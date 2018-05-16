與沙特聊存在主義：感到羞恥時，就是認可他人眼中的我

作者：原田MARIRU

十七歲高中女生亞里莎失戀了，因為在推特誤讀了一句尼采的哲學名句，在心中許下心願，因而引發采尼穿越時空來到京都，教她如何讀對哲學、生命因此強大。 以下為故事裡沙特與女主角亞里莎的對話。

「我認為『人不可能到達他人』。而且，他人跟自己永遠處於支配或者被支配的爭奪關係。妳不曾有過這種想法嗎？」

「支配或被支配？」

「是的。」

「唔，說真的，我沒有這麼想過......應該說，我聽不太懂你的意思。」

「這樣子啊，那麼，我再仔細地說明一下。」

店員送來紅酒及雪茄目錄。沙特試聞了一下以後，告訴店員：「大衛杜夫No.2。如果有七星，也幫我送來。」

「好，接下來我要告訴妳，為什麼我會說，『人不可能到達他人』。妳看一下坐在吧檯的那對情侶。」

「是那一對嗎？」我看著情侶的方向。

「妳現在目光正注視著那對情侶。那麼，妳可以說說他們的狀況嗎？」

「唔，兩人看起來氣氛還不錯，但是我總覺得有股銅臭味......你看，那個女生旁邊放了一個卡地亞紙袋，大概是那個男的買給她的首飾還是什麼吧？」

「或許吧？也許他們之間有什麼特別的關係。不過，先不管這個，妳的眼前有一對情侶。這是怎麼一回事呢？也就是說，妳的世界裡，產生『情侶』的觀察對象。這也就表示妳所看到的世界，有『情侶』這種物體存在。」

「嗯，說得複雜一點，確實是這樣沒錯。」

「妳眼前所看到的世界，是以妳的主觀形成的。目光看向『情侶』，『情侶』在妳的世界登場。就連這個菸灰缸，或是店裡所有的物品，都是相同的道理。我們注視某些事物，就表示我們把眼睛看見的東西拉進自己的世界。到目前為止沒問題吧？」

「嗯，大概吧？」

「那麼我再說得更仔細一點。換句話說，人們以自身主觀、以自我為中心，來觀察這個世界。眼睛所看到的一切都視為『對象』，反映在自己的世界。」沙特說著，緩緩地搖著酒杯，然後一仰而盡。

「唔，視為『對象』是什麼意思？」

「例如，內心的聲音。妳看到那對情侶，心裡產生『看起來氣氛還不錯』、『總覺得有股銅臭味』，假設這樣的心聲，在妳的世界就像niconico動畫（註：日本影音串流網站。）上的跑馬燈好了。」

「心聲像跑馬燈？嗯，好像可以想像。」

「那麼，我繼續說明。把妳的目光放在某個事物，也就是注視某個東西。比方，看著這枝雪茄好了。當妳看著這枝雪茄，也許妳的世界會出現『菸味真臭』，或是，『要是能像殺手骷髏13（註：齋藤隆夫的漫畫作品《骷髏13》中的主角迪克東鄉，擁有一流狙擊能力的殺手，登場畫面時常叨著雪茄。）的主角迪克東鄉，那該有多帥呀！』但是，這些只有妳知道。」

「嗯，說的也是。的確無法連內心在想什麼都能看穿。」（迪克東鄉有很帥嗎？）

「就是這樣。而且這裡有一個大重點，妳把雪茄或紅酒杯『對象化』，也就是視為物品來看，是理所當然的。」

「嗯。」

「但是，如果換作是人的情況呢？以我們提到的情侶來說，大家各自都有不同的看法。就如同妳看到的那對情侶，妳心想著：『看起來氣氛還不錯』、『總覺得有股銅臭味』，而那對情侶也有他們的心聲，各自在自己的世界注視著這個地方。或許男性想著：『這個酒真美味，等一下不知道有沒有機會和她上床。』女性也許內心想著：『我好睏呀，差不多該回家了吧？』但是，這些心聲我們看不見。就和他人所看到的世界一樣，我們無法看見別人的內心世界。原因就是我剛剛說的，心聲的跑馬燈，只有自己看得見。」

「原來如此，因為我們不可能看見他人的心聲。反過來說，別人也看不見心聲的跑馬燈......你是這個意思嗎？」

「沒錯。妳回想我剛剛說的『對象化』。我們將目光投射在他人身上，縱使自己的世界有他人的存在，卻無法連那個人內心在想什麼也看見。如果要問這是怎麼一回事，是因為我們只能把看見的對象視作『有個男性』、『有對情侶』，以物件化的方式來理解。」

