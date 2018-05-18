文：朱國鳳

跟小丸子的祖父母一樣三代同堂，其實是最好的照護模式

某個冬日，三代圍坐在暖烘烘的被爐桌旁一起看電視，看到一半，爺爺開始打盹，奶奶在客廳一角的炭爐上烤年糕，空氣裡滿是誘人的焦香氣。

這個尋常的家庭，就是卡通《櫻桃小丸子》裡的一幕場景，其實想想，最理想的長照模式，就是像小丸子家一樣的三代同堂。

爺爺雖然已經有輕度失智，出門時要在口袋裡揣著一張寫有住址姓名的紙條，但是經常與家人、尤其是疼愛的孫女們互動，爺爺的失智沒有再明顯惡化；奶奶雖然偶而會嚷著「只剩三、五年好活」，但是經常與兒孫分享人生智慧，也能繼續懷抱著目標而活。

三代同堂的模式中，第一代在生活自理能力還無虞時，可以擔任第二代與第三代的「應援團」，幫忙接送小孩上下學，陪伴孫兒們複習功課。等到逐漸衰弱後，也有第二代與第三代的照護支援。

《櫻桃小丸子》描繪的是昭和年代的時光，那個年代、以及更早的年代，三代同堂是社會主流。而且當時不只亞洲社會，流行多代同堂，1940年代以前的美國鄉間，爺奶們也大多是與兒孫同住。

譬如曾經獲得普立茲文學獎的《憤怒的葡萄》，描述1930年代因為經濟大蕭條、氣候乾旱，以及開始導入農耕機械，奧克拉荷馬州的一家農民，被迫放棄田地，把全部家當搬上一台破卡車，遠奔加州尋夢的經過。

當時這一大家子，就是三代同堂。兒孫決定要遠走他鄉謀生路時，一定會把爺爺奶奶一起帶上，雖然最後兩位老人都因為路途過度勞累，而埋骨異鄉。

美國是因為後來通過了《社會安全法案》，老人開始有老年年金可領，老人與兒女同居的比例才開始大幅下滑。演變到後來，兒女成年後，還繼續與父母同住的，反而會被譏為「賴家王老五」，三代同堂的家庭，更是鳳毛麟角。

但是當二戰後的「嬰兒潮」漸漸變老了，政府意識到老人長照問題日益嚴重，又開始想讓「三代同堂」復興。在《三代同堂：迷思與陷阱》一書中，記載著新加坡、日本都曾推動「多代同堂居住計劃」。

對多代同堂的家庭，給予優惠購屋貸款、配購國宅、修繕貸款、以及房租津貼等多重的福利措施，目的是希望兒女能重新扛負起與長輩同住照護的責任。

一九九○年代初期，我國在籌畫老人安養政策時，也曾想倡導「多代同堂」，希望重新發揮家庭的力量，讓老人在第二代與第三代的陪伴下安老。

政府在缺乏照護人力、與缺乏照護預算下，希望能重返三代同堂的照護模式，但是長輩自己又是怎麼想呢？

我有一篇發表在網路的專欄文章：〈老了想跟好友住，到底行不行？未來同居新選擇〉，引起網友熱烈回響，「我喜歡這個點子」、「我早就打算要跟好友同住啦！」，許多網友紛紛留言。

看起來與好友知己同住，應該是很多人老後期待的居住選擇。但是這個夢幻選擇，其實與衛福部所做的「102年老人狀況調查」的結果有很大的出入。

根據調查，65歲以上長者認為，最理想的居住方式是「與子女同住」，年齡層輕一點的55~64歲，首選也是「與子女同住」，想與親友同住的比例只有1趴多。

高達6成以上的長者，認為最理想的居住方式是「與子女同住」。但我相信也有一些長者是另有他想。尤其是教育程度較高，經濟能力較佳的長者，傾向自由獨立的居住型態。

老年時的理想居住方式調查

與子女同住（註） 僅與配偶同住 獨居 與親友同住 與安養機構老人同住 其他 很難說或拒答 55-64歲 66.2% 18.5% 7.3% 2.4% 0.7% 2.6% 2.3% 65歲以上 65.7% 16% 9.2% 1.3% 1.4% 3.2% 3.3%

