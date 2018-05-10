對臉書廣告、YouTuber徵稅，是找麻煩還是於法有據？

反避稅是國際趨勢，特別在數位金融風行的今日，透過網路、電子等模式進行的交易全部都會被記錄，國稅局不是查不到稅，而是還沒查到，妄想以不知道、不清楚而不作為不繳稅，甚至可能面臨五年的稅款追討！

對臉書廣告、YouTuber徵稅，真的於法有據嗎？

近年新興網路產業相關的稅務爭議眾多，臉書廣告、YouTuber都因「稅」登上新聞版面。2018年初就有民眾抱怨花51元臉書登廣告遭到國稅局約談，電商業者也針對像臉書平台投放廣告需要代繳稅金的事件發表聲明，積極與國稅局溝通，甚至出現電商將倒一片的聲音。

另外2017知名YouTuber自爆九個月進帳300多萬，這把火終在今年報稅季爆發，不少網紅在臉書發文，收到國稅局補繳稅單，不少YouTuber認為在台灣上架的影片與外國平台的分潤，在國外已經扣了稅款，在台灣還要再繳一次稅，等於是被扒了兩層皮。在這些狀況中，國稅局是真找民眾麻煩，還是真的依法有據查稅呢？

其實關於臉書繳稅的問題，依照「網路交易課徵營業稅及所得稅規範」規定，本國營利事業利用網路提供線上廣告給我國境內營利事業或個人，所收取的報酬屬於稅法規定的境內來源所得，若外國營利事業在我國境內無固定營業場所及營業代理人，則我國企業給付外國營利事業報酬時，應依規定辦理扣繳及向所轄稽徵機關辦理扣繳憑單申報，所以確實是於法有據的。

而YouTuber的收入主要是「工商業配」、「平台廣告分潤」兩種，此次主要的爭議在於個人綜合所得稅的部分。原屬於境外公司的YouTube，支付網紅廣告分潤屬於境外收入，若該部分收入全年未達100萬元，不必申報。

Photo Credit：AP/達志影像

在這個爭議點上，有經驗的記帳士通常都會建議，因為勞務是在中華民國境內產生，業主還是依照境內所得報繳比較妥當，事實上，YouTube的影音收入到底是屬境內還是境外，在法令有一個模糊的空間，而財政部在2018年1月2公告解釋函令《所得稅法》第八條規定，中華民國來源所得認定原則確立了這類所得為境內所得，等於所有廣告分潤收入，都得依照現行所得稅率繳稅。

將稅務工作回歸專業，避免「突然」發現要繳稅

如果國稅局都依法有據，為何民眾還是哀鴻遍野呢？因為這兩起爭議，皆起因於案主是接收到稅單才「突然」知道自己要繳這筆費用，甚至產生之前漏繳的費用要被追查的恐懼。

事實上，雖然臉書繳稅的案例所採用的「網路交易課徵營業稅及所得稅規範」規定，早在2005年5月5日就已頒布實施。但這次所謂的「網紅條款」《所得稅法》第八條規定，2018年01月02日頒布實施，在同年5月報稅季就適用，網路影音創作者確實會來不及應變。

財政部的解釋函令不需要預告，還可以溯及既往，經常讓百姓不知所措，《納稅者權利保護法》中的納保官的設立就是試圖平衡這樣的狀況。

截圖自立院質詢影片 財政部長許虞哲

因應網路時代的變化，新興的商業模式興起，制度也隨之順應時代趨勢做變化，稅法的制度尤之，這也體現仰賴專業稅務人士代為處理的重要性。

許多中小企業、個人公司都仰賴記帳士代為處理，甚至像網紅這類的新興產業，建議不要因為是個人獨立工作就忽略了加入協會、職業公會，同業協會不僅可以得到第一手相關產業資訊，在權益受損時可以集結眾人的力量和相關單位談判，甚至可以促成友善產業發展的法令，台灣品牌暨跨境電子商務協會在臉書廣告費用遭到追稅的事件上，所發揮的「打群架」作用就是很好的例子，

稅法年年改，仰仗專業匯集聲音才能自保，別讓自己的權利睡著。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航