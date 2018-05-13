羊奶比牛奶營養、好吸收？嬰幼兒也適合喝嗎？

媽媽對於孩子的奶粉選擇上都十分慎重，雖然母乳是寶寶第一口奶的優先首選，因為母乳既天然又不含過敏原，並含有促進嬰兒腦神經細胞及身體細胞生長活化的特殊物質；但其實有許多媽媽因為各種因素無法親餵母乳，又擔心寶寶喝奶不適應，更煩惱會產生過敏等問題，因而在奶粉選擇上常常感到無所適從。對於銜接母乳上有相同困擾的媽媽們，這時不妨選擇含有較多β酪蛋白的羊奶粉試試，因其蛋白質凝乳比牛奶粉更細緻且均勻，寶寶更好消化、吸收，適應性更佳。

古籍本草綱目認為羊奶可治大人乾嘔及反胃，小兒噦啘（打嗝）及舌腫，不僅是很好的營養補充品，還有治療消化道的疾病，如噁心、打嗝、食慾不振等功效。而更早中國的古書記載羊奶才有補心、肺、腎、療虛勞的功效，也就是民間說法，羊奶有改善體質、增強免疫力、強化氣管、治療氣喘等功效的來源。但是李時珍當時的羊奶應該是純羊奶，與現在所喝的羊奶粉不同，所以常常在臨床上，羊奶的這些功效感覺好像不太顯著。

現代研究認為，羊奶中含有免疫球蛋白、可以提升人體免疫力的說法值得商榷，因為就算羊奶具有提升免疫力的成分，但在加工過程中，經過加熱等處理方式，就可能被破壞其免疫成分，利用羊奶的免疫球蛋白來提升人體免疫力的說法，目前並不能獲得醫學的證實，也就是羊奶可以改善過敏是值得商榷，但是羊奶因為性溫，反而容易會有便秘的問題，羊奶燥熱，其實不是每個人都適合吃，特別是腸胃蠕動不佳的更要注意。

因為羊奶屬屬於溫熱屬性的食物，在中醫觀點來看，陽虛體質是最適合喝羊奶的族群。所謂的陽虛就是機體功能較弱，容易出現虛寒的徵象。陽虛體質畏寒怕冷，四肢不溫。陽氣猶如自然界的太陽，陽氣不足，則內環境就會處於一種「寒冷」狀態。精神不振，陽氣不足，就表現為萎靡懶動。其臨床表現常出現平素怕寒喜暖，手足不溫，口淡不渴，喜熱飲食，飲食生冷則易腹痛腹瀉，或胃脘冷痛，腰膝冷痛，小便清長，大便溏薄，舌體胖嫩，舌苔白滑，脈象沉溺等。陽虛最常見的表現就是怕冷，有些人是全身怕冷，有些人是手腳冰涼，還有人是一吃生涼的食物就容易拉肚子。這類型陽氣本來就不足，不可能體內有很多的瘀熱，這時羊奶就是個調養身體的好選擇。

小提醒

不論牛奶或羊奶，一般寶寶所食用的奶粉已經過營養配方調整，均可提供寶寶成長發育所需的營養來源。但是羊奶中的特殊蛋白質、脂肪組成及營養成份，卻讓羊奶多了好消化及提供天然保護力的優點。羊奶裡頭的酪蛋白主要是β-酪蛋白，其組態和牛奶不同，β-酪蛋白在腸胃中形成的乳塊較柔軟且易消化，比較容易被吸收和利用，能夠降低寶寶動不動就肚子鼓鼓脹氣或溢奶的問題，媽咪在照顧過程中，不需整天為寶寶的喝奶問題緊張、擔心。此外，羊奶中的中鏈脂肪酸比例也較高，包括羊脂酸、羊油酸，都能讓身體好吸收、好利用。小寶貝喝奶順利，自然睡得好，長得壯。

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