川普對付敵人的一貫伎倆：先撕毀協議，再讓代理人對付他

美國總統川普（Donald Trump）在當地時間5月8日撕毀了「伊朗核協議」（Iran nuclear deal），這個協議的全名是「聯合全面行動計畫」（Joint Comprehensive Plan of Action），2015年7月簽訂時，是由伊朗跟聯合國五個常任理事國（美國、中國、俄國、法國、英國）加上德國，共同來簽署。

這個協議簡單講，就是伊朗同意交出手中可以製造核彈的濃縮鈾，限制伊朗境內可以生產鈽（可以用於核武）的重水反應爐，並且伊朗同意國際原子能總署（IAEA）隨時可以進入境內實地查核，這個協議有效期15年，前十年將對伊朗發展核武的規定進行嚴格限制；作為交換，聯合國跟各國都解除對伊朗的經濟制裁。

川普拒絕履行協議，當然是單邊主義的霸權行徑，因為伊朗核子協議是多國共同簽署，並且得到聯合國背書的國際協議，具有正式法律地位，因此各國都對川普的行為表達抗議或觀望。其中影響最大的是當初的簽約的幾個歐洲國家，因為在經濟制裁解除之後，許多歐洲的企業都進入伊朗，現在卻在美國的壓力下，必須在六個月的緩衝期後，全面退出伊朗市場，這除了衝擊歐洲企業與各國的經濟之外，對伊朗的經濟也將造成重挫。

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美國制裁伊朗的理由：減緩盟國壓力

我們需要將焦點回到伊朗周邊的地區情勢，在川普的棄約行動中，以色列率先支持，我們需要特別關注這個部分，首先美國為什麼要制裁伊朗？

伊朗在作為波斯灣地區的大國，除了國土跟人口舉足輕重之外，它跟其他波斯灣伊斯蘭國家其實相當格格不入。伊朗作為唯一信奉伊斯蘭教什葉派的政權，在2010年的阿拉伯之春民主運動當中，成功避過這一波反政府浪潮，但卻有許多波斯灣國家陷入了民主運動帶來的動亂跟內戰，紛紛變成失敗國家（Failed state），國內分崩離析，例如敘利亞、伊拉克、葉門。

對於伊朗來說，如果能夠藉此機會削弱遜尼派國家的實力，當然就能交換到伊朗的安全，畢竟伊朗還跟伊拉克打過八年的兩伊戰爭，因此伊朗大力支援這些周邊國家當中的什葉派反抗軍。

Photo Credit:蔡又晴提供

對伊朗最頭痛的兩個國家：沙烏地阿拉伯、以色列

這讓兩個國家對伊朗非常痛恨，一個是沙烏地阿拉伯，一個是以色列。沙烏地阿拉伯的南方鄰國葉門，因為內戰關係導致遜尼派政府倒台，叛變的什葉派青年運動組織，動輒就用飛彈攻擊沙烏地阿拉伯，讓沙國十分惱火，卻又無法全面動武殲滅葉門的叛變組織。因此沙烏地阿拉伯對伊朗非常感冒，因為射向沙國的飛彈，產地全都來自於伊朗。

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另外一個超討厭伊朗的國家就是以色列，要談以色列必須先談它的北方鄰國黎巴嫩，黎巴嫩國內基督教跟伊斯蘭教勢力相當，在黎巴嫩境內伊斯蘭教遜尼派跟什葉派並存，地中海沿岸地區是以遜尼派為主，南部靠近以色列的地區是以什葉派為主。

黎巴嫩在1975年因為基督教與伊斯蘭教勢力失去均衡，爆發激烈內戰，讓黎巴嫩成為失敗國家，內戰影響到現在都還沒有平息，反抗以色列的巴勒斯坦解放組織被趕到了黎巴嫩當中。黎巴嫩南部的什葉派真主黨，則是遵奉伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）為精神領袖，以建立伊斯蘭政府為口號，要消滅以色列，讓黎巴嫩南部成了反以色列大本營。

黎巴嫩在5月6日舉行了國會大選，距離上一次大選已經九年了，黎巴嫩目前的總理哈里里（Saad Hariri）是遜尼派，但是他所領導的政黨目前看來席次是減少的，反而是支持什葉派真主黨的席次還會增加，如此伊朗的影響力將會更加擴大，對以色列的敵對行為也會增加。

對以色列來說，要應付黎巴嫩南部的真主黨騷擾，同時還要防備敘利亞境內的伊朗軍隊隨時可能對以色列攻擊，這樣時不時的攻擊騷擾，再配合以色列境內的巴勒斯坦人反抗運動，以色列軍隊跟警察是疲於奔命，因此以色列不斷暗中派出戰機轟炸在敘利亞境內的伊朗基地，就是要防止伊朗勢力繼續往西擴張到以色列。

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）才會一而再的在國際各種場合，揭發伊朗還在製造核子武器的各樣證據，如果對比美國先前決定將大使館從特拉維夫遷移到耶路撒冷，就能看出川普對以色列的支持相當地大，因為耶路撒冷其實內部勢力複雜，伊斯蘭教將耶路撒冷視為聖地，信奉猶太教的以色列將首都移到耶路撒冷，對伊斯蘭教跟周邊信奉伊斯蘭教的國家都十分敏感，但很明顯的川普不在乎。

放任以色列跟沙烏地，非人道戰爭將會增加

如果看川普的動作，我們大概可以得出一個固定的模式：美國如何對付它的敵人。首先，撕毀約束各方的國際協議，然後讓代理人對付這個敵對國家，把這個模式移到現在的伊朗，那接下來除了經濟制裁之外，以色列一定會加倍對敘利亞跟黎巴嫩的親伊朗勢力攻擊，迫使伊朗的勢力往東縮，同時沙烏地阿拉伯也會對葉門持續進攻，讓伊朗的勢力縮回北邊。這樣的作法在國際政治來看是合理的，對於美國來說也是成本最低的方法。

在經濟制裁方面，美國實質損失不大，因為美國本來跟伊朗的貿易就不大，影響比較嚴重的是歐洲各國。至於動武方面，主要會有人命損傷的也是以色列跟沙烏地阿拉伯，美軍不需要大規模介入。

但是問題是以色列跟沙烏地阿拉伯的作戰方式，肯定不會接受聯合國制約，因此近來包括沙烏地阿拉伯對葉門等地的轟炸，都造成了大範圍的平民死傷，甚至包括了婚禮都遭到轟炸，這衍伸的人道危機十分嚴重，而且受害的平民無法得到有效的救援。

川普的策略是要壓制伊朗，但是手段跟成本是轉嫁到了其他國家，再委由代理人以色列跟沙烏地阿拉伯來協助扮演黑手，這樣不計道德的現實行徑，雖然在美國的策略中算是合理，但是少了道德感的約束，一定會激起更多反美的報復跟恐怖行動。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航