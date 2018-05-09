美國退出花了21個月談成的「伊朗核協議」：誰是最大輸家、可能有贏家嗎？

美國總統川普周二（8日）宣布，美國將退出包含英法在內的六大強國（美、英、德、法、俄、中）、耗時21個月，終於和伊朗談成的核子協議。這個協議為何重要、而在美國退出之後，誰是最大輸家、又有誰是贏家呢？

不顧盟友德、法、英等國的反對，川普今天宣布退出2015年美國、英國、法國、德國、中國、俄羅斯與伊朗簽訂，同意以減緩經濟制裁換取伊朗約束核計畫的協議，這是前任歐巴馬時期最重要的外交政策協議，消息一經宣布，引發伊朗德黑蘭當局憤怒、歐洲遺憾，以色列和沙烏地阿拉伯則是歡呼。

La France, l’Allemagne et le Royaume-Uni regrettent la décision américaine de sortir de l’accord nucléaire iranien. Le régime international de lutte contre la prolifération nucléaire est en jeu.https://t.co/fHuuUMUsCj — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 2018年5月8日

〔英、法、德三國領袖共同發表聲明，對川普決定退出協議表達遺憾。〕

伊朗協議是什麼？

「伊朗協議」正式名稱為「聯合全面行動計畫」（Joint Comprehensive Plan of Action，JCPOA），於2015年7月20日獲聯合國安理會批准，2016年1月16日生效。

這項協議的主要目的是預防伊朗研發核武，協議要求伊朗在2030年之前，自主限制濃縮鈾的提煉濃度，大幅減少低濃度濃縮鈾的庫存與離心機的數量，並全面開放核能基地供國際原能總署（IAEA）定期檢查。藉以交換國際解除對伊朗的經貿制裁，包括解凍其海外逾千億美元（約3兆元台幣）的資產，及鬆綁歐洲石油禁運及銀行所受的各種金融限制。

《轉角國際》報導，川普自2017年1月就任後，就不斷釋出「不惜片面撕毀伊朗核子談判」的態度，盡管法國總統馬克宏、德國總理梅克爾、以及英國外相強森都曾親自赴美，試圖說服川普回心轉意，但最終卻毫無回報。

川普在白宮發表談話時表示，2015年達成的核武協議「在核心問題上存在缺陷」，他說，這個協議「爛透了」，令包括他自己在內的所有美國公民蒙羞。

川普批評伊朗說謊、沒遵守核協議，還強調美國退出伊朗核協議要釋出的重要訊息就是，美國再也不會只有空洞的警告，「我做承諾，說到做到」。但是美國情報單位、聯合國核武監督機構和歐洲盟國一再表示，自從協議在2016年1月生效以來，伊朗一直遵守協議，減少鈾儲存的數量。

目前川普已責成美國財政部，重新恢復針對伊朗核能問題的所有制裁，在未來6個月的緩衝期過後，將制裁伊朗的央行兑匯，而與伊朗進行商業往來的企業和銀行，包括伊朗的能源與石化產品出口，都將再次遭遇美國政府的全面封殺。

伊朗：重新啟動鈾濃縮項目

而川普才剛在白宮發表聲明，伊朗就表示，該國凖備重新啟動鈾濃縮項目。

《BBC中文網》報導，伊朗總統魯哈尼表示，美國不尊重自身做出的承諾，他已命令伊朗原子能組織，凖備開始工業級別的鈾濃縮。

伊朗總統魯哈尼對美國退出核協議發表談話。｜Photo credit: Reuters／達志影像

不過他也表示，伊朗會暫時留在伊核協議中「數週時間」，與盟友及其他簽署國進行對話，若與其他各方合作達成協議目標，則協議會繼續存在。

川普為什麼要退出？

美國政治網站《PolitiFact》指出，這項決議，是前總統歐巴馬重要的外交成就，不過川普一直以來，都譴責這項協議短視近利，未能抑制伊朗在中東的導彈計劃或軍事行動。川普政權幾乎是「逢歐巴馬必反」，在此以前，已推翻歐巴馬時期簽署的巴黎氣候協定、歐記健保、跨太平洋夥伴協定（TPP）。

川普也批評，雖然該協議承諾將促進區域與國際和平，卻未能遏制伊朗支持敘利亞和葉門等地的暴力事件。

而川普宣布退出後，沙烏地阿拉伯外交部表示，「沙國支持且樂見美國總統宣布各項步驟來退出這起核協議…並恢復針對伊朗的經濟制裁。」以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）也說：「以色列全力支持川普總統今天這項大膽決定，並反對這起與德黑蘭恐怖政權簽下的災難性核協議。」

而美國在8日才剛退出伊朗核協議，中東局勢馬上受到影響。以色列當日即向敘利亞首都大馬士革南方，伊朗的軍事基地空襲，這次空襲造成至少9名親政府的武裝分子死亡。

不只是影響中東情勢，《日經中文網》也質疑，退出美歐和中國等6國簽署的伊核協議，從北韓的角度來看，將顯得「美國缺乏信賴」，有可能對即將上場的美韓談判産生負面影響。美國民主黨的眾議院首腦、多數黨領袖佩洛西（Nancy Pelosi）在8日的聲明中批評稱，「在努力推動北韓無核化的背景下，放棄美國領導力的川普的決定欠缺考慮，是危險的」。

退出核協議有多大影響？航空大廠痛失百億訂單、油價恐跟著上漲

獲益於伊朗核子協議的制裁解凍，近兩年來，歐洲各大財團也在政府的鼓勵下，大幅搶攻伊朗商機，其中像是伊朗的石油、化學產品、汽車與各式製造工業，都有歐洲企業的投資身影。對於不少看好伊朗市場的企業而言，川普退出核協議，就像惡夢降臨一般，川普執政團隊今天也給予這些企業90到180天時間，逐步縮減現有合約。

根據《法新社》報導，影響最劇的，就是專門生產飛機的美國波音公司。波音公司2016年12月，才剛宣布與伊朗航空（Iran Air）達成一項80架飛機的劃時代協議，訂單價值166億美元，接著於2017年4月，更宣布與伊朗阿塞曼航空公司（Iran Aseman Airlines）簽下30架波音737 MAX飛機合約，價值30億美元。

波音公司表示，將遵循美國對伊朗的政策。不過連帶受影響的，還有全球油價。

《天下雜誌》報導，目前油價已經達到2014年以來的最高水準，現在美國又要重啟對伊朗的制裁，這個OPEC第三大的成員國，可能會減少石油生產，全球石油供給勢必面臨衝擊，油價短期恐怕只會往上，不會往下。

《信傳媒》報導，有鑑於美國制裁企圖減少伊朗石油出口數量，可能進一步推升位於3年半的國際油價，財政部宣布穩定國際油價的配套措施，美國已經與其他主要石油生產國協商，確保全球石油供應與油價穩定。

沙烏地阿拉伯也隨即回應，他們努力支持石油市場穩定，並與其他國家合作，緩和供應可能短缺的影響。 日本與南韓煉油廠的消息人士稱，他們正在準備尋找伊朗供應的替代品，來應對美國潛在的制裁。

在退出核協議後，川普政府 8 日給予企業 90到180 天時間，逐步縮減現有合約。《中時電子報》報導，在90天後，將制裁針對向伊朗出口的飛機和金屬貿易；180天後，制裁會針對伊朗的石油業，及與伊朗央行的交易。



新聞來源：

核稿編輯：楊之瑜