一日為師終身保固？18年前的學生請我替他的感情做主

文：陳美儒、翁仕明

「老師，妳還記得我嗎？莊漢國，建中畢業快18年了。」週六下午應「行天宮文教基金會」的邀請，在中興大學法商學院做了一場開放式的演講；演講結束，針對熱情的聽眾，好不容易一一回答了他們的問題，就要下樓步出電梯的當時，一位年輕男士匆匆迎面而來。

「後來我唸了交大電子，現在○○科技公司上班。前些時候，打了好幾個電話到學校，都沒找到老師。上個月建中畢業典禮那天，本來想到學校找妳，後來又想，妳是導師，當天一定很忙，只好作罷。昨天在報紙上知道妳要來這裡演講，我就決定趕忙跑來。」說得很急切，我看見有汗滴從他額頭輕輕滑落。

「老師，最近有件事一直很困擾，我不知道該怎麼辦才好？」在校園圍牆旁木棉樹下，都快30歲的他，臉頰看來顯得蒼白而瘦削；滿滿地追憶眼前這年輕男子在中學的模樣，我漸漸想起，男孩在高中時候的臉龐比較圓渾，人也比現在胖一些。

我愛上一個離過婚的女子

「是這樣。我現在的女朋友，人很好，我們在一起很快樂，我們甚至計畫結婚。可是，我的母親，甚至已經出嫁的姐姐、妹妹都跑回來一起反對。」

「為什麼會這樣？你父親的看法呢？」我不明白男孩家的女人，為什麼如此「團結」的排斥另一個即將成為一家人的女人？

「我父親好多年前就過世了。女朋友是我國中同學，一直到去年，我們無意中重逢，才真正開始交往。……其實我也很清楚母親的心意，因為我女朋友曾經有過一段婚姻，她離過婚，所以母親不贊成我們往來。」男孩是家中唯一的獨子，寡母長期帶著他和其他姐妹成長，這期間歷經的歲月，一定有不少難言的辛酸。母親對男孩的獨霸性，會不會也因此比一般的母親來得強烈？

「有沒有試著跟母親溝通？」

「她，唉，幾乎沒辦法商量！因為只要一談起我的女朋友，母親就會發脾氣，甚至會大哭，說不想活了。我簡直不曉得該怎麼辦？可是我真的很愛我女朋友，我實在放不下她。……老師，可以幫我作主嗎？」年輕的臉龐印著深深的煩惱。

一日為師，終身「保固」？感情的事，婚姻的決定，曾經是你高三導師的我，真的可以為你做主？

吾家有女初長成

「妳知道嗎？當女兒告訴我，有同系的學長或男同學找她週末看電影約會時，我突然感覺整顆心都懸了起來，尤其是看到她雙頰泛紅，嘴角快樂地翹得高高的樣子，不曉得為什麼，我好像一下子手腳也跟著軟了。」是我多年好友，也是要好同事的薇娜，在初春的深夜裡，突然撥了電話進來；雖然見不著薇娜的神情，但是透過聽筒，仍可以隱隱約約的感覺她因為緊張激動而聲音微微的顫抖。

「妳說，我這個做母親的是不是太神經質了？女兒都20歲了，從來也沒交過男朋友，現在好不容易終於有一個她看得上眼的男孩來約她，我應該高興才對。偏偏我這老媽卻是惶恐得睡不著。」薇娜的先生在海外設有工廠，長年大部分時間都旅居在海外，女兒婷婷真是從小就乖巧聽話的孩子，跟薇娜母女二人相依為命；婷婷平日除了上學讀書就是回家，更談不上有什麼男女往來的社交活動與機會。

「唉，我就是擔心她太單純了，怕她遇上不好的人，怕他將來感情受傷害，怕她從來不知道怎麼防備他人，怕她不曉得保護自己。唉，也許是我想太多了……」那個夜晚，薇娜抱著話筒，低低絮絮的跟我說了她心底潛藏的許多憂慮。

我說，薇娜，你一定要看開一點。女兒都成年20歲了，她一定會有必然的情欲和嚮往，你總不可能把她留在身旁一輩子吧？

我們的老祖宗不就這樣明白的說過嗎？女大不中留啊。留來留去只怕就要留成仇！「仇」字不是恨，而是心有怨，是情有憾。

妳今天焦慮擔心的是婷婷太單純，更因為從沒有男女交往的經驗，妳怕她遇上花心男子或負情公子而吃虧受傷，所以惶惶然地輾轉反側無法入眠。

可是，薇娜啊，妳一定要清楚，婷婷今日不與這個男子約會交往，改日她還是會遇見別的男人，終將還是會墜入愛情海，會進入她人生成長的不同階段；她不可能永遠當你心中純潔可愛的小baby，她不可能永遠不知社會人心、人情世故，不可能永遠不食人間煙火呀。

就因為她太單純，所以更需要一些生活歷練，歷練中也許會遭遇一些挫折或不快樂，但是只要她能迎戰這些打擊或度過失敗的傷感，這些不論是美好或痛苦的經歷，終將轉化為她個人生命的資源與戰鬥力，也將成為她終身最可貴的生命力與智慧。

如何面對青春兒女的情與欲

面對青春兒女的感情事，對許多父母而言，實在是既期待又怕受傷害的一件心底事。到底我們的孩子會遇見什麼樣的夢中情人，什麼樣的對象，又有誰能預料？

每天報章新聞、社會版刊登的消息，似乎永遠有「情人看刀」，愛不到你，就要你活不下去；我得不到，別人也休想擁有的悲劇在上演。每天打開電視看報導，幾乎沒有一天能少了男歡女愛之後的紛爭糾纏或互相傷害；甚至還有涉世未深的天真少女，總是在缺乏自保能力、沒有防禦之心的情況下，被成年惡狼哄騙蹂躪欺負，甚至人財兩失。

