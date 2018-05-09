【台北電影節20週年】策展人筆記（三）：從《神鬼認證》到荷索

文：郭敏容（台北電影節策展人）

1.

本文原本要用《神鬼認證》系列導演Paul Greengrass在廣播節目《Desert Island Disc》的一段話作開頭。在那集的訪問裡，出身英國電視紀錄片背景，轉向拍心理懸疑、腎上腺素爆表動作片的Greengrass曾就真實與戲劇作比較。起筆前回頭重聽podcast抓原文，主持人在開場時引用導演曾說過的話：

「我不要壯麗奇觀，我不想要觀眾只從外頭看，我希望他們成為參與者，在這點上，戲劇能帶觀眾到真相無法到達之處。」

不可靠記憶。這跟我原本的行文邏輯沒能完全扣合，只好來追索Greengrass這段話在我的認知裡變形的線索。

Photo Credit：台北電影節提供 《Talking Money》劇照

2.

有時會聽到一種說法，將紀錄片在電影各種類型裡，拉到十分崇高的位置，因為「那是真實」。另外，在討論紀錄片的現場裡，也聽到「因為這是重演，是虛構，所以不能被視為紀錄片」，或因為一部作品裡找不到顯而易見的議題，因而被質疑「這是紀錄片嗎」。

幾年來被動的吸收累積，聽到本地對紀錄片的討論主題如：真實命題、蹲點、挖掘議題等面相，有些作品我覺得能就這幾個關鍵字提出觀點，也有我在道德層面的判斷，但在不得脫離真實前提下，對此類型的想像控制，或是議題先行的比較標準，我就會感到困惑，大概在異國比手畫腳地問地鐵站在哪，都還比較快能達到共識。

3.

同樣的幾年，也因為選片之需，看到各種奇形怪狀、不能歸類的影像，他們不視分類、只一逕講自己心中故事⋯⋯

這樣的本意不一定都成功，我時常感到困惑、莫名其妙，但同時也有一種「也能這樣拍」的驚詫，累積久了，反而會對來自各地創作者的天馬行空及不受限感到莞爾，進而敞開心胸，試著跟隨他人的邏輯。不過，若是該作品的內在邏輯、氣韻無法撐起一部作品，我仍然不會被說服。

「形式」是電影作為傳達各種情感、故事的重要元素，當這些對類型的想像框架，或莫名其妙的自由發揮累積到一定程度時，我終於在2016年台北電影節籌備期，提出將「國際新導演競賽」報名簡章裡明定「劇情長片」（沿襲數年的英文簡章則是No documentary）的「No documentary」負面表列拿掉，中文只留「長片」。

這樣的改變在電影節的運作上比較反其道而行。我在台北電影節七年，這個經驗終於逐漸得以累積的影展機構，在各種對外溝通語言上需要越來越精準，也因應而生更多的標準程序。在2016年修改的「國際新導演競賽」簡章將形式放鬆，開放的反而是模糊空間。以去年的入選名單來看，《孩子不懼怕死亡，但是害怕魔鬼》便是因為去除「劇情長片」/ "No documentary" 規定而入選的影片 。

不過，這在對外的解釋上並不一定能一次到位。去除表列式的形式規定，希望能為形式的多元性開啟空間，同時要解放對於各種類型的想像。

4.

這幾年來我為台北電影節選的片，參雜不少形式多元的影片類型。

2015年兩位葡萄牙短片導演Sandro Aguilar及Gabriel Abrantes的作品分別在聲音與時間、當代藝術與實驗電影間反覆探索；去年焦點影人Yuri Ancarani觀察人的存在與外在體系的關係。自從看過《美術館時光》後，一直希望能作美國影像創作者Jem Cohen專題，在2015年便選了《城市的十五個片刻》。比較傳統紀錄片如《尋秘街拍客》、《托托和他的姐姐們》或《龐克海盜地獄首爾！》這幾年也深為節目組喜愛。

我希望將我當初接觸這些影片時，無預期和不設限所帶給我的驚喜和刺激，以同樣不分類、開放的方式介紹給觀眾，讓觀眾能看到與一般商業發行影片不同的作品形式而有收穫。

不過，絕大多數時候的反應或實情是：

台北電影節固定觀眾不知道那是什麼，所以跳過不選

即便是傳統的紀錄片，也因為沒有清楚標示出是紀錄片，而會讓只看紀錄片的觀眾忽略

在稍微跨到視覺藝術或實驗電影領域的影片，短則是影展後一個月，長則三年後，突然有人跟我提到「咦，你有放這部片／這個人的片喔，我想看！」（笑）

5.

