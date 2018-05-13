手搖杯大集合：甜度、冰量、加料和各種飲料的英文怎麼說？

文：Kate Chang

天氣越來越熱了！怎麼禁得起滿街手搖杯店的誘惑呢？（其實跟熱不熱無關）而各種甜度冰量、加料、創意飲品名的英文要怎麼說？

一、 加料篇（toppings）

1. 珍珠奶茶＝bubble tea，該怎麼解釋bubble是什麼？

是的，最具代表性的珍珠奶茶就是bubble tea啦！但是之前小V遇到一個問題，就是在跟外國朋友介紹到台灣特色飲品bubble tea時，他們聽得霧薩薩，bubble是什麼做的啊？沒有嘗試過珍珠奶茶的外國朋友可是完全沒概念的！雖然也有pearl milk tea的翻法，但一樣，外國朋友可能會以為是珍珠項鍊上的珍珠（聽起來很容易噎到⋯）所以為了方便外國人理解這個QQ的珍珠是什麼做成的，我們可以說tapioca balls，也就是珍珠的原料「木薯澱粉」的意思。所以珍珠奶茶的英文除了前面兩種說法外，還可以叫tapioca tea喔！

2. 其他配料

仙草凍（n.）grass jelly

咖啡凍（n.）coffee jelly

椰果（n.）coconut jelly

布丁（n.）pudding

蘆薈（n.）aloe

芋圓（n.）taro balls

寒天（n.）agar jelly

蒟蒻（n.）konjac jelly

二、各種茶（tea variants）

每次經過手搖店聞到濃濃的茶香，搭配奶香，真的想馬上進去買一杯啊！除了基本款果茶、紅茶、綠茶之外，手搖店的茶類越來越豐富，烏龍茶、鐵觀音、東方美人、伯爵茶等等，這些英文又該怎麼說呢？

果茶（n.）fruit tea

錫蘭紅茶（n.）Ceylon black tea（注意「紅茶」不是字面翻的red tea而是black tea喔！）

百香綠茶（n.）passion fruit green tea

茉莉花茶（n.）jasmine tea

梅子綠茶（n.）plum green tea

普洱（n.）Puer tea

白毫（n.）pekoe

青茶（n.）light oolong tea

凍頂烏龍茶（n.）Dongding oolong tea

鐵觀音（n.）Tie-guan-yin tea

四季春（n.）Four Season Oolong tea

東方美人茶（n.）Oriental Beauty Oolong Tea（＝白毫烏龍茶（n.）white-tipped oolong）

法式藍伯爵（n.）Earl Grey French Blue

通常茶類會搭配奶茶或是拿鐵，在說飲品名稱的英文時，只要在茶類後面加milk tea或latte就可以囉！例如：

奶綠 green milk tea

鐵觀音奶茶 Tie-guan-yin milk tea

三、果汁、冰沙、多多（juice, slush/smoothie, Yakult）

當然不只有茶類和奶類的飲料，像小V這種晚上喝茶類或任何咖啡因就會失眠的人，就只能選無咖啡因的飲料了（淚奔），幸好有些手搖店的果汁和多多也有很多選擇！「多多」的英文其實就是養樂多的英文Yakult。

「冰沙」的英文可以説slush或是smoothie，但兩者還是有一些不同。slush是指像以前7-11推出「思樂冰」那種類型，由汽水或可樂做成的冰沙；而smoothie是用水果，搭配優酪乳、優格或冰淇淋打出來的，比較健康，也可以翻成「果昔」。

金桔檸檬 kumquat lemonade

綠茶多多 green teaYakult

檸檬多多 Yakult lemonade

蜂蜜蘆薈 honey aloe juice

葡萄柚汁 grapefruit juice

四、甜度和冰量正常嗎？（How would you adjust your sugar and ice?）

介紹完飲料名之後，接下來就是台灣最引以為傲的客製化「甜度冰量」啦！每家手搖店可以調整的甜度冰量程度可能不同，但通常兩者可以各分為五種程度，讓大家依個人喜好享受一杯冰甜適中的手搖杯喔！而除了用百分比表示之外，少冰、正常甜、微糖等的英文該怎麼說呢？

1. 甜度（sugar level）

無糖 no sugar

微糖 low/light sugar（＝30%）

半糖 half sugar（＝50%）

少糖 less sugar（＝70%）

正常甜 standard

2. 冰度（ice level）

去冰 no ice

微冰 low/light ice

少冰 less ice

正常冰 normal

多冰 extra ice

常溫 room temperature

五、最新環保趨勢！「環保飲料提袋」英文怎麼說？

最後的最後，相信大家都知道現在環保議題更重要啦！環保飲料提袋、不鏽鋼吸管隨處可見，小V最近也購入了一個美美的飲料提袋，讓我有充分的理由可以常常買手搖杯啦（誤）！那麼這些環保的飲料配件要怎麼和外國朋友介紹呢？

「杯套」就是coffee/cup sleeve或coffee/cup cozy，所以「布製飲料提袋」就可以説fabric（布）/ handmade（手工的）/ reusable（重複使用的）＋coffee sleeve。另外「不鏽鋼吸管」 就叫stainless steel straw喔！

看完手搖杯菜單，不是，是學完飲料相關英文之後，大家就可以輕鬆用英文和外國人介紹台灣的手搖飲料文化或是點餐囉！再也不用只會說 “Coffee, tea, or me?” 而是“Coffee, kumquat lemonade, or Oriental Beauty?”（哇聽起來好專業啊！）那小V要來去手搖店光顧囉，下次見！

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本文經VoiceTube看影片學英語授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航