「物件化？」

「是的，這就叫做『對象化』。也就是說，我們能夠將眼前所看到的廣闊世界，猶如看待物件般掌握，『有個男性』、『有對情侶』、『○○在那裡』，卻無法和別人一樣以相同的視點去看待事物，我們無法完全瞭解他人內心在想什麼，有什麼想法。物件化的說法，並不是把人當作棋子來思考，而是指主觀無法附身在眼前對象，來看待世界。雖然我們可以推敲、臆測：『啊，現在大概是這樣的心情吧？』但是，無法與他人觀察到百分之百相同的世界。」

「原來如此，聽起來好像《新世紀福音戰士》（註：日本著名動畫，講述青少年駕馭新世紀福音戰士生物機器，來抵禦侵襲地球使徒的故事。導演庵野秀明在這部動畫中，有很多內容呈現強烈地顯示出存在主義色彩。）。」

「我沒看過《新世紀福音戰士》，所以不太清楚。這本書是講這樣的內容嗎？」

「我覺得很像〈刺蝟的兩難〉（註：指新世紀福音戰士第四集，這集副標是「Hedgehog's Dilemma」，意即「刺蝟的兩難」。來自叔本華寓言故事的精神分析用語。）那一集。就算彼此希望瞭解，但是距離太近又會刺傷，距離太遠又覺得孤獨......有點像這個故事帶給人的孤獨感。結果即使和別人很親近，終究還是有距離。」

「啊，那是佛洛伊德說的『豪豬的困境』吧？心理學家佛洛伊德把叔本華的想法，用淺顯易懂的方式說明，原本是叔本華寫下與人交往的想法。我剛剛說的『對象化』，雖然是指別的觀點，但結論就是，自己與他人之間有一輩子都難以跨越的鴻溝......就這一點來看，的確有點像。」

「不好意思，我一想到就說出來了。」

「沒關係，叔本華也對與他人的關係不勝其擾。那麼，回到剛剛說的，我們都以各自的觀點來看待這個世界。而且在這個視野中，有他人進入時，我們將他人視作物件來解讀。雖然瞭解有他人的事實，卻無法瞭解他人的內心。到這裡為止都懂吧？」

「是的，我知道。」

「那麼我就繼續說明囉。當他人進入視野時，雖然我們將他人視作物件來解讀，但是他人也有自己的世界。而且，當他人把目光朝向我們時，我們就在他人的世界中被『對象化』。」

「被他人對象化。」

「例如，妳去一家拉麵店。妳打開門進入店裡，店長、還有一個上班族客人，進入妳的視野。這時妳把店長、上班族客人視作物件來解讀。但是，這個狀況從店長的觀點來看，則是上班族客人和妳被他『對象化』，你們是『兩個客人』。從上班族客人的觀點來看，則是店長和妳被『對象化』，你們是『店長和剛上門的客人』。」

「就像是攝影機視角？如果把人的眼睛當作攝影機視角，不同的人以不同的角度看到的事物，就像拍攝有一號攝影機、二號攝影機、三號攝影機？」

「嗯，如果是自己一個人，就是攝影師，所以只殘留自身視點的影像。但是，如果別人也有攝影機呢？他人的攝影機所拍攝的影像中，自己映現在裡面，自己成了登場人物，也就是以物件的形式登場。如果妳問我究竟想表達什麼，那就是我們因為他人的注視而成了物件。這樣的情況，我稱為『他有化』。」

「他有化？」

「因為被他人視作物件。然後接下來是關鍵，我們必須接納被他有化的自己。」

「嗯，被他有化的自己，也就是他人眼中映現的自己。被他有化的自己，我稱為『為他存有（註：Being-for-other。也有人譯為「對他存有」。）』。這個『為他存有』很難纏。被他人眼光注視下的自己，將成為自己的一部分，『為他存有』包含了這樣進退不得的困境。」

「唔，怎麼說呢？」

「比方，妳看見我妳的內心產生了『哇！好帥！』的想法，妳的世界就存在著我很帥的概念。但是，如果妳看到我覺得『好土的大叔』，那麼妳的世界就存在著我是遜大叔的概念。當然，希望妳不至於對我有這種想法......也就是說，被他人對象化，就是把他人的主觀轉嫁。」

「把他人的主觀轉嫁？」

「就是我們看到別人，要怎麼想是個人的自由，對吧？對於初次見面的人，內心想著，『這個人真帥！』是自由；想著，『哇！這個人看起來好髒......真討厭！』這也是自由。如果實話實說，把討厭的印象告訴對方可能會發生糾紛，但是內心有什麼想法是個人的自由。但是這樣的自由，並不是只有我才有，別人也擁有相同的自由。換句話說，他人看到我們，有可能認為『這個人真棒』，也有可能認為『哇，這個人只會臭屁』，而幫我貼上一個厭惡的標籤。這些都是我們無法控制，因為這屬於他人的領域。」

