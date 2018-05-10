陽光、空氣、水，是生物維持生命的三要素。呼吸需要空氣，維持身體機能正常運作需要水，那陽光做了什麼？陽光可以讓皮膚活化維生素D3，促進骨鈣合成；某些特定的皮膚病，可以藉由陽光中的紫外線照射來減輕症狀；陽光幫助大腦製造更多的血清素，降低憂鬱症發生的機率。陽光既然如此重要，我們是不是應該把自己當成週末的棉被，一看到太陽露臉就衝上頂樓毫無防備的大曬特曬？

紫外線、髒空氣聯手，正確的防曬觀念要有

曬太陽雖然有好處，但是陽光中的紫外線對皮膚的傷害也不小。每天在室外逗留超過15分鐘，就可以算是接受過量的紫外線照射，有可能造成皮膚提早老化、產生黑色素斑點、皺紋。隨著全球暖化的影響，臭氧層上的破洞讓地球喪失抵擋陽光的第一道防線，人們幾乎已經是直接曝曬在紫外線之下，再加上空氣污染，容易誘發發炎反應，引發皮膚屏障失調，鐵打的皮膚也撐不下去。

要預防紫外線造成的傷害，就要先理解紫外線的組成。紫外線依波長大略分為：UVA（波長320~400 nm）、UVB（波長280~320 nm）、UVC（波長100~280 nm）。波長越短的紫外線能量越強、對組織的傷害性越大，但是穿透能力也越差。

UVC能量最強，但幾乎無法到達地表，所以在這裡不討論它。UVB雖然穿透力差，儘影響肌膚表面而已，主要會使皮膚曬傷，但它的能量強，容易造成皮膚癌。

至於波長最長的UVA，還分為短波和長波，短波UVA可以突破肌膚表層，把人曬黑，而長波UVA在紫外線中比高達75%，穿透力較強，可穿透玻璃、塑膠等媒介到達室內，更直達真皮層，不只把人曬黑，還會導致肌膚表層凹陷，干擾細胞間的通訊及功效，造成基因的傷害，讓人越曬越顯老。

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穿透性最強的長波UVA，是皺紋、斑點的真凶

在2012年，新英格蘭醫學雜誌曾提出一篇個案報告，一位擔任貨車司機的美國大叔，左臉總是靠窗，如果你還記得紫外線長波UVA是可以穿透玻璃的，就應該可以想像他在長時間靠窗開車之後會發生什麼事吧？從送貨第三年開始，他的左臉的皮膚開始過度角化、出現皺紋和開放性粉刺，並在一些區域出現像是囊腫的粉刺，這都是典型過度曝曬產生的症狀。

過多的陽光曝曬，不只把人曬黑曬老，在這個年代，做好防曬已經不只是為了美而已。看了上述的實際案例，應證了國外研究指出皮膚老化的原因，高達80％是來自光老化，僅20％是自然老化。

根據美國國家癌症研究所（NCI）近三十年的研究指出，美國每年平均皮膚癌確診的婦女約62,000例，死於惡性黑瘤病（Malignant Melanoma）皮膚癌的女性超過8,400人，死亡平均年齡從15歲至34歲不等，此研究數據每年仍持續增加。而以色列癌症協會調查結果顯示，澳洲是目前罹患皮膚癌列居第一的國家，每十萬人就有35位皮膚癌患者，更有研究指出皮膚癌是英國成長最快的疾病。

有醫師實測的防曬品、能抗長波UVA與空氣髒汙，才有全方位UV防禦力

理解了紫外線裡的UVA和UVB，再來學習辨別防曬產品的幾個重要指數，購買時才能夠針對個人需求準確出手。

SPF（Sun Protection Factor）是針對UVB所設計的曬傷防護數值，為國際公認標準。這個數值代表塗抹防曬產品後，皮膚被光源照射下產生發紅現象所需時間，與不擦防曬產品時所需時間之比值，也稱為防曬係數。數字越大，代表對UVB的阻隔力越強。 UVA的防護數值，在不同國家有不同的表示法，像PA（Protection Grade of UVA）是日本對於UVA的過濾及防護力規範，PA後方的加號多寡，代表使用後可以延長的皮膚曬黑時間。而PPD（Persistent Pigment Darkening）則是歐盟對於UVA的過濾及防護力規範，象徵照射UVA 24小時後仍持續存在的曬黑程度，PPD後方數字愈多，防護等級愈高。PA++++大約等同於PPD16，即便是PA++++也不一定能防禦長波UVA。

值得注意的是，許多人以為只要選擇SPF50或PA++++這類高係數防曬品，就能有完整的UV防禦力，殊不知「抗長波UVA」才是其中關鍵。畢竟長波UVA的穿透性最強，連在室內、車內，長波UVA一樣可以穿透玻璃、塑膠、壓克力，侵害你的真皮層。不想在室內也要擔心紫外線的傷害，你需要能夠明確抵抗長波UVA的防曬產品。

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理膚寶水致力於紫外線研究長達30年，是倡導UVA防禦的先驅。在1993年，第一個針對UVA的穩定性，發展出防護濾劑。2014 年，長波UVA防護系統再突破，添加Uvinul A+濾劑，讓UVA防禦率大幅提升41%。

近年根據60位消費者參與理膚寶水防曬產品，與其他市售防曬產品比較的結果，顯示理膚寶水的防曬品，不管是對抗市售高係數防曬、多功效防曬，還是穿戴式防曬，在黑指數和老指數項目上，與其他防曬產品的愛好者相比皆為偏低。在邱品齊醫師的防曬力實測評鑑當中也獲得極佳防曬力的評等，理膚寶水防曬產品，擁有完整的UVB、長波UVA、短波UVA防禦系統，更加入維他命E抗氧化因子以及DETOXYL® （雪亞脂萃取物），一舉做到對抗UVB、UVA、長波UVA、空氣雜質，同時還能兼具保濕。

想要暸解得更深入，也可以來看這篇〈【圖解】看不懂密密麻麻的防曬係數？3張圖教你如何挑選最有效的防曬品〉。

「防曬到什麼地步才夠？」相信這是很多人的疑問。化學性防曬、物理性防曬，又該選擇哪一種？首先，應該考慮自己平時的生活習慣，室內活動為主還是室外活動比較多，建立基礎的日常防曬策略。接著再考慮非日常的特殊需求，挑選不同的防曬產品或方法來搭配。

再提醒大家一次，就紫外線波長的特性而言，室外活動主要防禦能量強、會把人曬出皮膚癌的UVB，在室內則不要忽視穿透力強的長波UVA的傷害。SPF是針對UVB設計的曬傷防護數值，PA和PPD則是對UVA的過濾及防護力規範，在挑選防曬產品的時候，記得要兩種指數互相綜合評比，找出最適合自己的防曬產品。

無論你是八歲、十八歲還是八十歲，建議挑選防曬產品的重點，還是先確認標示是否明確清楚，以及是否經過嚴謹的測試。有了對的產品，也要正確地使用，這篇〈你的防曬方法還停留在抹越厚越好嗎？皮膚科醫師：厚擦不如勤擦〉幫助你每一滴防曬品都用在刀口上。

