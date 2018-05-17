 《琉球的時代》：琉球王國的終結──島津侵入事件

文：高良倉吉

島津侵入事件

葡萄牙勢力的進出，以及中國和日本商人的急速興起，在在都嚴重動搖了琉球對外交易（中繼貿易）的基礎。不只如此，受到這股震盪的餘波所致，琉球也陷入了不得不針對海防等治安問題進行強化的窘境之中。然而，這些都不是決定琉球王國作為國家存亡的最關鍵大事。之所以這樣說，是因為儘管和東南亞的交易確實在衰退中，但和中國的進貢貿易依然持續著。不只如此，尚真王期確立的國家體制也掌握了對國內民眾的徵稅體系，因此就算東南亞交易的利潤持續削減，琉球王國也有足夠的條件，可以從這邊填補回來。

只是，國難總是發生在意想不到的地方──迄今為止始終保持友好關係的薩摩島津氏，對琉球王國的態度開始漸漸變得強勢起來。

島津氏從十五世紀開始，就一直主張自己擁有對渡航琉球的日本商船的統制與管理權。島津氏監視著那些沒有得到他們發行的「印判」、「判形」（渡航證明書），便前往琉球的日本商人，企圖掌握對琉球貿易的居心十分明顯。當然，渡航證明書不是這麼簡單就能獲得的，要先支付一定的謝禮才能到手，於是這便成了島津氏的重要收入來源。只是，島津氏為了實現自己的意圖，就必須要有統治的力量才行。結果，事態演變成有許多船隻無視於島津氏的命令，不持渡航證明書就擅自前往琉球。島津氏於是再三要求琉球，必須對沒有渡航證明書的日本商人在那霸的交易進行取締；只是，琉球方面儘管表面上總是和顏悅色地答應，實際上卻完全不遵守這種規範。就在這種情況下，爆發了所謂的三宅國秀事件。

一五一六年，一名叫做三宅和泉守國秀的武士率領十二艘兵船，意圖征服琉球。當他的船隊在薩摩的坊之津港停泊的時候，遭到了島津忠隆的襲擊；忠隆燒毀了三宅的船隻，並將他的一干黨羽全部屠殺乾淨。一五三六年九月，島津方面送信給琉球，說明了這件事的經過，並且力陳自己為了琉球是多麼盡心竭力，今後若再有這種不軌之徒，亦將抱持著兄弟之誼，為貴國助一臂之力（《琉球薩摩往復文書案》）。只是，根據田中健夫的研究，這件事其實是島津氏意圖施恩於琉球，而捏造出來的一起事件（〈關於三宅國秀的琉球遠征計畫〉）。真相應該是，以對琉球貿易管理者自居的島津氏，眼見事態不能隨心所欲地實現，於是姑且想出了這種點子，希望藉著對琉球施恩，來強化對那霸日本商人的統治吧！

不久後，島津氏在南九州鏖戰不休，至一五七○年代已經完全掌握了日向、薩摩、大隅三州，成為一大勢力，隨後並揮軍北上，朝稱霸九州的目標邁進。一五八六年，薩摩軍控制了豐後，距離稱霸九州眼見只差一步，卻因為和豐臣秀吉敵對，於第二年，也就是一五八七年，遭到秀吉派遣二十萬大軍征討，戰敗被迫退回舊地（原口虎雄，《鹿兒島縣的歷史》）。直到為秀吉所敗為止，島津氏的實力一直在強化，而他們對琉球也放棄了迄今為止的友好關係，改而採取強勢的態度。

