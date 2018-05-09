三聚氰胺毒奶粉事件，受害家長十年維權路

記者│張彤 編輯│黃俊浩 攝影│黃俊浩 利天諾

在廣州某咖啡店內，一名頭戴鴨舌帽的男子拄著拐仗、拉著行李包進來，他的腿不良於行。記者坐在咖啡店的一角，男子掃視了一下，覺得那裡不是訪問的最佳位置，遂毫不猶豫上前跟服務員說：「請給我樓上的位置。」

他脫下帽子，臉露笑容，伸手跟記者握手。他是郭利，是一名維權人士，也是一名「毒奶粉事件」的受害家長。甫坐下，還沒安頓好，他便詢問記者，這次訪問的錄音和相片可否都給他留為紀錄：「我想把資料整理以後，作為給我孩子的一份禮物。」

四十不惑 為愛女展開抗爭路

三聚氰胺毒奶粉事件發生距今十年，郭利的壯年也隨之逝去。從四十到五十歲，十年的維權生涯，郭利有一半時間都在獄中度過。2008年，郭利兩歲的女兒食用的「美國施恩」嬰幼兒奶粉被驗出含有三聚氰胺，其後醫院證實她的腎功能受損。郭利手執剩下的奶粉為證，向奶粉廠商雅士利集團追討責任。郭利指，與雅士利集團多番交涉後，對方主動向他提出300萬元（人民幣，下同）的賠償。然而，他還未收到有關款項，對方卻聲稱受勒索，欲以敲詐勒索罪控告郭利。

檢驗報告顯示郭利購買的施恩牌奶粉含有三聚氰胺｜受訪者提供

跨省追捕 非人道的牢獄生活

總部位於廣東潮州的奶粉商，於潮州立案控告北京戶籍的郭利，一場跨省的追捕隨即展開。局方先在杭州逮捕郭利，再把他送到潮州受審。

2010年，郭利敲詐勒索罪成，被判五年有期徒刑，並被送到廣東省揭陽監獄服刑。服刑期間，他經常被其他囚犯毆打，郭利懷疑這和他一直拒絕認罪有關。最嚴重的一次，發生於審訊期間的潮安縣看守所內。那時是深夜一、二時，看守所內大部分公安已休息。突然，郭利感覺到監室中有幾道身影走近他的床位，猛然用被子蒙住他毆打。郭利急忙按下床邊的報警器，但值班室沒派人來。在掙扎過程中，他隱隱通過天窗瞥見副所長正探頭觀看。郭利表示曾有其他囚犯，甚至獄中的長官警告他說：「郭利你差不多就行了，你看你有甚麼條件？我可以幫你跟廠家去談，只要你認罪就可以了，簽字就行了。」

「郭利你差不多就行了，你看你有甚麼條件？我可以幫你跟廠家去談，只要你認罪就可以了，簽字就行了。」

這些暴力待遇導致郭利永久傷殘，包括腦部受傷、智力受損，現時走路亦需要用上拐杖，也再沒能力從事以前講求反應的口譯工作。但比起肉體的損傷，飢餓更容易摧殘意志：「你不能老吃發霉的米飯，那個米飯扔到地上都能像沙子一樣，嘩啦嘩啦地散開，上面還是黃的。」郭利在獄中不但吃不飽，還不時被苛扣糧食。

郭利攝於揭陽監獄的服刑照｜受訪者提供

刑滿前半年，獄方向郭利提出減刑，但前提是郭利必須認罪。他擺擺手諷刺地笑說：「我不需要。我都不認罪，你怎能給我減刑呀？」服刑五年，郭利遍體鱗傷，但他無悔：「我現在沒有傷痛了，我現在一無所有。」郭利指自己不為甚麼，只為一個公義的結果，以及他心愛的女兒：「我為我孩子做這件事，就是要為她做到底，甚至犧牲生命。」

郭利獄中畫作，暗示回家路漫長艱險｜受訪者提供

沒有律師 以自辯成功翻案

被逮捕時，郭利曾斬釘截鐵地告訴旁邊的公安：「你們既然抓我了，就別讓我活著回去。如果回去，我一定要翻案！」坐牢期間，他授意母親為他撰寫申訴文件，並多次以信訪形式向北京及廣東省政府反映冤情。直到2014年，郭利刑滿出獄，遂四出奔波，兩年後終於獲得了翻案的機會。

