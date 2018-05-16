叔本華穿越聊哲學：虛榮使人健談，驕傲卻讓人沉默

作者：原田MARIRU

十七歲高中女生亞里莎失戀了，因為在推特誤讀了一句尼采的哲學名句，在心中許下心願，因而引發采尼穿越時空來到京都，教她如何讀對哲學、生命因此強大。 以下為故事裡叔本華與女主角亞里莎的對話。

「光從外在來看，每個人都光芒耀眼。不論是社長、精英社員或影星，都擁有財富和名聲。但是至於他們幸不幸福，無法從外觀決定，而是由其中的人決定。」

「我不懂這是什麼意思？」

「也就是說，有錢、有名聲、外表看起來是否風光，這些都不是直接幸福，而是間接因素。金錢、名譽無法直接帶給人們幸福，得到金錢或名譽，會覺得開心而產生幸福的氣氛。妳知道這是為什麼嗎？這意味著，覺得幸福或快樂是一半主體。也就是說取決於自身的感性，一半客體則是職業、金錢......等等表象因素，無法直接作用。」

「取決於自身的感性？」

「沒錯。人類必須小心不要過度尋求表象事物來獲得幸福。妳知道為什麼嗎？例如，和男朋友約會去Wolfgang's享用美味的頂級牛排。兩人沉浸在幸福的氣氛下吃，以及男朋友一張臭臉提出要分手邊吃頂級牛排，妳認為哪一種情況下會覺得牛排好吃？」

「哦，一邊談分手一邊用餐會覺得很討厭吧？再美味也吃不出來了，或者說心情沉重......都沒胃口了吧？」

「為什麼會有這樣的差異呢？」

「唔，因為自己的心情很低落？」

「是的，這就接近我剛剛說的自身感性，也就是說，現在說的美味牛排，只不過是表象因素。即使在不愉快的心情下用餐，或許某種程度上，仍然會覺得美味的牛排好吃。但是，可能感受不到至高的幸福或快樂吧？因為表象因素在幸福的感受上只有間接影響。或許美味的牛排有它的價值，但是吃了以後是否能感覺到幸福，最終的判斷還是在自身。因此，這才是我認為重要的『一半主體』。」

「結果，無論吃多麼奢華或是多麼美味的食物，在心情低落的情況下吃，就感覺不到幸福？」

「是的。不是發生過這樣的狀況嗎？現實生活中大家都羨慕不已的明星或成功人士，因為心情低落，最後結束了自己的性命。從外人來看，或許會覺得納悶，『他不是很成功嗎？為什麼會自殺呢？』這是從『一半客體』來看，看起來幸福。但是從當事人才瞭解的『一半主體』來看，根本不覺得幸福，而是受苦惱所折磨！換句話說，人類雖然無止境地追求財富、名聲，但若是真的如願以償時，真的幸福嗎？卻又不是如此，因為這些畢竟都是間接的。比起自己擁有的事物，在他人眼中看起來是什麼模樣，內心健康更能直接帶來幸福。」

「是嗎？內心健康......這才是重要的？」

「我說的不是感情用事，而是用理性邏輯的觀點。追求一半客體，也就是說追求財富或名聲，與其順從他人的價值觀而活，不如磨鍊一半主體，也就是磨鍊自己內在的感性，能夠更有效地感受到幸福。『健康的乞丐比病篤的國王更幸福』。」

「原來如此。不過，有件事我很在意，照這個想法來看，不就變成叫大家不要追求成功或名聲了嗎？」

「為了避免妳誤會，我先聲明。我並不是指：為了生活，連必要的事物也可以不要。我想說的是，財富或名譽的多寡高低，和幸福的比例沒有關係。即使坐擁鉅額財富，要維持、也必須花費許多心思及顧慮，這些心思及顧慮，也就表示需要操心的事很多。換句話說，擁有鉅大財富，就有可能在精神上操更多的心。另外還有一件案例，經常可以在有錢的大少爺身上看到。有錢卻缺乏精神上的充實，即使家財萬貫，往往只會將財富耗費在短期的快樂上......妳有辦法想像這樣的人嗎？」

「嗯，這個嘛！即使很有錢卻覺得寂寞，或者無法滿足時，為了填補寂寞空虛，而把錢花在購物或花天酒地？」

「確實如此。例如父母過世而繼承龐大遺產的大少爺，或是突然中了彩券的人，如果心靈匱乏，就算擁有一筆鉅財，很快地也會散盡家產......這是有原因的。」

「有原因？」

「這是心靈匱乏和空虛，所引起的無聊最後造成的。為了彌補空虛，追求短期的快樂。花天酒地、滿足虛榮心的購物，有如轉瞬即逝的泡沫......」

「人類總是傾向追求容易瞭解的表象事物，也就是金錢、名聲、奢侈品等等，缺乏精神層面思考的結果，終將因此而自我毀滅。」

「自我毀滅？似乎是很沉重的話題呢！」

「『精神上的貧乏，將吸引表象的貧乏』。試圖以表象的事物填補內心的空虛，是癡人說夢。例如，想要以買醉來發洩空虛的心情，最後將造成金錢上的負擔。精神貧乏的人，透過購物來填補不滿足的心情，最後只會留下一身卡債。以暴飲暴食來消除壓力的人，健康會亮紅燈。吸毒也是一樣。依賴表象事物來發洩內在空虛，最後將造成一切貧乏而殘破不堪。結論就是，唯有保持健全的內在，才能幸福。」

