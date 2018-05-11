居服員平均42歲以上，年輕人不願加入「長照行列」的五大原因

文：王竹語

據統計（2015學年度），全國長照相關科系29個，學生4,500人，畢業生約有1,000多名，其中只有20%投入長期照護領域工作。

年輕人為何不願加入「照顧行列」？現在照護人力斷層有多嚴重？先看資料：

居服員這份工作留不住年輕人，以伊甸的居服員為例，就仍以50幾歲居多。（2015.11.16「風傳媒」引用伊甸居服督導員李維欣資料）

居服員年紀多在42歲以上，而且年紀有愈來愈上升的趨勢。（2016.11.24客家新聞台）

目前照服員年齡層偏中高齡，平均介於40至55歲之間；30歲以下的僅占1成，年輕照服員留任率低。（2017.10.15《聯合報》引用弘道長照人才培育中心總會主任黃珮婷資料）

推測年輕人不願加入「照顧行列」的原因約略有以下幾種：

一、薪資低

現行居服員待遇不穩定，原因是每個案家所需服務不同，服務時間各異，案家狀況也會變動；由於不穩定，自然給居服員保障不足的疑慮和憂心。

即便單位有心提高，又不能不考量移工、接案看護或坊間家事服務員的競合，使得年輕人無法將居服員納入職涯規劃第一選擇。

二、福利

員工能否在工作上投入更多，超越雇主預期，與受表揚、領獎金等各類激勵措施，以及各項福利有關。

尤其是居家服務這樣的工作，前述已提及本業待遇不高，如果再加上認知無法達成共識，機構、居服員以及案家對於服務內容有爭議的現象，更容易導致居服員缺乏動力，甚至產生工作倦怠。

工作、排休需要涵蓋人性的考量，以及保障勞動條件，才能讓人更願意為工作付出。

三、升遷機會等滿意度偏低

年輕人剛入社會，活力十足，充滿熱情，一定是對自己的職涯有相當的願景。

需要了解到，此願景來自職場有系統的專業訓練，有效提升服務品質後，才能助其完成生涯規劃。若缺乏在職訓練，工作技能無法不斷精進，當然影響留任意願。

衛福部積極規劃居服員多元升遷管道，除資深居服員可升督導外，已修訂長照服務法相關子法，明定一定年資以上之居服員可晉升管理階層，例如：擔任長照機構業務之共同負責人、主要負責人；此外，並鼓勵居服員創業成為「照老闆」，進一步發展職涯願景。

四、工時長容易影響生活作息

年輕人最大的優點和資本就是熱情，對未來人生的熱情、對投入職場的熱情。

但是，如果伴隨工作而來的是長期的、連續的憂鬱、挫折焦慮、身心疲憊、失眠，導致注意力不集中、記憶力減退等負面影響，工作專業技能便無法充分發揮。

最終不只影響身體健康、人際關係、家庭關係，恐怕再大的熱情、再多的理想都會被消磨殆盡。

試想：身心狀況不是在極度檢康的狀況下，如何執行照護業務？

居服員除了照顧案主，還需面對案主家屬的要求（合理的、不合理的，甚至過份的、肢體騷擾的），傳染病感染的風險，不定期輪班影響生理作息及等，都是壓力與風險。

此外，居服員可能在照顧過程中，因為揹負行動不便的案家上下樓，長久下來，容易發生如肌肉拉傷等職業傷害。

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五、不受重視，使年輕人自覺無競爭力

居服員工作內容主要以身體照顧及家事服務為主，以致台灣社會普遍對居服員專業的認知尚停留在類似看護、居家服務等照顧工作，而非專業人員。

主要是因照顧服務員的訓練包括核心課程50小時及實習課程40小時，辦理的縣市政府得依其業務需要，増加照顧服務員分科訓練課程內容與時數，課程結束後經考憑及格者，由訓練單位核發結業證明書即可從事。

筆者認為門檻不高，缺乏專業形象。

職業當然不分貴賤，但長久以來服務業人力未受專業對待（無論是待遇或是民眾刻板印象）是不爭的事實。實難吸引年輕人對照顧工作的認同，進而投入居服員巿場。

沒有成就感、對工作不滿意，影響工作表現，又造成流動率居高不下。

事實上，機構內部的在職訓練可依居服員教育背景、個性的差異提供元樣化的學習管道，降低離職率。

年輕居服員流動率高，甚至放棄此工作而另謀高就，至少會造成三個影響：

資源未能充分發揮：教育訓練的目的與資源，未能充分發揮功能。 內部資源不斷被消耗：照護機構必須不斷徵人、訓練、磨合。 影響原本的服務品質：原先居服員如果做得好好的，離職後，案主家屬又要對新的居服員重新交代一次注意事項。案主也要花時間適應，會不會有適應不良的問題，這些都是要考量的。

居服員是第一線照顧提供者，將直接影響照顧品質。

如果在學校階段的訓練，或是經專業培訓後認證卻未能進入職場；甚至進入職場後不久後就離職。以上都將使照護人力，長期處於不足且高流動的狀態。

這對於高齡社會是一項警訊，因為老人越來越多，而從比例推算，失能而需要照護的老人也可能越來越多。

要在短期內解決居服員面臨的工作環境並不容易，除了居服員自身克服個人、所屬機構、外在工作環境的挑戰以外，政府究竟有沒有用心落實長照政策，是全民必須共同監督的。

如此，才能吸引更多年輕人願意投入，在工作中實現自我價值；其服務品質也將有效提升。進一步來說，居家照顧系統的後續，也才能發展得更順利。

任何形式的生命，都有自己存在的價值與意義，我們應該尊重並且善待；你我正在老化，你我的家人正在老化，推估國人一生中，長照需求的時間約7.3年，在社會與民眾都有長照服務的需求下，長照年輕人力不足，是全民都該高度關注的問題。

參考資料：黃志忠〈台灣長期照顧政策及照顧服務人力發展之探討〉，引自《2016年兩岸社會福利研討會》

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本文經愛長照授權轉載，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航