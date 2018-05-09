【插畫】一張圖看懂為什麼要戒糖

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一般甜點或砂糖，主要成分是蔗糖，而飲料店則多用高果糖糖漿來做飲料。

一份蔗糖會在體內消化成一份葡萄糖及一份果糖，一份高果糖糖漿，則大概是一份葡萄糖及一份果糖的混合液，無論是蔗糖或果糖糖漿，兩種糖大致維持1:1的組成，由於看不到糖的形體，含糖飲料往往讓人不知不覺吃下更多的糖。

葡萄糖和果糖在體內代謝的路徑也不同，葡萄糖會根據體內的能量需要，控制分解速度，但果糖代謝沒有這樣的煞車器，會快速分解成大量的原料，直接送入細胞大工廠（粒線體），細胞大工廠負責生產各類身體物質的原料（葡萄糖／胺基酸／脂肪酸的原料），原料不過多的時候如果身體有需要，就會用以合成身體物質，但原料過多，身體又沒有需要（例如久坐不動，不運動）的話，太多原料沒地方擺，就會變成脂肪儲存能量。

因此，果糖分解成的原料快速且多，更容易合成較多的脂肪，還會在分解過程中順便合成尿酸讓血中尿酸也升高，而全身生產力最強的細胞工廠，就在肝臟細胞，當脂肪越做越多，在血中漂流，抽血就會發現三酸甘油酯升高，脂肪直接累積在肝臟就是脂肪肝，脂肪運送到全身脂肪細胞，就是肥胖。

正因為不管吃哪種糖，我們實際上都是一起攝取等量的葡萄糖和果糖，因此重點在於減少糖的「總量」，而不是哪種糖，過多的游離糖不只升高三酸甘油酯，也生成脂肪肝，促進肥胖和高尿酸血症，進一步造成胰島素阻抗與糖尿病風險。

我們攝取的糖應該要來自於天然食物，最好是來自於全榖雜糧類，蔬菜類與水果類，同時有高量的纖維減慢吸收，並吸收其他營養素，並建議「添加糖」的攝取量應佔一天熱量的10%以下（假設一天熱量1800~2000大卡，來自於甜食的熱量，只能在200大卡以下）。

從今天起，想吃甜點飲料，改吃水果看看吧，天然食物清爽且醒腦的感受，會讓你印象深刻的！

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本文經秒懂家醫科授權轉載，原文刊登於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航