註： 含配偶、子女配偶、及孫子女。

資料來源：衛生福利部「中華民國102 年老人狀況調查」

譬如《一個人的老後》作者上野千鶴子，就對於搬去與兒媳同住，提出她的看法，「活到一把年紀，失去熟悉的生活環境與朋友，勉強自己適應陌生環境，遵守別人家的規矩，甚至還可能需要他人照護，像是他人眼中的『麻煩製造機』，又有何幸福可言？」

如果不想跟兒子、兒媳住，跟自己的女兒同住呢？獨立性強的老人也未必樂意。譬如新北市政府試辦的「青銀共居」體驗營，裡面有一位90歲的豆豆奶奶，就不斷拒絕女兒要接去同住的邀約，「因為討厭人家管我，一個人多自由自在」。

豆豆奶奶擁有選擇的自由，主因是生活自理能力仍然無虞。但是當失能／失智程度由輕度、中度、重度逐步退化，身心都越來越衰弱時，非親人的「青銀共住」，可能就不再是一片歡樂了。

小丸子的爺爺與奶奶，與兒孫共享暖爐、共享烤年糕的晚年，可能才是更多老人家的心中首選吧。

小住就要抓狂了，長住還敢指望嗎？

櫻桃小丸子家的三代同堂故事，是發生在昭和時期，那是一個三代同堂還很普遍的時代。但是就像「變心的女友」，那個時代是再也追不回來了，或是說再也回不去了。

不只是三代同住越來越少見，三代小住時產生的隔閡，甚至還拍成電影。住在小鎮的老父母，到都會的兒女們家小住時，兒女們會有甚麼反應呢？德國片《當櫻花盛開》（Cherry Blossoms）與日本片《東京家族》（Tokyo Family），對此都有大量的著墨。

《當櫻花盛開》裡的老父母是住在德國小鎮，《東京家族》裡的老父母是住在日本離島，都育有二子一女，兒女成年後都遷居到首都柏林與東京去討生活，老父母思念兒女，因此啟程「進京」。

但是小住期間，讓眾子女不禁抓狂，於是成為這兩部電影的題材。電影反映真實人生，如果連小住都會如此「卡卡」，還可能期待三代長住嗎？

當三代同堂從「未來式」變成「進行式」時，誰最焦慮？通常是媳婦。小芸的先生是獨子，原本一家三口在台北過著很有生活品質的「小日子」，但是住在南部的公婆年紀漸長，「老車」需要進廠維修的機率大增。

最近一年，公公還因為胸悶、暈眩，兩度送去急診；婆婆也有高血壓、與心肌梗塞的紀錄，小芸先生「鞭長莫及」，跟小芸商量，想把兩老接到台北同住，小芸開始失眠了。

要三代同堂了，最焦慮的通常是媳婦

公公一向嚴肅、固執，婆婆有潔癖、又喜歡碎碎念，過年返鄉團聚小住，小芸還能忍受，但是想到從此三代要長期同處在一個屋簷下，衣服不能穿得太清涼，清潔打掃不能太隨便，還有一定會愈來越沉重的長照負擔，小芸說她也需要去醫院掛號，因為憂鬱症快上身了。

大多數的現代媳婦，可能跟小芸一樣，對於三代同堂，有著無限的焦慮。媳婦是姻親，畢竟血緣關係不同，那麼兒子就一定欣然接受三代同堂嗎？

火旺伯已到耳順之年，火旺伯的母親也已高齡九十，因為摔倒好幾次，身為長子的火旺伯，把老娘接去同住。但是火旺伯人如其名，脾氣很火爆，經常訓斥已經中度失智的老媽媽，有一次，甚至動手毆打。

