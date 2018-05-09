「都沒顧到閱聽眾」：無預警下架民視新聞台，TBC挨罰330萬、民視也被罰20萬

TBC台灣寬頻日前下架民視新聞台，受影響收視戶超過70萬戶，國家通訊傳播委員會（NCC）今（9）日裁處南桃園等5家有線電視公司各新台幣66萬元、民視20萬元，不過除了TBC，還有共約178萬戶，迄今尚未取得民視10日之後的臨時授權，後天（11日）起可能看不到民視。

民視公司去年底將「民視新聞台」、「民視第一台」及「民視台灣台」三頻道包裹販售，希望系統台一次買三台播出授權，但TBC（台灣寬頻通訊）、凱擘、台固等系統台只想購買收視率高的「民視新聞台」播出權，雙方經歷數月談判破裂。

5月3日，民視給TBC的臨時授權到期，但雙方仍未談出結果，4日凌晨零時開始，TBC以擔心「侵權」為由將民視新聞台下架，TBC體系桃園南桃園、台中健群、竹縣北視、苗栗信和與吉元地區約76萬收視戶，迄今還看不到民視新聞台。

而目前除了TBC，下一波斷訊危機也已準備上演，包括凱擘、台固等系統台，民視授權到10日晚間11點59分截止，如果民視不願繼續提供臨時授權，11日凌晨零時起，這些系統台恐也比照辦理，將民視新聞台下架，被影響收視戶數將高達178萬戶。

為了解決此一風波，NCC今天邀集台固、凱擘、大新店民主、屏南，和民視進行調處，歷經冗長的討論，做出相關結論。

沒顧到閱聽眾權益：TBC挨罰330萬、民視也罰20萬

（中央社）NCC表示，南桃園等5家有線電視公司與民視，未能於民視新聞台臨時授權期間終止前達成合意、完成授權，民視也沒提供臨時授權，導致3日臨時授權終止時，民視新聞台斷訊，已損害訂戶與視聽眾權益。

NCC裁處南桃園等5家有線電視公司各66萬元（TBC一共挨罰330萬元）、民視20萬元，並命南桃園等5家有線電視公司於裁處書送達當日，與民視完成授權協商及恢復信號播送。

另外，NCC對TBC 4日斷訊事件已先開罰6萬元，對民視則予以警告，要求立即改善；NCC可每天對雙方連續處罰要求改善，「罰到改善為止」。

《ETtoday》報導，NCC發言人翁柏宗表示，雙方都為了自己的利益，因此做出裁罰。至於補償消費者部分，TBC承諾會提供數位加值包給用戶，每個加值包市價約在200到350元。另外，NCC也要求TBC必須提供過去3年與民視的報價。

除了TBC和民視爭議，由於民視對凱擘、台固媒體等系統商的延長授權只到5月10日，後續也有可能走上斷訊一途，翁柏宗則表示，假使凱擘等業者真的下架，就仍是按照裁罰的相關法規。

TBC被罰300萬元：是要逼我們犯罪嗎？

《蘋果日報》報導，TBC台灣寬頻日前下架民視新聞台，受影響收視戶超過70萬戶，NCC今天再裁處TBC 330萬元，對此TBC發言人林志峰批評：「我們沒有拿到民視授權要怎麼播？NCC難道是要逼我們犯罪嗎？」



林志峰指出，今天TBC邀請民視來參與的商業協商會，民視仍然沒有現身，民視董事長郭倍宏只出席NCC委員會，在沒有獲得合法授權的情況下，TBC若復播民視將侵害著作財產權相關的民刑事責任：「NCC難道要叫業者做違法的事嗎？」



林志峰說明，TBC有誠意想趕緊解決，讓用戶能看到想看的內容，但目前問題卡在沒有授權，從今年1月開始，民視每次協調會都不來，現在NCC又要罰TBC，根本是「官逼民罪」，TBC將提訴願。

民視「每戶2元」最低價，有線寬頻協會仍批「破壞商業機制」

民視8日晚間則透過聲明稿，針對外界指出，民視新聞不願提供訊號，TBC無法播出、將頻道捆綁銷售，逼TBC購買、授權金賺飽飽，是想漲價才談不攏等說法，逐一做出澄清。

民視表示，民眾無法收看民視新聞，完全是TBC「單向斷訊」，民視迄今仍持續提供TBC訊號，完全遵守NCC長官在協商會議期間「不斷訊」的最高指示，但NCC以民視「未持續提供臨時授權」作為TBC停止播送民視新聞的藉口，試圖為TBC「斷訊又下架」尋找替罪羔羊。

針對TBC指控「民視包裹授權，逼迫TBC購買」，民視也予以否認，表示從未要求綑綁銷售頻道，不僅願意單獨授權「民視新聞」，且為單獨報價，價格和過去二十年授權給代理商的價格完全一樣，每月每戶2元，十分優惠，且民視早已開出單獨只銷售民視新聞一台的價錢，附帶的民視台灣台及民視第一台兩個頻道為NCC核准的頻道，並未收授權金。

至於外傳民視為了賺飽授權金，是想要漲價才談不攏，民視也反駁說，今年授權金不僅未漲，還比往年更為優惠；過去二十年，民視新聞一直以每月每戶2元委託代理商銷售授權，今年則直接以此價格授權各獨立的系統商。然而TBC於今年一月重新議約時，不僅不肯支付授權金，還變本加厲要求民視新聞支付上架費用，等於TBC不但不必付錢給民視，還反過來要跟民視新聞收取上架費。

《中央社》報導，「有線寬頻產業協會」今天也發布聲明稿聲援TBC，聲明稿指出，民視利用頻道授權方的優勢，迫使系統經營業者全盤接受所提商業條件，將讓日後所有高收視率的頻道，也循這樣的模式達成目的，「這樣除破壞商業談判機制，拿犧牲收視戶收視權益為籌碼，也對行政機關的公權力帶來挑戰。」



有線寬頻產業協會說，TBC因為民視拒絕臨時授權，不得不停止播送民視新聞台訊號，這是遵守著作權法規定，否則將因侵犯著作權而受到刑責，但卻被NCC以違反有線廣播電視法裁罰，系統業者面臨了一刑罰、另一邊是行政罰的兩難窘境。

頻道與系統商談判，最大的受害者還是民眾

《今周刊》報導，民視與TBC的談判，反映出頻道（民視）、系統業者（TBC）地位不對等的狀況，而兩者的對抗，也隨著頻道遭下架，凸顯了消費者的弱勢。

報導指出，有線系統商凱擘去（2017）年放棄頻道代理業務，原由凱擘相關企業（浩緯）代理的民視，沒有另尋中間代理商與系統業者洽談授權，而直接與TBC、凱擘等系統業者個別洽談，民視希望趁著這次洽談機會，「直接與系統台談判，取得更好的價格。」

據民視新聞稿，「民視新聞台」每月收取的授權費用，僅占各系統台向用戶所收月費的不到千分之二，遠遠不及其他有線新聞頻道如「三立新聞」授權費的十分之一，也因此，民視認為，與TBC重新談判一個更合理的授權金，實屬必要。

報導指出，民視爭取合理「授權費」原無可厚非，不過，民視提出「包裹三台」的作法，對此條件，TBC當然興趣缺缺（按照慣習，頻道商如果在MOD上架，就必須在有線電視系統下架，如今民視三台都已經在MOD上架，自然降低TBC等系統業者對民視三台包裹方案的興趣）。

台灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚認為，有線電視、系統之間的奇特生態，長期以來堅若磐石，「現在正是打破秩序的好機會，但這勢必會有一段調整期。」

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核稿編輯：楊之瑜