一個人很自在，但老後獨居的九大風險你都想過了嗎？

文：朱國鳳

老後獨居的九大風險，你真的完全了解嗎？

劉爺爺退休後返鄉，由於親族都已遷居都市，劉爺爺平時獨居祖厝，過著恬靜的田園生活。清明時節，大家族返鄉，正準備出發去墓地祭掃時，才剛走到屋前的曬穀場，劉爺爺雙腳麻痺，差點往前仆倒，還好眾親族都在身旁，趕緊攙扶回到正廳坐下。

我當時就在現場，親見這位長輩的突發狀況，心想這種險狀，如果發生在平日，獨居的長輩又無法呼救的話，後果不敢設想。

2007年，正式上路的「長照1.0版」，緣起就是因為接連發生數起獨居老人來不及搭救的悲劇，目前雖已「進化」到「長照2.0版」，但是對於獨居老人來說，仍然有照顧上的缺口。

目前獨居老人可以申請政府提供的居家服務補助，居服員會到府幫忙家務與身體照顧。但是居服員不是天天報到，而且也大多是在日間的特定時段。

就算失能程度還沒弱化到中重度，白天還可以到日照中心打發時間，夜間與假日仍然是照顧空窗。

這種現象不是台灣獨有，日本在2000年上路的「介護保險」，上路後面臨的難題之一，也是缺乏假日、夜間、與緊急時的照顧。而根據「國民健康局」的統計，身體最容易出狀況的時段，就是夜間到清晨。

雖然新版的長照給付辦法，有針對「晚間服務」、「夜間服務」、「深夜緊急服務」，提供給付價格加成的誘因，但也要看居服員是否買單。我們還是要提早認識，老後獨居到底會有哪些風險？

風險一：身體出現緊急狀況

台中市有一位住在外地的兒子，因為一直連絡不上父親，請求當地員警前往查看，才發現老父因為突然暈眩跌倒，在地板上整整躺了三天，當然這三天是顆粒未進，如果員警再晚點趕到，又是憾事一樁。

國人十大死因雖然是以慢性病為主，但是top2、3的心臟疾病與腦血管疾病，卻是因為急症發作，來不及搶救而致命。即使平日有居服員到府照顧，但是獨居老人急症發作時，如果身邊無人及時伸出援手，悲劇可能就會發生。

就算自己來得及在意識清楚時求救，誰來陪你就醫？有去大醫院急診過的人都知道，要先去檢傷、掛號，正式問診前，可能還有一堆檢驗流程要跑，像是照Ｘ光、抽血、驗尿。

既然已經是急診狀態，當然是氣虛體弱，躺在急診病床上時，口乾腹饑、誰來幫你買餐送水？誰來扶你上廁所、或是遞送尿盆？就算醫院有志工協助，臥病時誰來幫你保管證件、錢包、和家中鑰匙？

藝人林志玲有一次在鏡頭前落淚，因為志玲姐姐有感於父母生病時，老夫老妻還可以相伴去醫院，「但是將來我如果一個人，生病了，誰來陪我？」

生病時是身心俱疲，志玲姐姐的憂慮，不是沒有道理的。

老人就醫是一件大工程，獨居老人的難度更高。雖然目前政策正在推動「在宅醫療」，但是就算醫護願意到宅，誰來協助失能嚴重的長者執行醫囑？

風險二：災禍應變不易

極端氣候效應，梅雨不再只是滴滴答答了，2017年6月初，台灣梅雨季出現頻繁的強降雨，在很多地區都釀成災情，位於一樓的娘家，也成為受災戶。

山洪灌入社區，幸好發生時間是正午，如果災變發生時間是半夜，甚至加上停電狀態的話，行動不便的獨居老人，勢必手忙腳亂，可能連求救的機會都沒有。

2001年的納莉風災，娘家社區水淹高度達到170公分，就有住在一樓的老人，因為逃避不及而溺斃。住在樓上的獨居老人，也是一夜膽戰心驚，因為大窗破裂，老人無力搬床墊阻擋，只能任由狂風豪雨強灌屋內。

2011年日本311大地震引發的複合式巨災，根據日本警察廳統計，死亡人數近一萬六千人，60歲以上的老人占了近65%。老人原本行動能力就弱，如果又是獨居狀態，根本來不及躲避。

撇開機率較低的天災，獨居老人對於人禍應變力也令人擔心。我有一位長輩重聽，用笛音壺燒開水，笛音狂鳴到左鄰右舍都聽到了，長輩卻渾然不覺。有一次社區火災警報器大響，鄰居們紛紛開門查探究竟，還好只是烏龍一場。但若是真有「祝融」降臨，聽不到警報器的獨居長輩，不知要如何應變？