您說，這些幾乎成了報紙天天固定呈現的斑斑案例事件，又怎不教家有青春兒女的爸爸媽媽們膽戰心驚，憂心忡忡？

不過，感情的事，終究還是要孩子去親身經歷，才是一種比較完整的人生體驗。

這些年來，最常遇到的是：我的昔日學生都上大學、研究所了，甚至已經在醫院裡當主治醫師，在科技公司裡任職要津，可是在遇見心儀女性，遭逢情海波濤時，學生的媽媽總是極力反對、拚命排斥兒子所交往的女朋友。

理由嘛，千奇百怪；多得是：嫌對方學歷人品無法跟自己的寶貝兒子匹配，也有嫌女方「下巴太短，福分淺薄」；嫌人家「臀部太小，將來生育不易」；更誇張的是，有的竟以對方政黨理念色彩不同，而堅持要小倆口分手。唉，不喜歡女方就不喜歡嘛，何必找那麼多藉口為難兒子？

多次，我那些已經二、三十歲的學生氣嘟嘟、無限懊惱的跑來跟我訴怨：「老師啊，妳有機會勸勸我媽媽嗎？到底是她在談戀愛？還是我在談戀愛？她喜歡的，我不愛啦！」

是啊，面對兒女情事，是可以關心但請不必太擔心；是可以低調的表達看法和建議，卻不必過度介入或想反向操作。因為長輩的「反對」聲音，其實往往會從「阻力」造就了小倆口反彈的「推力」。

科學與感性/翁仕明醫師

談浪漫感情故事不是我們這類唸理工同學的強項，不過，我們善於包裝名詞。對於科學家來說，有個永遠熱門的話題，稱之為「求偶」或「擇偶」。換個名詞，我們這些死板板的科學家，就突然間對這個話題有興趣，這個名詞實在是下得太好了，談「求偶」或「擇偶」，感覺就是那麼地科學，不知您意下如何？

再科學點，我們就不能用人類當作研究標的，好吧，給大家介紹個神經學家喜歡的物種—「果蠅」。是的，您沒看錯，「果蠅」是我們研究「擇偶」行為的祕密武器。首先，果蠅的生命週期比起其他的動物短，如果使用果蠅，可以觀察生老病死百態。其次，正常果蠅的多數行為，已經被生物學家解密，可供為對照。另有一點，果蠅可利用基因工程將其改造，產生突變種，讓我們理解不同基因對物種的影響性，不過，切勿驚慌，我們不是真的要造出「變蠅人」！

果蠅的「求偶」行為，跟果蠅的大腦息息相關，讓我們來看看科學家發現了什麼？雄性的果蠅，在「求偶」的階段，如果他「相中」某位雌性果蠅，他會先跑去打招呼。這個類似搭訕的打招呼，就是公果蠅舉起他前方的小腳，拍一下母果蠅，跟她說：「嗨！妳好。」在我們看似平淡的拍打動作，其實是充滿氣味感的！

氣味感？對，當他拍打母果蠅時，母果蠅的費洛蒙就傳向公果蠅，這個特殊的氣味，馬上被公果蠅所接收。到底是芝蘭之香還是鮑魚之臭？公果蠅立刻藉由腦部的感受，判別出這位美女是否為「對」的人。當然，這個過程是互動的，母果蠅也會有反應，所以如果雙方認定可能是「對」的人，那瞧對眼後，就能進一步發展「對」的事。

「對」的事就是公果蠅進階的「求偶舞」。當母果蠅被認定為適合發展的對象，公果蠅就開始展開「追逐」。YES，世間所有的物種，無論是誰主動，都會有「追逐」的過程，畢竟找到「對」的人，還得要進一步付出努力，才能讓對方感受到你的熱情！公果蠅的「求偶舞」可是精采有情節的，首先，緊追在後的公果蠅會將自己的一側翅膀收縮，讓他更靠近目標母果蠅，「近水樓台」總是先得月的，此話完全不假。

接下來，公果蠅使出渾身解數放大絕，震動他的翅膀，雖然沒有聲帶，依然可以為您歌唱，這就是公果蠅的「小夜曲」。在「小夜曲」之後，看看我們的美人，是否願意與他「共度良宵」。這個就是公果蠅曼妙的「求偶舞」最終目的，可不輸羅密歐對著陽台上的茱麗葉那段深情對唱。

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書籍介紹

本文摘錄自《青春的滋味：最是徬徨少年時》，遠流出版

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作者：陳美儒、翁仕明

美儒老師的文學故事+翁醫師的醫學和科學視野

師生首次聯合著作，薪火相傳探索青少年的內心世界



作者美儒老師擁有近四十年的教學經驗，由最了解青春期孩子的專業資深教師及神經科學醫學博士，分享教學現場及診療個案的第一手經驗。

16個關於青春期的案例故事，包括求學、交友、同儕關係、升學壓力、網路誘惑、詐騙應對……等，可能發生在每個青春期孩子身上的案例，能引起讀者高度共鳴。

每篇文章後皆有收錄「美儒老師深情寄語」、「DR翁小錦囊（三不三要）」，從理性與感性的角度探索青少年的內心世界，再輔以簡明的小守則，兼具提醒與實用功能。

除了青少年的情緒與生活探討，更有過動症等個案解析，讓父母了解如何引導具有相關特質的孩子，也能讓青少年知道如何和有此特質的朋友相處。

Photo Credit:遠流出版

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航