《琉球的時代》：沖繩的歷史到底能不能算是日本史？

文：高良倉吉

琉球的強烈地域性特質

NHK在一九七八年二月到五月間，舉行了一項全國縣民意識調查。從這項調查的結果，我們可以發現，沖繩縣民的意識和其他都道府縣的縣民意識相比，確實有著顯著的特異之處。

好比說在宗教信仰方面，回答「佛教」的人以全國平均來說，約占百分之二十左右（比例最高的是富山縣，占百分之四十二點五）；相對之下，沖繩只有百分之一點七，是所有排行的末尾（倒數第二的是茨城縣的百分之七點八）。相反地，回答除神道、佛教、基督教、創價學會之外，信仰「其他宗教」的人數，沖繩則是壓倒性的第一位，足足占了百分之十七點一；不只和全國平均的百分之二點二相比極端突出，就算和第二位奈良縣的百分之四點八相比，也是高出了一大截。不消說，這裡所講的「其他宗教」，就是沖繩地方上的固有信仰了。從這一例就可以清楚看出，以佛教為首的教團信仰在沖繩是全國最弱，至於固有信仰，則是相反地根深蒂固。

再者，對於「是否應該尊敬天皇」這個問題，回答「應該」的比例，在全國平均占了百分之五十五點七，但在沖繩只有百分之三十三點七，位居所有都道府縣的末尾。還不只這樣，回答「不應該」的人數高達百分之三十七點一，是全國第一（全國平均是百分之二十五點一），同時也是唯一「不應該」凌駕於「應該」之上的縣。之所以會如此，其理由之一就是，在整個日本當中，唯獨沖繩接受天皇制的歷史極端地短──自琉球處分到沖繩戰爭約七十年，一九七二年日本復歸到現在（一九八○年）又只有八年，加起來還不滿一百年──這樣的歷史事實反映出來，得到的便是這種結果。

不只如此，面對下面這個問題，得到的結果也很有趣。「儘管有著諸多問題，但你認為，現在的日本是個還算令人滿意的社會嗎？」回答「是」的比例，在全國占了百分之七十三點六，但在沖繩卻只有百分之四十八點六，居於末尾（就算是次低的高知縣，也有百分之六十六點三）。與之相比，在回答「不是」的比例上，相對於全國的百分之十三點五，沖繩則是以百分之二十三點七再度居冠（二位還是高知縣，占百分之十八點四）。概括言之，儘管有著種種問題存在，但在其他都道府縣中，對於現今日本持肯定的氛圍還是占了主流，唯獨沖繩，對於這種現狀抱持著強烈批判的態度。

就算從其他項目當中也可以看得出，沖繩是全國首屈一指，縣民意識──即所謂「沖繩人」（uchinanchu）意識──強烈的地區；在人際關係上，它到現在都還殘存著強烈的共同體意識；資本主義的激烈競爭原理，亦尚未滲透到整個地方。故此，從各方面來看，沖繩相較於日本本土，在在顯示了它身為獨立性強烈地域的一面（NHK民調中心，《全國縣民意識調查──結果概要》）。

安良城盛昭根據上述的NHK縣民意識調查進行分析檢討，做出了這樣的總結：「從沖繩住民的生活意識、信仰、經濟生活、政治意識等多方面來看，毫無疑問可以看出，沖繩不能單純當成構成日本社會的一個普通地區來解讀，而是一個極度獨特的地區。」（〈沖繩的地域性特質〉）同時，他也指出了極為關鍵的一點，那就是：擁有這種地域性特質的沖繩，在作為日本社會一員而存在的同時，也愈發在地域上，發揮出和日本社會相對化的力量；故此，當正確把握住沖繩的時候，反過來也能更加清楚地看透日本（《新．沖繩史論》）。

誠如安良城先生所言，這種地域性特質形成的主要要因之一，正是源於被編入日本社會的沖繩，其獨特的歷史脈絡所致。

作為「外國史」的古琉球

說到底，沖繩並非一開始就是日本一員。擁有屬於日本文化一環的文化、使用和日語同系統的語言，這樣一群人居住在沖繩的各個島嶼上，發展其獨自的歷史，最終在古琉球的時代，建立了有別於日本的獨立國家「琉球王國」。在日本的框架外，成立獨立的國家，在現今的日本社會中，不存在和沖繩同樣擁有這種傳統的地區。這是沖繩歷史的一大特徵。

不只如此，在日本以外形成獨立國家的沖繩這一地區，隨著一六○九年的島津侵入事件、一八七九年（明治十二年）的琉球處分即沖繩的廢藩置縣兩大契機，開始被編入日本社會。除了沖繩以外，還有其他地區是在這樣的情況下，成為日本社會一員的嗎？「到底我們是從什麼時候開始變成『日本人』，沖繩又是從什麼時候開始變成『日本』的？」沖繩的人們當然會有這種確切的疑問，而這是其他地區的人們完全不可能懷疑的。這是沖繩歷史的第二大特徵。