風險三：老本容易被騙

當一隻鱗翅目的昆蟲，身上散發出「性費洛蒙」時，幾公里遠的同種異性都能聞得到。獨居老人也有一種獨特的吸引力，特別會吸引騙子上門，因為對騙子來說，獨居老人=有機可乘。

最常見的是，被慫恿買一些高價推銷品，這還不會傷筋動骨，《當世界又老又窮》一書中，也記錄了一個真實案例。九十歲的亨利爺爺，在幫他管理財務、並且是唯一的手足過世後，獨居的亨利爺爺陷入憂鬱，一位遠房親戚爭取當他的財產代理人，並且成為亨利遺產的繼承人。

亨利的不安，很快就讓鄰居得悉，鄰居也以幫亨利保全財產為名，不斷的從亨利家中取走物品到網路販售。還好最後是由當地政府介入，將亨利的財產交由公共監護人機構代管。

一年要處理數百件類似獨居老人財產被騙的公共監護人律師表示，「我們的經驗顯示，如果不採取行動，亨利很快就會失去一切，最後會被送進養老院等死」。

台灣專門鎖定獨居老人的騙術也是不斷翻新，不只是會用電話詐騙，還會用各種身分、面貌去接近。譬如社工、居家服務員、里幹事、衛生所護士等等，很容易就讓老人家卸下心防。

還有一種是先騙感情、再騙錢。劉爺爺離婚多年，退休後在鄉間獨居，參加進香團時認識了一位六十多歲的女子，因為聊得很投緣，女子以照顧為名，住進了劉爺爺的家。

但是一個月後，女子又不告而別，因為得知劉爺爺的兩間房子，早已過戶給兩個兒子，存款也是交給大兒子保管，兒子每月返鄉探望時，才順便帶來生活費，女子「無機可乘」，只好另謀對象。

劉爺爺雖然傷了心，還好沒傷到老本，獨居老人的孤單心情，感情騙子最懂。如果沒有預先做好財產保全，就要小心人財兩失了。

就算警覺意識高，不讓騙子們有機會近身，老後不管是記憶力減弱、甚至認知能力出問題，只靠一己之力來管理財務，仍然有很大的挑戰。

中國首富馬雲曾說，他對「支付寶」只有一個要求，就是要能讓任何一個老太太的權力，和工商銀行董事長的權力一樣就行了。他的意思是說，老太太只要點幾下「支付寶」，就不用再去銀行排隊繳帳單了。

我的疑問是，老太太如果連密碼都忘了呢？即使改用刷指紋、刷臉來辨識，認知能力出問題時，「有心人」可以輕易地引導她用行動支付，老本更容易被搬走時，又該怎麼辦呢？

風險四：人身治安

「94歲老翁郵局領錢，被毒蟲尾隨返家摀嘴被搶」，這是2017年發生的社會新聞。這位被搶的老翁不是獨居老人，但是返家時家中無人，歹徒因此輕易得逞。

由此可以想見，老人處於獨居狀態時，不只是騙子會見獵心喜，搶犯更會躍躍欲試。搶犯比較不敢在金融機構前犯案，但是當長者回到沒有門禁的社區時，很容易被歹徒跟梢到家。家，原本應該是最安全的堡壘，但是對於獨居老人而言，卻可能是最危險的犯罪現場。

風險五：失智症上身

林奶奶的先生過世後，林奶奶開始獨居，原本還行動自如，後來不只變瘦，走路也變得很慢，經過林奶奶身邊時，還會聞到一股體臭味。後來還是老鄰居注意到，林奶奶客廳電燈日夜通明，通報里長與消防隊破門而入。

林奶奶昏倒在臥室的地板上，瘦到接近皮包骨。原來林奶奶早已失智症上身，經常忘記洗澡、忘記吃飯，幸好老鄰居的警覺性救了她。

失智症中佔最多比例的阿茲海默症，危險因子之一就是「人際關係不活躍」，獨居老人、如果又缺少人際互動，每天宅在家裡，就要小心失智症上身。

更令人擔心的是，失智症患者自身的「病識感」較低。一般人很容易就意識到自己發燒、頭痛，但是很難意識到自己正一步步地從「臨床前期」→「輕度認知功能障礙」，並且邁向「失智症」。

如果長期獨居、又缺乏人際互動，即使罹患了失智症，也不知道要就醫，當然也就無法及時延緩失智的繼續退化。這也是政府雖有為獨居長者免費提供「緊急救援系統服務」，但是服務對象並未包含精神病患者與失智症患者的原因。