火旺伯的妹妹看不下去，把一眼烏青的老媽接去同住。年輕時脾氣就不好的兒子，上了年紀可能還是一座「活火山」，老人家的一句碎念，可能就會引爆，炸掉三代同堂的天倫樂。

兒子不好相處，女兒就一定樂意三代同堂嗎？我在《老爸給我的最後一份禮物》一書中，看到作者珍妮絲．史普林因為母親驟逝，拒絕老父提出同住的要求，理由有：「會把我逼瘋的」、「房子不夠住」、「我的人生會完蛋了」。

老父甚至哭著說，「我會給妳十萬塊錢（合台幣三百萬元），妳可以把房子加蓋一間，我就住那裏，我不會打攪妳，我可以幫妳跑腿辦事，也可以做晚餐，把妳的衣服送到洗衣店，我不會給妳添任何麻煩」。

珍妮絲的父親哀求女兒，讓他免於寂寞、免於恐懼。但是這位擔任心理醫師的女兒仍然回答，「不，你不能跟我住…不管我多麼愛你，不管我多麼虧欠你，這樣對我不行」。

三代同堂，心理壓力遠勝於生理壓力

為何曾經同住過至少二十年的子女，無法在父母晚年時重新同處一個屋簷下？顯然只靠曾經給予的愛，曾經給予的照顧，仍然是不夠的。

珍妮絲醫生拒絕老父親的苦求同住，不是因為照顧而產生的金錢因素，根據書中描述，最大的原因應該是，過去老父親的生活，都是靠老婆的伺候，女兒擔心老爸搬來同住，顧老、顧小的擔子，全都壓在她的身上。

若已有子女，未來也想與子女同住的話，不只要提早規劃，還要有足夠的智慧，處理好兩代關係。不只要與子女和睦，更要與媳婦或女婿和睦，因為未來決定能否與子女同住的心願，關鍵可能是媳婦或是女婿。

我跟不少已經三代同堂、或是準備三代同堂的兒女們聊過，同住的壓力通常來自於長輩的嘮叨、碎念、干涉，過度關心、緊迫盯人，老話題像是「錄音帶」不斷的倒帶，晚輩們的反應是，「心理壓力甚至超過長照長輩老弱病體的生理壓力」。

從老人輪流到各兒子家搭伙輪住的現象來看，也就是所謂的「吃伙頭」、「輪伙頭」，表面上是為了公平，其實反映的是兒女願意承受身心壓力的最長期限是1個月、或是半個月。

但是到了少子化的年代，可能連「漂流」在兒女家之間的選項也將不復存在。如果越來越弱的父母，提出同住要求；或是未來自己也想要與兒女同住，但是我們又無法重返櫻桃小丸子的三代同堂年代的話，該怎麼辦？續篇將提供替代方案。

相關書摘 ▶一個人很自在，但老後獨居的九大風險你都想過了嗎？

書籍介紹

本文摘錄自《沒想到…我會變得這麼弱？：長照的9大難題，要在變弱前開始解決》，時報出版

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作者：朱國鳳

第一本以系統化思考，提供各種關於長照恐懼的對策書

第一本不只思考現在式、也延伸到未來式的長照準備書

今年台灣正式從「高齡化社會」進到「高齡社會」，社會對於高齡相關問題越來越有感，以書市而言，譬如《誰在銀閃閃的地方等你》、《下流老人》等書籍熱賣是其中一項指標。但是相關的國內外書籍，多是描述現象、挑起恐懼，很少有提供對策。

特別是關於長照相關議題，雖然長照政策已經從1.0進化到2.0，但是社會對於老後長照仍然深懷恐懼，甚至很多網友直接回應，只要有「安樂死」就能解決？恐懼根源其實就在於「弱」，老、病、殘、窮，如果並不「弱」，還有基本的生活自理能力，就不需要被長期照護。

瓊瑤困境，也讓我們看到長照的艱難，也不只在於金錢負擔。

本書直指所有的長照恐懼，並且提供實務對策，這套對策，必須是系統性思考、整合性思考。提供給目前正面臨長照壓力、以及未來想要提早防範長照壓力的族群。

Photo Credit: 時報出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航