「原來如此，再怎麼追求表象的幸福，還是無法從根本獲得滿足。」

「介意他人眼中的自己，過度重視他人的意見，是人類的一種瘋狂。我們平時所擔憂、勞苦的事情，一半以上是對他人的顧慮、過度在意他人意見而產生的。受到虛榮心、名譽、自尊心束縛，就是過度在意他人眼光的表現。透過他人的眼光，讓自己知道自己具有更高的價值，這並不是自己內在的意見。

妳不覺得很奇怪嗎？自己的內在，對自己沒有自信、真憑實據，但是受到他人稱讚，就認定自己『我很厲害』，『我很厲害』是奠基在他人認定的基礎上。因此，人類為了滿足虛榮心，拚命裝模作樣。『虛榮使人健談，驕傲卻讓人沉默（註：Vanity talkative, but let a person quiet pride，一句出自叔本華《人生的智慧》。）』。所謂的驕傲，是對自己有自信、感到自豪。充分擁有自信的人，不會受到他人的目光或意見左右，但是，無法對自己引以為傲，內心沒有餘裕的人，為了獲得他人的讚許，只好拚命地矯飾偽裝。到頭來，內心沒有餘裕，一昧地強調自己有多厲害，自讚自誇。人們必須內心有餘裕才能保持沉默。」

「原來如此。但是我有一個疑問，在沒有他人肯定的情況下，對自己充滿自信，不就是自戀嗎？沒人說你很厲害，但是卻自信滿滿地說：『我很厲害！』與其說這很難做到，不如說會這麼想的人，根本就超級自戀......」

「妳會有這種想法，是因為妳太過在意別人對妳的觀點。的確，有時候會造成誤解，即使如此又如何呢？這世上根本不存在絕對的判斷標準。即使有人批評擁有自信的人，『那傢伙是自戀狂』，也不能因此讓自信心受到左右。批評的人是因為他們一無所有才批評，只要這麼想就好了。有自信的人，不會依賴他人的肯定。不被他人是否肯定所影響，能夠自信、自豪，不會因為雞毛蒜皮的事情而挫折。因為他人的肯定而建立了自信，冷靜地想一想，妳不覺得這個思考模式很奇怪嗎？不要因為他人的評價而一喜一憂被耍得團團轉，我認為內心先確立自信是第一要件，這也符合我剛剛說的，一半客體和一半主體。一昧地追求表象，重要的內在卻空蕩蕩的，完全沒有意義。首先要穩固基本盤的內在，其次再追求表象事物，我認為這才是上策。」

「總而言之，一昧在意他人的評價或眼光，是不可能幸福的。」

「是的，就是這樣。」尼采聽著我們的對話，頻頻點頭稱是。「也對，就像是完成沒有自信的APP，擔心上架之後風評好不好，不如推出絕對有自信的APP再上架吧！」

尼采口中唸唸有詞像是說給自己聽。

叔本華銳利的眼神、嚴厲的口吻，或許就是來自他的思想。訴說該重視的不是他人，而是自己的態度，他簡直就像一名武士。正因為叔本華禁欲而嚴苛的思考，所以才會有這麼嚴肅的神情，我一邊想一邊看著正在喝咖啡的叔本華皺著的眉間。

尼采說，「不要抑制欲望，應該積極地活下去。」

齊克果說，「我為真的真理才是最重要的。」

叔本華則說，「人生充滿痛苦，感性才是最重要的。」

他們三個人面對生存都殫精竭力地思考，抱持著獨樹一格的思想。對我而言，生存又是什麼呢？我是不是也能在未來的某一天，抱持著屬於我自己、能夠堅定對他人闡述的堅毅信念呢？

相關書摘 ►與沙特聊存在主義：感到羞恥時，就是認可他人眼中的我

書籍介紹

《當失戀的我，遇上尼采》，采實文化出版

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作者：原田MARIRU

譯者：卓惠娟

當人生來到谷底，只有哲學，能夠帶你超越。

跟著十七歲失戀少女，用六個哲學真理，重新喜歡上這個複雜的世界。如果走在京都哲學之道上，哲學家美男突然現身。親自為你解說哲學的意義……

尼采、齊克果、叔本華、沙特、海德格、雅士德，史上最夢幻的哲學師資，期間限定京都開課。把難懂的哲學，變成輕鬆好閱讀的小說。以京都為舞台，由美男哲學家領路，帶你遊京都、上「存在主義」哲學課。

Photo Credit：采實文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航