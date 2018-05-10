「選人不選黨」有61%？台北市長民調背後的玄機

台北市的政黨傾向民調中顯示，國民黨傾向16.2%，民進黨傾向12.5%，時代力量傾向3%，選人不選黨則有61%。很多人對這個民調感到嗤之以鼻，覺得國民黨跟民進黨的支持者怎麼可能會這麼少？當然不會。

那個這民調是假的嗎？

其實也不是，相反的我覺得真實性很高。為什麼？因為在這個選擇題裡面，有一個非常關鍵的答案：「選人不選黨。」

假設我是個民進黨傾向的支持者，在大環境情況下，一般我會投給民進黨，可是當我看到這個問題，裡面有一個答案是「選人不選黨」時，我一定毫不猶豫的填寫選人不選黨。因為大多數的人，都不希望被看做是個只會瞎挺政黨的人，尤其是在這一個國民黨跟民進黨雙雙崩壞的狀況下，選人不選黨就成了最佳的選擇。

其他會填寫國民黨、民進黨或其他政黨的選項的人，可稱之為「政黨的鐵粉」，也就是說，這些人就是這些政黨的最低的基本盤，但不代表是這些政黨在台北的上限，換句話說，如果把真實投票來做還原的時候，國民黨的得票數，會從16%再往上加，因為還是會有一些人他認為他自己是選人不選黨，而他選的那個人是丁守中，他覺得他投丁守中不是因為他是國民黨，而是因為他覺得丁丁是個人才。

可是反過來看姚文智的情況，卻很弔詭了，明明在政黨傾向裡面，民進黨的鐵粉都還有12.5%，照理說如果有一個人代表民進黨出來選，他的得票數應該是比照丁守中，12.5%再往上加，可是姚文智的支持度卻不是如此，卻是悽悽慘慘的4%，換句話說，民進黨的鐵粉有很多人，都不認同姚文智這個人，可見姚文智簡直就是被自家人看扁了。

「我有帳篷就表示我當選市長了」

從這次跨黨派台北市長辯論，就可以充分看出姚文智的問題。

當呂秀蓮說松機民航局已經說了20年沒辦法遷，所以要送姚文智一頂帳篷，姚文智如果真的要堅持把遷移松機當做他的主要政見，那麼他就應該趁著這個時候，詳細說說，國外有哪些發展良好的案例，以國外的優良經驗，來做借鑑，至於民航局說20年內無法遷松機，就應該注意到民航局最重要的理由——離島航線不可廢，松機一但遷走，未來綠島、蘭嶼到台東再到台北這一條航線怎麼辦？，從澎湖馬公、馬祖南竿到松山機場這些離島航線的替代方案在哪裡？

無論解決方案好不好，大家接不接受，那是另外一回事，但最少你要把解決方案拿出來講，告訴大家，未來離島航線怎麼辦，那不只是單純旅遊的問題，還牽涉到運補、救難、緊急援助的規劃。

按照道理來說，呂秀蓮這是托球給姚文智殺，架一個題目給姚文智表現，可是姚文智卻是把這一題當作笑話，嘻嘻哈哈的說，送我帳篷就表示我會當選市長。說真的，這種有如屁孩式的答覆回答真讓人翻白眼，姚文智呈現出的，就是他不顧他人需求，只想要他能強撐著的議題，可是他卻沒有真正做到「市長要為市民著想」這件事。

請問，那些在金門馬祖澎湖綠島等地的民眾，他有需要往返台北的話，該何去何從？桃園機場已經夠滿了，裡面裝的都是大型飛機，松山機場都是小飛機，要再塞到桃園機場，光是天空中的航線就要塞爆了何況地面。

假如姚文智在這一個題目上準備充分，告訴大家他在市政上準備好了，最少在他自己最主打的議題上有了充分的規劃，可惜透過辯論我們看不到規劃，只看見嘴砲。

哪怕是裝的都好，許多人批評柯文哲很會裝，但沒想到，姚文智連裝都不會裝。

只是幻想，不會變成市長

在我看來，姚文智只自私的想著可以選市長，其他議員也只自私的想拉下柯文哲，好消除未來其他可能的小柯文哲，讓他們可以有機會可以選未來的台北市長，就算沒機會勝選，有選舉都能出來募款賺錢，而這些人自私的用各種理由，來抹紅抹黑柯文哲，讓許多人跟著喊打柯文哲，搞到逼到民進黨必須自己推人，否則就要鬧政黨分裂。

在我看來，其實民進黨根本不知道，民進黨已經被自私的這群人搞到分裂，這些人未來通通都是民進黨的罪人，因為民進黨推人會分裂，不推人也會分裂，這個態勢是非常非常清楚的，最差的狀況，就是民進黨2018大敗，蔡英文被逼宮辭黨主席，有趣的是，那些要逼死柯文哲的人，反倒並不見得都認同要逼蔡英文下台，問題是那些鼓動大家逼死柯文哲的人，絕對會在選舉大敗以後，逼宮蔡英文，不管選民願不願意或認不認同，到那個時候，這個態勢就已經不在選民的掌握之中了。

Photo Credit: AP/達志影像

我認為，政治屢屢動盪對台灣不是好事，我雖然不喜歡民進黨，但卻不代表我希望民進黨崩成那樣，再怎麼說，柯文哲沒有政黨幫他全台運作，沒有政黨提名他，沒有政黨幫他做地方組織，他是不可能有那個機會選總統的，以為是台灣守護者的你，反而可能成為其他陰險政客們所利用的棋子，他們只是讓你覺得你在守護台灣，但實際上卻是謀求他們的私利。

如果選不贏，民進黨就不應該在台北推人，但如果柯黑真的要堅持撕裂民進黨，把民進黨搞垮，逼宮蔡英文好取得權力重新洗牌的機會，那我們還能怎麼辦呢？那也就只好用選票告訴民進黨，你推人，你屈服於柯黑，那就不是我們支持的對象了。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航