2016年8月8日，郭利的案件在廣東省高級人民法院再次提審。郭利拄著拐杖，背起兩個沈重的背包，幾步一頓地走進法院門口。背包裏裝滿法律詞典、案件資料的複印本，他甚至帶上當年的毒奶粉樣本，行裝重量達20公斤：「因為我不知道會發生甚麼事，為了安心經常要拿很多東西。」

早上十時，提審開始。郭利背著雅士利公司的旁聽代表，面向法院審判長，直視法庭中央的國徽。郭利沒有聘請律師，只靠自己辯護和盤問證人。郭利凝視坐在證人席上年邁的母親，以問題逐步勾起她幾年前的回憶，證明當年是奶粉商主動提出賠償，300萬元並非他敲詐勒索所得。結案陳詞時，郭利反問庭上眾人：「消費者吃了毒奶粉，你們認為消費者有罪。難道生產毒奶粉的廠家就沒罪嗎？這叫甚麼法律！」

2017年4月7日，法院宣布結果：郭利無罪。他總算為自己和女兒爭取到一個暫時的交待。

不被理解的父愛

2009年郭利被捕時，他的女兒只有三歲。十年間，這個家庭因維權經歷不少風雨。郭利跟妻子離婚後，女兒一直由他岳母代養。現年12歲的女兒，健康依舊籠罩在毒奶粉的陰霾下——偶爾會莫名其妙地暈倒，不能上體育課，也不能曬太陽，醫生證實她腎功能受損，將來有患癌的風險。身體的不適或可依靠藥物舒緩，然而缺失父親的童年卻永遠無法彌補。

平日忙於四出搜證並處理法律文件，郭利上次與女兒見面，已經是一年前了。難得的一次見面，父女間卻沒有甚麼話可說，女兒更提早離席，避開父親。郭利明白女兒不能理解他的苦心，但他不在乎：「我在乎的是，一旦她以後有了問題，我怎麼能幫助她。」所以在郭利眼中，為女兒爭取最多的賠償，放到她的醫療賬戶裡，是作為人父的責任。

現時，他仍不會主動跟女兒談維權的事。他期待女兒18歲後，思想更成熟，才把有關維權的資料給她看：「我就等著那天，她來找我的那天。」他期望女兒會體諒他，並修補他們之間疏離的關係。

「我就等著那天，她來找我的那天。」

維權十年，郭利獨來獨往，從不與其他毒奶粉的受害家長合作爭取權益。他解釋道：「有些家長說了半天，甚麼資料都沒有，我怎麼幫你？我相信的，只有證據。」選擇獨自戰鬥的郭利認為自己的膽色、能力都比別人強，而且證據確鑿充分，才能成功翻案。另外，因他早年任職中英文即時口譯，在代表商家談判及商討合同時累積了一定的法律基礎，也是他成功自辯翻案的原因。

郭利出獄後維權照，身後為施恩公司的美國業務代理註冊地｜受訪者提供

過往鮮有人能不靠律師在再審階段成功翻案，郭利一案成為了很特別的例子。他自豪地說：「有大學的法律學院想把我作為一個案例，一個歷史的案例。」根據判詞，郭利可向國家追討坐冤獄的賠償；其次，由於敲詐勒索罪不成立，即郭利當初與奶粉商簽訂的300萬元賠償協議有效，他有權追討這筆賠償。他期望這案件能成為審判其他維權案件時的參考標準，讓消費者依法索取賠償時能得到更大的保障。

五十回首與前瞻

人生走到下半場，50歲的郭利總結前半生，其中一大成就，便是替女兒爭取到向奶粉商討回300萬醫療賠償的權利，為她未來的生活提供保障。他計劃未來十年，將繼續追討奶粉商的責任。

一連串挑戰，他有什麼改變？一直滔滔不絕的郭利也沉默了半晌，認真思考了一會，然後答：「最大的改變是我不怕死了。」為了心愛的女兒，作為父親的，沒有不拼盡的理由：「反正都是死，為什麼要害怕？」

本文獲授權轉載，文章來源︰香港中文大學新聞與傳播學院《大學線月刊》

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責任編輯︰歐嘉俊

核稿編輯︰王陽翎