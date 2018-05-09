「生態是我們的唯一飯碗」：人潮、垃圾失控，台灣3大離島擬實施「遊客總量管制」

台灣離島觀光旅遊產業發展蓬勃，不過人潮對生態的衝擊，也讓觀光局計畫是否對蘭嶼、綠島和小琉球，祭出「遊客總量管制」，以兼顧旅遊品質和生態保護。消息傳出，有人贊成、但也有人擔心實施總量管制恐怕影響生計，強力反對。

《自由時報》7日報導，交通部觀光局長周永暉表示，正評估綠島、蘭嶼、小琉球遊客總量管制可行性，盼產業發展同時兼顧旅遊品質。

目前採總量管制的景點，包括了知名觀光景點龜山島和野柳，龜山島每日限1,800人，野柳則採團客預約，超過2,500人就不接團，7月即將開放登島的金門大膽島和烈嶼鄉（小金門），也都將實施遊客總量管制。至於蘭嶼、綠島和小琉球三處，也在評估管制名單中，是否跟進，將在下半年的台灣當代觀光旅遊論壇提案討論。

小琉球本月底將召開鄉民座談會，討論總量管制議題。贊成的地方人士指，去年旅遊旺季，當地一天用水量高達6000噸，用電量飆高甚至導致村落停電。



反對人士直言，管制遊客將影響小琉球數百家民宿、餐飲、交通船等業者，一定引起反彈。

全台最賺錢小島，小琉球近年垃圾暴增5倍

有著美麗海灘的菲律賓長灘島，卻在廣建飯店、大批遊客造訪下，被總統杜特蒂公開批評「猶如化糞池」，下令自4月26日起封島六個月。這樣的封島令，可能在台灣上演嗎？

以生態觀光為主軸的小琉球，2017年吸引破百萬旅客登島，堪稱是全台最賺錢的小島。據《民視新聞》報導，今年清明假期，小琉球平均每天都湧入1萬2000人次的遊客，當地居民也才只有1萬2400多人，遊客幾乎快要比當地人還多。

不過遊客帶來錢潮，也產生了大量垃圾。《自由時報》報導，長期投入淨灘活動的海湧工作室成員林珮瑜表示，遊客大量進入小琉球後，手搖杯、寶特瓶、塑膠袋開始暴增，光是近5、6年垃圾量就增加5倍之多，這還不算上民宿的消耗用品，垃圾運費就多出2到3倍。

由於小琉球非國家風景區，無保育警察編制，任何垂釣及丟錨行為都不受法律約束，只有依野生動物保護法劃設保護區，才能有效禁止。當地人表示，生態的承載量是固定的，潮間帶可以容納的人數也是固定的，小琉球沒有其他選項，「生態就是我們唯一的飯碗」。

民進黨立委谷辣斯・尤達卡（Kolas Yotaka）近日也在臉書分享一部由帛琉觀光旅遊局製作，讓觀光客在飛機上觀看如何愛護這座島嶼的影片，並以帛琉保護環境的經驗為例，建議台灣的離島觀光應該施行總量管制，珍惜台灣珍貴的海洋資源。

谷辣斯指出，帛琉自2015年開始，湧入大量的中國觀光客，中客成長率高達500%，約1萬955人，超過帛琉人口（1萬8000人）一半，因此帛琉自2015年開始，針對遊客總量管制。儘管中國威脅要求帛琉跟台灣斷交，保證帶入更多觀光客，帛琉也不買單。帛琉並自2018年1月1日起，向到帛琉旅遊的觀光客收取環保稅100美金（約台幣3000元），此外，入境帛琉的旅客也必須簽一份誓詞，宣誓會愛護這座島嶼。

谷辣斯說，蘭嶼也曾拋出「遊客總量管制」、「徵收環保稅」等訴求。她說暑假要到了，離島推動觀光，應該要施行總量管制。

效法菲律賓「長灘島」封島？蘭嶼支持、綠島反對

蘭嶼因遊客帶來大量的垃圾，每年將垃圾運到台東費用達820萬元，蘭嶼鄉公所早在2016年，就曾擬基於「使用者付費」原則，對觀光客開徵一人200元的「生態捐」來清運垃圾，並雇請保育人員維護海洋生態。不只垃圾問題，《聯合報》報導，蘭嶼鄉長夏曼．迦拉牧表示，多數蘭嶼鄉民是支持遊客總量管制的，因為遊客造成蘭嶼公路機車充斥、夜間機車環島吵嚷喧嘩，都影響鄉民生活品質。

《蘋果日報》報導，蘭嶼民宿兼導覽業者表示，總量管制「讓人又愛又矛盾」，蘭嶼最大的賣點就是完美的自然景點和文化，總量管制應該可以保護小島，不過蘭嶼年輕一代現在既想要「向錢看」，但又怕蘭嶼「墾丁化」。

業者表示，自己最怕就是「當天來回」的遊客，許多人被旅遊書籍或網路上的美照吸引來以後，成群登島當天來回，「連認識這個島的時間都不夠，哪能靜下心來慢慢欣賞蘭嶼的美？」



而同為離島，綠島民代擔心若實施管制，將衝擊島上觀光事業，而持反對立場。

《公視新聞》報導，台東縣副縣長陳宏宗質疑，「綠島地區冬天都在休息，冬天都沒有遊客，東北季風很強，休息半年了，半年要營業的時候，要再總量管制的話，叫綠島人吃什麼？」

〔台東縣政府和中華郵政合作，在綠島海底約11米深處設置「豆丁海馬」郵筒，高約1.8公尺，號稱是世界最深的海底郵筒，在今年5月4日正式啟用。｜Photo credit: 陳宜禧 （Yi Hsi Chen）、綠島阿禧潛水俱樂部-過日子民宿〕

《聯合報》報導，綠島浮潛業者趙世偉則認為，生態保育與環境維護的根本，不在管制遊客人數多寡，而是遊客的素質，如果沒有落實環保等觀念，就算1天只有100人到綠島，在島上亂摘花木、抓昆蟲、丟垃圾，這樣的管制也無意義。

《公視新聞》報導，觀光局坦言，要進行總量管制，必須是封閉式景點才可行。像是龜山島，採上網預約制度，每天遊客不能超過1800人，每年滾動式檢討，而野柳地質公園，限制每天團客必須採預約制，不能超過2500人。而這兩個景點內都沒有營業店家，但有店家的離島，一旦實施遊客總量管制，恐怕影響地方商家生計。

小琉球今年5月將召開鄉民座談會，討論是否跟進遊客總量管制。而屏東縣政府觀傳處長黃建嘉則提出彈性方案，建議針對特定景點實施即可，例如小琉球潮間帶的「自然人文生態景觀區」，不需管制整座島嶼人潮。

新聞來源：

核稿編輯：楊之瑜