因為獨居的失智症患者，可能會連使用「緊急救援系統」的認知能力都喪失了。2017年6月，因為消防員飆罵社會局，而引起軒然大波的三重獨居老婦人，就是因為疑似失智症，而未如往常地按下「問安服務機器」（緊急支援系統）。

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風險六：憂鬱症上身

憂鬱症如果只是心情鬱悶、對任何事物都失去興趣、失去活力，對於退休老人的問題還並不大，因為已經卸下人生重擔，不用擔心會影響到工作或事業。憂鬱症惡化最大的問題，是會動了死念。

憂鬱症與壓力指數有相當大的關聯，配偶死亡、離婚、分居、破產等，都是壓力指數排行的前茅。獨居老人碰到憂鬱症上身，又缺乏親友的陪伴與關懷，往往就會成為社會不幸事件的主角。

風險七：租不到屋

社會再怎麼文明進化，都無法消弭歧視，其中一種潛在的歧視，就是獨居老人。對房東而言，獨居老人意味著麻煩，包括擔心房子無力維持整潔、擔心付不出租金、擔心趕人會被輿論撻伐、擔心猝死、擔心無人料理後事等等。這些說不出口的擔心，讓房東寧可婉拒在前，也不想心軟後讓一堆麻煩上身。在「難題六：老後租不到房」，會有更進一步的探討與對策。

風險八：保管印章、身分證的能力與意識逐漸薄弱

美國一位百歲老奶奶跳傘慶生，電視專訪時還精神矍鑠的說，「我目前獨居，因為我仍然可以獨立自理生活」。

老人獨居不是問題，失去生活自理能力的老人獨居，才是問題。張奶奶獨居公寓頂樓，郵差透過對講機說「掛號信」，張奶奶平時都已經要用助行器了，怎麼有辦法自己從頂樓下到一樓蓋章取信？

如果當時居服員、或是外籍看護不在身旁，張奶奶可能還要大費周章地到郵局一趟。即使有居服員、或外籍看護隨侍在側，關於印章、身分證、存摺等文件，仍然要有自己保管的能力與意識。

風險九：被看護欺負

有錢聘僱看護，就能安心獨居了嗎？劉奶奶中度失智，兒子幫她聘僱了一位外籍看護，有一天中午，兒子臨時返家，問看護有沒有煮中餐給阿嬤吃？正在吃零食、看電視的看護立刻說「有」，兒子轉身進到廚房查看，餐桌、流理檯、洗碗槽空空如也。

我還聽過一個案例，某位外籍看護經常讓失智阿嬤服藥過量，因為她發現某種藥物，如果劑量加重，阿嬤容易昏睡，看護也就樂得輕鬆。但也造成阿嬤血壓驟降，還好本國籍的鐘點居服員及時發現，緊急送醫搶回一命。

老後神昏氣短，無力監督管理看護，如果獨居、又碰上不可靠的看護工，照護品質、財務安全、甚至人身安全都會出問題，看護頂撞、偷竊、虐待老人的案例，更是時有所聞。

一個人過日子很自在，但是一個老人過日子，最好還是把可能的風險先「預演」一遍。不要太輕忽一個人的虛弱老後，列出獨居老人可能面臨的種種風險，提早因應老後的各種挑戰。

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書籍介紹

本文摘錄自《沒想到…我會變得這麼弱？：長照的9大難題，要在變弱前開始解決》，時報出版

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作者：朱國鳳

第一本以系統化思考，提供各種關於長照恐懼的對策書

第一本不只思考現在式、也延伸到未來式的長照準備書

今年台灣正式從「高齡化社會」進到「高齡社會」，社會對於高齡相關問題越來越有感，以書市而言，譬如《誰在銀閃閃的地方等你》、《下流老人》等書籍熱賣是其中一項指標。但是相關的國內外書籍，多是描述現象、挑起恐懼，很少有提供對策。

特別是關於長照相關議題，雖然長照政策已經從1.0進化到2.0，但是社會對於老後長照仍然深懷恐懼，甚至很多網友直接回應，只要有「安樂死」就能解決？恐懼根源其實就在於「弱」，老、病、殘、窮，如果並不「弱」，還有基本的生活自理能力，就不需要被長期照護。

瓊瑤困境，也讓我們看到長照的艱難，也不只在於金錢負擔。

本書直指所有的長照恐懼，並且提供實務對策，這套對策，必須是系統性思考、整合性思考。提供給目前正面臨長照壓力、以及未來想要提早防範長照壓力的族群。

Photo Credit: 時報出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航