別當一面誓言尋找愛，一面說服自己愛情只是負擔的人

當我們瞭解自己對親密關係的渴望、一直以來的藉口，也決心要好好整頓自己，出發尋找真愛的時候，除了列好條件與安排活動積極認識新人以外，還有什麼值得注意的點呢？

由於很多人避免情感親密的原因，是他們的自我形象低落（我自己也經常有這樣的情緒需要克服）。比起檢視自己的痛處，寄情於未知的理想對象反而比較輕鬆，就這麼延宕了戀愛的時機。然而我們必須瞭解，一面否定自己，一面又努力尋求幸福，能夠成功的可能性是相當低的。不理智的情緒，會阻擋你看見實現的機會，或者把個人低潮小題大作起來，也會忽略對方的需求。關係畢竟是一個互相的結構，如果我們以自己為中心，就很容易委屈某一方而影響品質（不是自己隱忍，就是向對方要求）。因此隨時檢視自己的狀態，也是有必要的。這部分建議大家可以做正念減壓的練習，有助於妥善與情緒共處，甚至發現性格缺點的遠因。

前文我們提過，可依未來藍圖列出關係必要與須避免的條件，檢核正在發展中的關係是否適當。然而條件這件事，本身就很容易混淆內化的社會價值和不安全感，其中機轉，可參考我的舊文〈該不該開擇偶條件？又該怎麼開？〉。除了已列的條件，交友過程中還有一些細節可以注意。

如果你是個擔心自己「不夠好」的人（或者自以為太好其實也是個問題），可以從調整自尊感的來源下手。我們經常把自己的定位，取決於和他人比較後的結果，尤其最簡單的比較方式是社會價值。但是能夠決定關係成敗的，並不是職業能力，而是性格特質和處理情緒的能力。當你不得不為自己豎立一道高牆來避免自我看輕的同時，其實你已正在看輕自己（你知道，只是你不想面對，所以投射於外成為各種擇偶標準，把問題歸咎於人讓你對自己感覺好一點）。

記得我提過一位努力把自己外在表現都打理好，卻還是找不到理想對象的朋友嗎？她的問題在於，她從未接受真正的自己，而是選擇隱瞞，而且相信自己只要看起來優秀就值得更多。當她面對新朋友的時候，總是過分在意自己的表現而隱約顯示出拘謹和不自然，影響氣氛。她笑的時候，擔心的是如果不笑，場面會很尷尬、自己不討人喜歡。她找工作的時候，很難不想著遞出去的名片能不能贏得尊重。她當然很好，客觀條件都沒問題，只是沒辦法做自己，所以別人會因為她的美麗大方跟好頭銜靠近，卻沒多久就遠離。

那麼該怎麼增加自尊呢？可以將目前的自尊感來源區分為兩類，分別是來自於自己（做擅長事的愉悅感與成就感、與親友互動的親密感），還有來自於他人的肯定（工作評價、外界表彰），並且盡可能將比例調整為1：1，這部分建議列表確認。即便當外在成就感動搖時（比如經歷裁員），你還有能夠自我肯定的部分來支撐，不至於信心潰堤。當你嚐過在不擁有令人稱羨的條件時，仍有人接納你，你才會真正開始相信，自己本身就是值得被愛的，也才會鬆動那些過於物質的條件。否則你會覺得一定要達到某些標準，才能建立安全關係，反而讓關係顯得很市儈，吸引到的也會是一樣現實的人。如此建立的關係，是一種很表面的交換，也非常脆弱。

與人往來，難免會有被拒絕的時候，自我懷疑的人，愈容易放大那些被拒絕的時刻，而忘記被接納的時候。愈是拒絕自己的人，愈覺得別人會拒絕我，一點蛛絲馬跡就會觸動敏感的神經。儘管某些人可能因為「不符期待」而拒絕我們，我們都要分清期待的標準在於他人的需求考量與價值觀，並不表示我們身為人的價值和能力。我們只需要找到適合我們展現自己的地方即可。就像那些曾經被退稿的大師們一樣，他們需要的不是所有出版社的青睞，而是願意賭一把為他們出版的、看到他們價值的「某一家」。