一五七二年島津氏發給琉球的公文寫著：貴國應將未持有渡航證明書的日本商船悉數沒收，以充貴國之公用，取締務必周到細密⋯⋯云云，完全是一派命令的口吻。一五七五年三月，薩摩對琉球方面的使節南叔（僧侶）、金大屋子等人採取高壓的態度，兩國外交一時陷入緊繃（紋船事件）。儘管之後島津氏為秀吉所敗，但到了一五九一年，這次換成秀吉透過島津氏，強迫琉球為出兵朝鮮提供一萬五千人的兵源。後來經過島津氏的斡旋，將數字減為可供七千人十個月之用的兵糧米，但琉球方面仍舊覺得這個要求很無理，因此總是閃爍其詞、不願支付。為此，島津氏派出使者，向琉球方面下通牒道：「在一五九二年二月前，必須將足額的兵糧米送抵坊津，然後再轉送到朝鮮，同時必須為名護屋城（秀吉為出兵朝鮮，設置在肥前的基地）的建造奉上獻金。」琉球最後考慮到後續的不利影響，終於獻出了一部分的兵糧米。

不久後秀吉逝世，時勢邁入了在關原戰役中獲得勝利的德川家康的時代。島津家久在家康的許可下，以追究長久以來的「無禮」為名目，於一六○九年三月，派遣三千軍隊遠征琉球王國。相對於幾無戰意的琉球，身經百戰、且裝備有火槍的薩摩軍可說十分強大。於是，戰爭就在一面倒的形勢下畫下句點，琉球方被迫無條件投降。自沖繩有歷史以來，這是第一次有國王被外敵俘虜，可說是極端非比尋常的事態（島津侵入事件）。

古琉球的終結

島津侵入事件，為在南方島嶼展開、獨立自尊的琉球王國歷史，畫下了一個狂暴的句點。以此事件為契機，琉球王國實際上被納入日本體制當中的一環，獲得允許殘存下來的，就只剩下表面的王國體制。自此，古琉球轉換為近世琉球。

我們應該如何從歷史背景，去了解琉球王國落得這種地步的原因呢？關於這點，我有以下的看法：

首先，作為琉球王國形成史重要背景的冊封體制，自十六世紀中葉開始，伴隨著明朝顯著的衰弱趨於有名無實，從而再也難以維持東亞地區的國際秩序。另一方面，海禁政策瓦解造就的對外關係不利，也加速了琉球在東南亞交易上的衰退。相較之下，歷經由應仁、文明之亂到戰國時代這段動盪不安時期的日本，最後終於形成了強力的統一政權；這一事業經過織田信長、豐臣秀吉之手，最後在德川家康手中開花結果，建立了以將軍為頂點的強力封建國家（幕藩制國家）。島津氏的三州平定與稱霸九州的野心，以及此等野心的受挫，從宏觀角度來看，不過是日本建立起強力封建國家歷程中的一環罷了。就在這種動向中，日本因應著封建國家的自我形成，開始對東亞的新秩序，以及版圖重組提出要求。最能具體呈現這一點的，就是秀吉在一五九二至一五九八年間對朝鮮的出兵。

朝鮮在傳統上是中國冊封體制的一員，所以日本軍的侵略在挑戰朝鮮主權的同時，也可以說是對冊封體制的攻擊；不過，這種攻擊最後在朝鮮軍隊、明朝援軍，以及朝鮮民眾的起義下，遭到了狼狽敗退。

島津氏直接對琉球下手，其實在某個層面上，和上述的朝鮮出兵有著性質上的相似之處。簡言之，它所企求的，是要將位處冊封體制下的琉球重新編入日本的封建國家體系內，並將琉球拉入自身的邏輯框架當中。這樣的企圖，在一時之間確實獲致了成功。

當然，出兵琉球、將琉球編入日本封建國家體系，和出兵朝鮮之間並非截然相同，這點也是十分明顯的。我們不可忽視的是，這場出兵是將某個迄今為止在日本的框架外獨自創造歷史、獨自經營國家的人們和地區，統合進日本社會當中；就這種統合來說，這不只是一個契機，而且是最初的契機。兩百七十年後的一八七九年（明治十二年），日本政府斷然實施琉球處分，讓琉球王國名實俱亡，並改設置沖繩縣，使得琉球成為近代國家日本的一員，這則是琉球被編入日本社會的第二個契機。

