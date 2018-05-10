看完美國的例子，你還想要一個完全自治的「國立台灣大學」嗎？

文：普通人的自由主義

我開始在這學校教書的時候，父親問我，「那你老闆是誰？」我愣了一下，我知道聘任我的院長和校長是誰，但老闆是誰？問題有點怪，原來父親想像的私立學校就只有兩種，不是財團的，像長庚，就是教會的，像輔仁。

我們學校既不是財團的，也不是教會的，而是一個非營利的法人，有一個董事會（Board of Trustees）作為名義和實質的擁有人。但董事會的董事，又不像私人企業一樣，代表股東。私立大學沒有股東，所以老闆到底是誰？

台灣大學雖然不是私立學校，但也得先了解「誰是台大老闆」這個問題的答案，才能解決台大校長遴選的爭議。現在沒有人清楚到底誰是台大的老闆。新聞上「台大表示」、「台大認為」、「台大不滿」的這些台大主詞，到底是誰？誰才能代表台大？

一連串的問題，都來自大學法的不清不楚。先來看美國是怎麼回事。

非營利的私立學校法人，董事會擁有聘用校長、評估校長和解僱校長的權力，沒有什麼問題。而事實上，董事會在法律上正是學校的實質擁有者。所以校長雖然貴為一校之長，但時時得和董事會溝通，不管是財政，還是人事，董事會都擁有最後決定權。連我們老師的終身聘任（tenure），也得有董事會的批准。但這些權力大如天的董事，由誰指派？很奇妙的，董事會自己通過聘任新董事。也就是說，這是一個閉鎖的決策小圈圈，只有監督別人的權力，而不對他人負直接責任。

雖然有權「無責」，但這種trustees（信託人）或是regents（攝政人）的制度，卻是個了不起的發明。我不是很清楚這個歷史起源，但李光耀曾說，當年他想把人民行動黨建立成永遠執政的機構時，他想到的是天主教會，也許教會就是這個制度的開始。

教廷不屬於任何人，教宗雖然權力很大，但不是世襲（不婚不性的教士是如何世襲？），所以主要還是主教們的共同執政。這些主教也是像私校董事會一樣，由主教們提名、票選後而進入權力小圈圈。以前華爾街的銀行、會計師事務所和律師事務所，也都是類似這樣的合夥人制度。這機制能夠維持天主教會千年不墜、哈佛大學等數百年不墜，不是靠主事者「高貴的情操」，而是靠二點。一是集體領導的分權，二是晉昇董事、樞機主教後主掌名器的人生光榮感。

一旦變成私校董事，那是很大的榮耀，所以董事一想到數百年的光榮校史傳承在自己手中，很自然地就會把機構的永續性放在決策考量的最重要地位。當然董事間會有意見分歧，但因為集體領導的特性，所以折衝之後的折衷考量，也會把唐突的想法和作法給中和掉。這種中庸而緩慢的決策之道，如我之前講的，正是大學可以長治久安的經營之道。而且私心和私利，也不容易在「每一個人都一樣大」的集體領導中得逞。況且，大學能弄到的油水，遠比不上身為「哈佛、耶魯董事」這樣的祟隆地位。

共產黨的領導機制，很大程度也是抄襲這種作法，但差別在於，掌理一國大政的集體領導，最後會敗在這些菁英領袖手上，因為權力、利益太大了。就算領導人再無私心，身邊的人還是想吃香喝辣，還是會把水攪混。所以共產黨最後走上習近平一人專政，而新加坡的人民行動黨，也會很快日薄西山。在政制的問題上，人性還是輕鬆地打敗了榮譽心。不信，看看中國有那個朝代，歷史比哈佛還長？

閒話別過。私人學校有這樣的董事機制，公立學校呢？美國的公立學校，多指州立大學。州立大學肩負提供州民高等教育的責任，所以州政府在財政上支持，而依美國的民主傳統，拿人民的錢，受人民選出的州長、議員監督，天經地義。但這監督，不是議員把州立大學校長叫來颐指氣使的那種監督，而是透過控制董事會的方式進行。

公立大學的董事會，和私立大學一樣，負有大學法人的最後決策權，聘任校長、通過預算、決定人事等，都是董事會的權責。但董事會的成員選出，則有民主的參與。

以傑佛遜建立的維吉尼亞大學（UVA）為例，UVA的董事17人，由州長提名，州議會投票認可後，一任四年，一旦當選就獨立進行議事，不受任何政治影響。董事會（UVA稱董事會為Board of Visitors）再選派一任一年的學生、教授代表各一名，作為沒投票權的董事會成員。由這些人共同負起治理大學的重責大任。