同樣的，我們要找的對象，也不是那些具備所有優秀條件的人。這些人往往價格高昂得過分，而讓你必須付出過多去討好追求。你需要找的，是正在發展你所欣賞的條件的人，他總有一天會達到你的理想，並且你有機會參與其中。甚至很可能因為你的出現，讓他表現得更符合你的期待也不一定。那些第一眼就很耀眼的人，經常也是需要「展示價值」的人，他們自然容易傾向尋找和他們一樣閃閃發亮、可以帶出去炫耀的另一半。如果我們不是這樣的人，很容易就會勉強委屈，在關係中感到不對等。

Photo Credit: Corbis/達志影像

本身是創業者，也是婚活社團負責人的川崎貴子，有過兩段婚姻。她曾自剖，第一段婚姻嫁給同樣是創業者的先生，是因為身為一名幹練的女性創業家，在傳統婚姻市場上不受歡迎，於是選擇了可以理解創業辛苦的圈內人。然而結果卻是兩人都忙於事業，完全顧不及家庭，在缺乏溝通下婚姻破裂。再次尋找對象時，她好好分析自己的狀況：由於經營公司的關係，孩子缺乏關愛，她需要的是能夠彌補她不足的人。於是選擇了時間自由的藝術工作者，嫁給一位少女心丈夫，讓丈夫為她打理家務，而丈夫的細心也確實幫助她無後顧之憂地經營事業。

這樣的選擇，我相信在很多女強人年輕時，是沒有辦法想像的。我們總會有很多傳統標準，認為男／女應該要怎麼樣，否則走出去會遭到異樣眼光。我們總覺得得到的肯定愈多愈好、別人的羨慕就是自我價值的一環，於是選擇那些對我們實際生活或許無益，拿出去卻很漂亮的工作和人，然後獨自品嚐深夜的孤獨。

以川崎貴子的身價（她外貌也美），大部分人應該都會想像她的另一半也是有頭有臉的人物吧？收入不穩定的藝術工作者怎麼樣也難以和她聯想在一起。然而想要的和需要的，原來很可能完全不一樣。我們很習慣搜尋別人身上我們所熟悉的好／壞特質，再依經驗歸類、認定。迷戀那些投射了期待的對象，忽略更多自己不熟悉的特質訊息，從而無法想像別種關係的可能。

如果想要真正的幸福，或許打破這樣的慣性思維才是有益的。我知道這很難，所以不防先從真心傾聽一個人開始。先不要預設太多立場、好好認識一個人，再依相處的感覺來考慮關係。之前我們提到的預設條件，只是為了篩掉絕對不可以的對象。而你一定想要的條件，也很有可能存在於原本會忽略掉的那些人身上。

我們要小心別當那個一面誓言尋找愛，一面說服自己和別人，愛情只是負擔和限制的人。一旦這麼想，你就幾乎不可能成功，並且花費大量時間在證明找對象是一件很恐怖的事，讓自己精疲力竭。即使擁有情人，也很可能不滿足、過度在意他那些無關緊要的小毛病，並且對自己的觀點執迷不悟。這些困擾都會加深我們對自己的惡劣感受。你必須告訴自己停止這樣的苛責（無論對別人或對自己），接受自己的不安，不要讓孤獨延遲你接觸別人的機會。何況「認識一個人」不是什麼大不了的事，也不需要付出什麼能力以外的責任。你只需要讓自己走出去，和別人聊聊，就像翻看一本新書一樣。至於這本書要不要讀完、會不會走進你的生命成為你的一部分，既然我們在書店時，並不會被這樣的疑問阻止我們拿起一本書，那對人也是一樣的。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航