但是，話又說回來，島津侵入事件或是琉球處分，不論哪一個契機，都是單方面的行使暴力而已；故此，儘管在琉球處分後，沖繩（琉球）已經確定成為日本的一員，但在這之後所走的路，卻也絕非一帆風順。沖繩（琉球），只是在島津侵入事件與琉球處分這兩個契機下，才不得不編入日本社會當中；而且，正因為採取這種強制形式，結果反而使得沖繩（琉球）在和日本有別的框架下，確立了自己的獨立性，這是相當值得我們注目的。

戰敗的國王尚寧被擄到薩摩之後，於一六一○年八月在駿府謁見了德川家康，並於九月在江戶會見了二代將軍秀忠。據說，他們兩人相當「誠懇有禮」地慰勞了尚寧的辛勞。第二年，亦即一六一一年，尚寧在薩摩方面提出的琉球王國統治方針上簽了名，並在該年秋天，在隨行的臣僚陪同下，踏上了兩年未曾回歸的故國國土。這時距離尚真王逝世八十五年，距離馬六甲王國滅亡則正好一百年。此刻的琉球王國，不得不面臨一個愈發嶄新的時代到來。

當北風吹起的時候 守候國王的歸來 當順風吹起的時候

「若是北風吹起的時候，國王應該就會回來了吧！我在這裡痴痴守候著，等待順風吹起的那一刻。」在《思草紙》卷十三裡註記著，這首古歌是「尚寧尊君御上國之御時，夫人美御前御製的詩歌」；簡言之，這是王妃翹首等待被帶往北方的尚寧王歸來時，所詠唱的一首歌曲。同時，也是傳遞古琉球氣息的最後一首古歌。

相關書摘 ▶《琉球的時代》：沖繩的歷史到底能不能算是日本史？

書籍介紹

本文摘錄自《琉球的時代：偉大歷史的圖像》，聯經出版

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作者：高良倉吉

譯者：蘆荻

沖繩並非一開始就是日本一員。在古琉球時代，沖繩是有別於日本的獨立國家「琉球王國」。位於亞洲海洋中的琉球王國，它的全貌籠罩在一片迷霧中，彷彿一個神話般的世界。從歷史的角度來看，古老的琉球王國曾建立宏偉的海上貿易路線，有過一段值得誇耀的輝煌文化。

在沖繩漫長的歷史過程中，古琉球所占的分量，遠比我們一般認知的還要更加重要。然而相當遺憾的是，就實際上來說，能夠供我們一窺這個時代具體形象的史料，可說少之又少，在僅存的史料當中，足以信賴的更是稀少至極。這個時代的歷史意義，和殘存的史料篇章完全不成比例。然而它是日本國家形成史中，一個獨一無二的重要關鍵。故此，儘管有著史料的嚴重制約，古琉球仍然是一個值得傾注心力探討其深遠意義的時代。

琉球最著名歷史學者高良倉吉的《琉球的時代：偉大歷史的圖像》，從琉球時代的傳說談起，直到1611年琉球被日本薩摩藩控制為止，敘事主軸著重於古琉球王國在什麼樣的形勢下創造了自己的歷史。他希冀以島嶼的古代歷史喚起今日「沖繩人」的自覺，強化「琉球人」意識。並能還「琉球」這個辭彙，以及它所包含的活潑多彩世界一個真面目。當然，更進一步希望能為現在還活著的沖繩縣民，取回「琉球」這個辭彙的詮釋權。

琉球與臺灣存在許多相似性，同樣都是海島國家並具有重要戰略地位，也同樣歷經被殖民時期，並在國家主權議題上存在情境相似的糾葛。觀看琉球的歷史，可讓我們回頭審視自己，思考我們自身的歷史定位。對於「臺灣」這個辭彙，我們是否也能自行掌握詮釋權？這個問題，需要更多元的討論。不妨先以琉球作為他山之石，從觀看他者的歷程裡，回過頭來審視自身。

Photo Credit: 聯經出版社

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航