀求轉型改辦利益。工會也指出，怡盛相關人員仍握有4/5的董事席次，質疑董事長黃平璋是「假辭職」、透過相關代理人繼續幕後操作，要求教育部應派任公益董事接管亞太。

亞太學院學校董事會現任成員 蔡忠基（怡盛集團、千翔保全公司監察人）

李岱容（怡盛集團、千翔保全公司董事）

潘睿彬（怡盛集團、千翔保全公司董事）

林昀冀（怡盛集團總營業處執行副總經理）

王浩

亞太創意技術學院陳姓教師表示，亞太在15年前曾負債11億元，這些年來經過教職員生努力，加上政府補助，目前已經沒有負債，學校是大家一起撐起來的，但現在學校高層卻說7月就要停辦學校，希望教育部能承諾和亞太師生會談，並希望教育部會談前不要核定董事會做出的決議。

「辦倒」學校有什麼好處？

為什麼高教退場會產生這麼大的爭議？《焦點事件》報導指出，依據《私立學校法》，私立學校董事是「捐資辦學」，董事會是學校的經營管理者，而非所有權人，因此校產不是董事會的「私產」，董事會成員無法公然享有校產利益。但對於想要賺取私校利益的董事來說，將學校「辦倒」比「辦的好」更有利可圖。

若學校停招停班，可有三年的時間改善，或提出「改辦計畫」，改辦其他教育、文化與社會福利事業；若未完成，學校必須解散，但解散後校產如何處理，全由學校「捐助章程」決定。

高等教育產業工會執行秘書陳炯廷指出，捐助章程可由董事會修改，比如董事會可直接明文表示，解散後校產應捐給教育文化基金會，但最後捐到董事自己設立的基金會當中。

亞太爭議也不是第一件「私校退場」爭議。過去屏東永達科技大學、高鳳數位內容學院同樣面臨退場爭議；而在未來，隨著少子化，十年內預估減少十萬名大學新生，台灣157所大專院校恐怕將減少到百所以下，如何安置這些「退場學校」的校產，將是另一問題。

教育部：18日前安排會談

面對亞太停辦爭議，教育部昨日也發布新聞稿，表示亞太董事會連同董事長共4名董事已於4月29日請辭，代理校長亦於4月27日請辭，目前依該校組織規程由教務長代理校長，目前學校負債雖已清償，但剩餘資金已無法維持正常運作。

現在亞太校內可用資金約新台幣250萬元，另有約3000萬元設校基金，而學校每月開支約1100萬元。

教育部表示，董事會如有意願繼續辦學，就要籌募資金，如無法籌募資金，就要考慮停辦。未來學校若決定停招、停辦。針對校產恐將遭到挪移，教育部承諾將嚴密監督該校財產，除土地及建物業已要求該校完成信託外，並於5月2日會同會計師至學校查察資金狀況，確認校內可用資金，避免資金遭到挪用。

教育部表示，由於亞太暫時沒有違法情況，因此教育部不能依《私校法》規定，向法院申請解散董事會。不過假設學校真的停辦，教育部會輔導學生轉學，若學生希望在原校畢業，教育部會和鄰近學校借調教師，或讓老師以鐘點費的方式繼續授課。對現有教師，教育部亦將督促學校保障教師依法應有之權益，並協助教師轉職。

教育部次長姚立德晚間出面探視夜宿抗議群眾時表示，亞太師生的辛苦，教育部都知道，也充滿不捨，在下週五（5月18日）之前，將找時間和亞太師生代表見面，一起討論看看教育部有什麼可以協助的地方，教育部會盡最大力量，希望找出對師生最好的解決方案，在與師生會談前，教育部不會核定亞太董事會提出的任何決議。

根據高教工會新聞稿，昨夜協商最後，在工會與亞太教職員生的一致要求下，而承諾將在下週四（5月17日）下午兩點，先由政次姚立德與工會及教職員生進行協商，並且同時承諾在5月25日前，由教育部長吳茂昆出面主持會議與工會及亞太教職員生再次協商，將在確認會議召開時間前三天通知工會與教職員生。

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核稿編輯：楊之瑜





