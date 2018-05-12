政府也有重機魂？你不知道的政府重機車隊

文：MOTO7 NEWS

公務人員拘謹的刻板印象與熱血馳騁的重機形象之間看似沒有任何交集，但在你我的生活中其實也充滿了外觀帥氣、性能優異，而車上卻又印著嚴謹拘束標楷體的「政府的重機」呢！而這些車款當中你又認識幾台呢？就讓Moto7帶各位看看我們政府的重機隊吧！

【消防局】

SUZUKI GS500F

意外嗎？SUZUKI GS500F相較於GSX-R與GSX-S車系而言，的確是令人感到些許陌生。但在台灣SUZUKI GS500這四行程雙缸氣冷引擎背負的重責大任，竟是在國道五號雪山隧道中擔任消防車的角色。以僅有174公斤的車重與2080mm的靈活軸距，在隧道內發生火災事故時的確可以輕巧的將救災設備運送至現場。有趣的是，肩負國道隧道內的救災任務的GS500F，一身紅色消防外觀而487cc的排氣量在台灣掛的是黃牌呢！

【交通警察大隊】

BMW R850／R1200RT

1999年出場的BMW R850以全整流罩式休旅車款效力於新北市交通警察大隊，排氣量達848cc，在市區穿梭可一點也不顯得老態，重機交警的英偉形象可以說是由R850一手打造的也不為過呢！2013年時進行全面汰換並標售這批曾經的瀟灑寶馬。全面汰換之後警用機車則邁入R1200RT的時代，雖說也是有其他日系車廠角逐警用車的行列，但BMW的重機交警形象已然成為一種代表性象徵。109匹水平對臥引擎與1,170cc的排氣量，在郊區常常能夠看到帥氣騎警騎著R1200RT巡山的英姿呢！

Photo Credit: Waka77 public domain 香港警察與BMW R900RT-P交通巡邏摩托車。

YAMAHA XJ900P／FJR1300P

當然在一片BMW的德意志寶馬之中，日系大廠也理當能在警車界佔有一席之地才對。原本就為數不多的YAMAHA XJ900P早已年代久遠，且車款認識上對於年輕世代的警員來說也許有些陌生，因此台中市交通警察大隊選擇了日本「白バイ」白摩托交通警察大隊所常用的YAMAHA FJR1300P休旅車款，流線的外觀與全車整流罩那充滿跑格的車身設計，面對BMW R1200RT的帥氣度與性能上真的相差無幾。而在台中市政府交通警察大隊服役的FJR版，更是原廠就已經將警燈與相關配備都安裝了日本「正警規」版本的車型呢！

Photo Credit:台中市政府警察局 YAMAHA FJR1300P。

YAMAHA TMAX／ AEON 3D-350

面對都會區的壅塞交通，相較於檔車的操作繁瑣，速克達也許是最便利的選項。目前亦在台中市政府交通警察大隊服役中的日系運動大羊TMAX，46.5匹的馬力搭配強力的加速力道，外觀上醒目的「交通大隊」四字清楚地表明了自己的身份，要知道滿街跑的TMAX之所以熱門，就是性能不輸人呀！

當然不亞於中部地區的話題性，新北市警察局交通大隊則是採用了台灣車廠AEON宏佳騰3D-350，以其秀異的操控性、易於上手的馬力輸出而言，3D-350確實是扮演警車的優秀角色，黑白相間並裝上警示燈與後箱的3D-350，在外觀上也是比一般市售版還要來得帥氣許多。

Photo Credit: AEON宏佳騰機車 AEON 3D-350。

【國道警察】

BMW F650GS

想到國道警察車，第一印象就是那印著紅白相間俗稱「紅斑馬」的BMW M Power手排車系，在強大的性能與顯眼的外觀加持下，帥氣度直接爆棚。而提到國道重機，應該會讓人想到那充滿跑格與滿滿性能費洛蒙的仿賽車型。但現實似乎不是這麼一回事，BMW F650GS，以多功能車面貌呈現的高速公路巡邏車，打破了我們對於高速公路就是以速度為考量的思維，就多功能車而言，要追捕超速車輛也許有些困難，但面對壅塞時的事故處理靈活性較佳，也許高速公路局是如此考量！

Photo Credit: Todd Neville CC BY 2.0 BMW F650GS Twin。

【中華民國憲兵】

HARLEY-DAVIDSON 883&1340 ／ YAMAHA Royal Star 1300

如果撇掉第一代那已經可以稱得上是名留青史的HARLEY-DAVIDSON 500，較為人所熟知的憲兵哈雷應該是HARLEY-DAVIDSON 883與1340兩款車了，而其中也許是883的外觀單薄了些，服役時間並不長，不久便由外型較為霸氣且車格更大的老大哥1340接手，擔任憲兵機車連的主力車種。

而時過境遷，目前現役的憲兵機車連車種已經不是HARLEY-DAVIDSON了，即便在外型上依然保持著美式巡航車最典型的面貌，但實質上已經由日本的YAMAHA Royal Star 1300給取而代之，75匹馬力配上高達305公斤的車重，一字排開的氣勢驚人，在每年國慶日時總會看到這些龐然大物整齊劃一的遊行。

Photo Credit: Lynn Nicholls CC BY-SA 3.0 早期的憲兵隊騎乘的是YAMAHA Royal Star 1300。

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本文經Moto7專業機車資訊網授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航