UVA是很有錢的公立大學，來自州府的經費，只約為一成，但這董事會，完完全全由民選政府控制。看到了嗎？國立台灣大學。

Photo Credit: Alex @Flickr CC BY SA 2.0

回到所謂的大學自治。那些綁黃絲帶的民眾，到底多少人知道為什麼要大學自治？美國沒有大學自治這種口號，因為不管公私立，本來就是自己管理，根本不用和政客談大學自治。台灣要談大學自治，那是因為以前黨國百分百控制高等教育機構，學界用「大學自治」的口號，爭取到一些自由呼吸的空間。所以看到這些以前在黨國時代當權的人，出來喊「大學自治」，看起來是多麼充滿諷刺意味的時代錯誤，非常違和！

大學自治的真正意涵在於「學術自由」。身為人類研究各項領域的最高等研究機構，大學必須提供一個學術研究者可以進行任何學術探討的環境，再困難、再可笑、再瘋狂、再無聊的研究，都要給予尊重、保護，因為「自由乃為知識之母。」而美國大學的學術自由保障，來自於三個方面。

第一是憲法第一修正案所保障的言論自由。憲法保障的言論自由，是連顛覆政府的言論都得到保障。只要沒有實際推翻政府的行動，學者可以燒國旗、罵政府、言語攻擊公眾人物，不管是不是真的屬於學術研究的範圍，言論都受到保護。有這樣容納異己的環境，才能挑戰各種學術權威，而推進知識。

但有錢能使鬼推磨，如果政府或是學校高層，透過財政手段逼迫學者就範、限制學者研究領域和言論呢？為防範這個可能，美國的大學發展出終身職（tenure）制度，給予教授工作保證的制度。除了極端處境，如教授作奸犯科，或是學校財務困頓要裁撤科系外，受終身職保障的教授，學校不得任意解僱。

終身職是個很強大的武器，讓學者可以真正財務獨立，專心致力於學術，是學術自由的第二個保障，雖然這制度常遭到濫用。教學品質對有終身職的教授而言，完全是良心事業，對教學不見得是好事。所以終身職的給予，不是件小事。每個學校都有嚴謹的程序，而且最後都要送到學校董事會給正式批准。

對公立大學而言，畢竟荷包還是抓在民意代表手上，所以這個終身職的制度，常常受到政客的干擾、威脅。不知道有多少的州立大學都被民意代表問過，為什麼要有終身職的制度？尤其在財務不好的時候，學校還要付高薪給不事生產的米蟲教授，不是很不合理嗎？話說州立大學憑的不過是一套州的法律，如果議員要修法禁止終身職的制度，那是完全合理合法的事，但學術自由還有一個更強大的保護網，那就是市場競爭。

州議會可以通過各式各樣的決議，修理州立大學，但到頭來，政治人物還是不敢亂動行之有年的學術制度。想像哪一個州立大學，因為政府不准發予終身職，那這個學校，還請得到好老師、好學者嗎？在50個州立大學都說自己是全國前十的世界裡，哪一個學校敢把招牌砸了，廢除終身職制度？

雖然美國的高等教育受到這三大力量保護學術自由，可以做到大學自治，但只要拿人錢財，就得受制於人。隨著各大學校，日益仰賴學生向聯邦政府借學貸，同時研究型大學也越來越靠政府的各項科研補助，聯邦政府慢慢地也把手伸到大學裡。比如說管男女平等的所謂Title IX，就讓聯邦政府拿來強壓大學胡搞性侵害的「審判」程序，不但造成人心惶惶，也造成許多學生受到非法侵害權益。Title IX只是冰山一角，政府要弄大學，多的是辦法。最近最有錢的私立大學，被迫多繳了一個校產基金稅，也不過就是政客看著免所得稅的大學法人不爽而已。

拿人手短、吃人嘴軟，全美國最驕傲的大學叫希爾斯達爾學院（Hillsdale College），聯邦政府經費一毛不要，所以聯邦政府、州政府，完全沒辦法把手伸進西爾斯達爾，那才叫真正的「大學自治」。

你還想要一個完全自治的「國立台灣大學」嗎？

本文經普通人的自由主義授權刊登，原文發表於此

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航