「嗯......的確是這樣沒錯。盡可能希望讓別人留下好印象，所以留意自己保持得乾乾淨淨、讓自己開朗一點。至於對方怎麼想，還是完全由對方決定！」

「他人能夠隨心所欲為我們貼上想貼的標籤。再怎麼自認為『我真是帥到掉渣啊』，從別人的目光看來很可能是『土裡土氣』。可是反過來看，即使自認為『我是不顯眼又陰沉的女人』，或許在別人的目光中卻是『摘下眼鏡應該是個美女』。少女漫畫不是常有這樣的設定嗎？總之，我要說的是：我們無法踏進他人的領域，也無法加以控制。」

「啊，我好像抓到你要表達的意思了，這就是你對他人抱持的距離感。」

「還有一點，當我們感到『羞恥』時，也就是我們認可他人眼中的我。妳曾有過『羞恥』的時候嗎？」

「當然有！刷IC卡通過票口，因為餘額不足，警示聲超大聲的時候......」

「這確實是生活中經常會發生的體驗......我要說明的『羞恥』，大概是這樣的經驗。例如，在公司加班到深夜，公司裡沒有其他人，所以便脫了鞋子、挖鼻孔、哼著奇怪的歌曲，或是肆無忌憚地放屁，就像在家一樣放鬆工作。」

「光是想像，就覺得很難為情了。」

「反正就是在完全放鬆的狀態下工作。這時，妳突然聽到背後傳來咔嗒的聲響。妳嚇了一跳回頭看，以為早已回家的同事，正拾起掉落的筆盒。這一瞬間妳的臉色刷白，原本以為只剩下自己一人，竟然還有一個同事留下來加班。而且剛剛的怪模怪樣、哼著歌的種種醜態，他全都看在眼裡。」

「哇！這也太慘了，如果是我一定恨不得當場死了算了。」

「而且這樣的時刻會湧起『羞恥』的感情。原本沉浸在個人世界的放鬆模式，一瞬間轉變成同事眼中『醜態畢露的同僚』，妳在同事眼中的模樣，進入妳的世界，妳只能被迫接受『醜態畢露的同僚』的形象。」

「也就是放鬆狀態的自我世界出現裂縫，『醜態畢露的形象』在我的世界登場。」

「一點也沒錯。由於『羞恥心』作祟，因而在自己的世界，自己也變得跟一般物體沒什麼兩樣。」

「這麼一想，我好像可以稍微理解他人和自己總是處在你爭我奪的關係了。」

「是的，我們和他人是乍看之下很近，其實很遠的存在。」

「無論人類多麼靠近，還是各有主觀的獨立存在。」

「對於自由存在的他人，我們能做的只有同樣以目光去回看。也就是重新將那人轉化為自己的對象，才能取回主體性及自己的世界。不論我們多麼接近他人，也無法踏進他人的領域，無法感受他人的意識。就像即使欣賞同樣的風景，也無法和別人的感受百分之百相同。無論到哪裡，我們都無法和他人同一（identify）。因為我們永遠『無法到達他人』。他人活在他人自由；我們活在我們的自由。不管我們到哪裡，我們都只能活在自己的自由。我們無法逃離自己的自由。」

沙特說到這裡，點燃雪茄，好整以暇地抽著菸。雪茄前端，紅光閃閃爍爍，消失了又亮起，亮起了又消失，反反覆覆。似苦又甜的煙味濃郁繚繞著。雖然我們處在同一個房間度過相同的時光，但是沙特和我的世界之間，卻有著巨大的隔閡。每個在這個空間裡的人，都活在各自的世界裡，這似乎也呈現出一股悲哀、而難以言喻的現實。

以自己的目光、自己的主觀建構出自己的世界，雖然是太過理所當然的事，但是透過沙特的言語直視，讓我覺得自己彷彿飄浮在宇宙中的一顆小石頭，懸浮於半空中，孤獨的存在。

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書籍介紹

《當失戀的我，遇上尼采》，采實文化出版

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作者：原田MARIRU

譯者：卓惠娟

當人生來到谷底，只有哲學，能夠帶你超越。

跟著十七歲失戀少女，用六個哲學真理，重新喜歡上這個複雜的世界。如果走在京都哲學之道上，哲學家美男突然現身。親自為你解說哲學的意義……

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Photo Credit：采實文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航