今年，仍然選了幾部「非劇情片」。因為不想讓這些影片再被忽略，還是開了個單元給它們，雖然片量不多。選其中三部影片概述：《動情基因》（Casanova Gene）從動物求偶談起，到人類高度儀式化的勾引挑逗、前戲與性高潮，還有常扮演情聖的約翰馬可維奇受訪時，在鏡頭前當場露一手和導演調情，看生物交配本能。《Talking Money》走遍四大洲多國的各種銀行信貸機構，鏡頭始終面對申請借貸或投資、貧富不等的一般大眾，聽他們的家庭問題與夢想，從最普遍性的機構看進個人的私領域。

《不恐龍法官》描述一位撐著粉紅色陽傘去掘墓開棺取嫌疑犯DNA、凹警察在非緝捕時刻鳴警笛開車到法院的比利時性格法官，一方面政治不正確，另一方面又無比貼近的傾聽犯罪嫌疑人，首映的聖賽巴斯提安（San Sebastian）影展的評審團還頒給這位作為被攝者的法官「最佳女演員獎特別提及」，可比《台北抽搐》的黃大旺，看似傳統紀錄片，但細看之下，此片的風格應該會被一些機構性補助的紀錄片審查要求修改。

取單元名的時候又碰到問題了：這個單元就叫紀錄片單元嗎？以後是常設單元嗎？這些影片有什麼特別嗎？所以是要提出電影節的紀錄片觀點與他人不同嗎？ 同事建議是否用non-fiction這個迷人的詞來入單元名，似乎是個方向，但觀眾是否會更疑惑？

Photo Credit：台北電影節提供 《不恐龍法官》（So Help Me God, 2017）劇照

回答不出同事的提問，他們再問這些影片是否有貫穿的主題？我回答這些影片都在談人與世界的關係（與個人、與機構、與社會），自己說出來都覺得像廢話，但又隱隱覺得符合部分事實。

6.

不論是採取何種形式，一些選擇以電影作為溝通媒介的創作者，用創意的方式去接近自身或外界想要傳達的核心概念，這應該是要被納入考慮的，而非只有接近道德性對紀錄片、劇情片的二分法。

回到開頭引用Greengrass的話，與我的記憶變形：我誤以為Greengrass說，比起紀錄片，戲劇更能達到真實不能到的核心。我想我的記憶曲解，起始於我對部分之於紀錄片與真實關係的信仰，因此給予紀錄片崇高地位說法的質疑。

原本想借他人之口來論理不成，叨叨絮絮的還是將節目規劃的想法脈絡作了些介紹——形式是種表現方式，更重要的是試著跟隨脈絡去探索主題，一同感受思考，我覺得這是在看影展時，非常有意思的收穫。

後記

為什麼會突然想到Paul Greengrass呢？

其實是因為幾年下來，我觀察到自己越接近影展壓力高峰時，越有看動作片的原始衝動。某天深夜回家看到《神鬼認證4》，影片讓我原本對動作片的期待落空，於是回想起Greengrass執導的《神鬼認證》系列多麼精彩，也因此喚起這段錯誤的記憶。我覺得好的動作片是非常肢體的，在動作設計、場面調度和剪接的精彩度與能力常讓我折服。

荷索曾在訪談裡提到他現在只看Essential Cinema，也就是電影在形式與內容間的純粹關係這樣的獨特性，他將Essential Cinema分為兩種：純粹藝術、純粹類型。

在純粹電影的類型裡，荷索列舉怪物電影、西部片、功夫片和色情片。我想動作片也算是一種純粹類型。希望我沒有再記錯荷索的話（笑）。

影展資訊

名稱：台北電影節

時間：2018/06/28－07/14

地點：台北中山堂（台北市衡陽路51號）｜台北新光影城（台北市萬華區西寧南路36號4樓）｜光點華山電影館（台北市中正區八德路一段1號）

責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航