如上所述漸漸成為日本社會一員的沖繩，在一九四五年（昭和二十年）沖繩戰役後，被置於美國的直接統治下，再次脫離了日本的框架。不久，從這當中誕生了祖國復歸運動，並隨著大多數的居民選擇與要求，再次回歸日本。由日本的內部被劃出，再經由居民的主體意志回歸到日本之內。在成為日本社會一員的過程中，曾經有過這種經驗的地區，除了沖繩之外再無他者。這是沖繩歷史的第三大特徵。

擁有上述歷史特徵的地區居民，自然不會和日本社會的其他地區抱持著相同的居民意識；故此，NHK調查中顯現出的這種個性特質，說到底也是理所當然之事。在戰爭結束後不久，沖繩人民之間普遍蔓延著一種「反日感情」，「琉球獨立論」也在政治上被認真地納入討論範圍；但是，不論其他地區如何，在沖繩就是看不見那種狂熱的行動。在我想來，這應該也是沖繩的特質之一吧！另一方面，認為沖繩和「日本」之間不是分分合合的關係，而是橫亙著無可否認的嚴重「差別意識」，這樣的主張也登場了。從以上的理解一想，會有這種主張，也是理所當然之事吧！

沖繩的歷史到底能不能算是日本史？它到底該不該像「長崎的歷史」、「群馬的歷史」這樣，作為日本史的一環，被當成某種同質的日本地方史來加以看待？在琉球處分後的近代史、現代史（戰後史）這個範疇上，沖繩史毫無疑問是日本史的一環；就算在島津侵入事件後的近世琉球，基本上也應當以日本史的一環來加以掌握理解。但是，古琉球到底該放在日本史的哪一個位置上？我對此抱持著重大的疑問。

要將古琉球納入日本史當中，以現在的狀況來說有兩個大問題：第一，古琉球所處的時代，相當於日本史上稱為「中世」的時代，但是相對中世日本以封建社會的形成展開為特徵，古琉球的內容則是充滿了封建社會以前的古代色彩。換言之，它不能直接適用於現行日本史的時代區分概念。要硬將古琉球塞進日本史當中，除非把它當成中世的封建社會形成、展開期中，仍處於古代樣貌下的後進、邊陲地帶來加以解釋，再不然就是將中世日本史區分為兩個時代，只能這樣而已。另一個問題則是，琉球王國是和日本社會有所區別的獨立國家，要將它和中世日本的守護大名與戰國大名之流的權力相提並論，實在是件相當困難的事情。

確認了以上兩點後，我的理解是：古琉球的研究，應該放在相對於日本史的「外國史」研究方為正解。然後，歷經作為「外國史」的古琉球研究階段後，沖繩史是在怎樣的脈絡下，被納入日本史研究的一環？更進一步說，形成古琉球這個獨立國家的社會，是在怎樣的脈絡下，被編入日本社會的一環？這些都是值得我們檢討與深思的。

由於忽略、無視以上的問題點，所以沖繩歷史對史家來說，就只是曖昧不明的東西；而沖繩現在毫無疑問是日本社會的一員，所以它的整段歷史，也自然被硬當成是日本史的一環了。

相關書摘 ▶《琉球的時代》：琉球王國的終結──島津侵入事件

書籍介紹

本文摘錄自《琉球的時代：偉大歷史的圖像》，聯經出版

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作者：高良倉吉

譯者：蘆荻

沖繩並非一開始就是日本一員。在古琉球時代，沖繩是有別於日本的獨立國家「琉球王國」。位於亞洲海洋中的琉球王國，它的全貌籠罩在一片迷霧中，彷彿一個神話般的世界。從歷史的角度來看，古老的琉球王國曾建立宏偉的海上貿易路線，有過一段值得誇耀的輝煌文化。

在沖繩漫長的歷史過程中，古琉球所占的分量，遠比我們一般認知的還要更加重要。然而相當遺憾的是，就實際上來說，能夠供我們一窺這個時代具體形象的史料，可說少之又少，在僅存的史料當中，足以信賴的更是稀少至極。這個時代的歷史意義，和殘存的史料篇章完全不成比例。然而它是日本國家形成史中，一個獨一無二的重要關鍵。故此，儘管有著史料的嚴重制約，古琉球仍然是一個值得傾注心力探討其深遠意義的時代。

琉球最著名歷史學者高良倉吉的《琉球的時代：偉大歷史的圖像》，從琉球時代的傳說談起，直到1611年琉球被日本薩摩藩控制為止，敘事主軸著重於古琉球王國在什麼樣的形勢下創造了自己的歷史。他希冀以島嶼的古代歷史喚起今日「沖繩人」的自覺，強化「琉球人」意識。並能還「琉球」這個辭彙，以及它所包含的活潑多彩世界一個真面目。當然，更進一步希望能為現在還活著的沖繩縣民，取回「琉球」這個辭彙的詮釋權。

琉球與臺灣存在許多相似性，同樣都是海島國家並具有重要戰略地位，也同樣歷經被殖民時期，並在國家主權議題上存在情境相似的糾葛。觀看琉球的歷史，可讓我們回頭審視自己，思考我們自身的歷史定位。對於「臺灣」這個辭彙，我們是否也能自行掌握詮釋權？這個問題，需要更多元的討論。不妨先以琉球作為他山之石，從觀看他者的歷程裡，回過頭來審視自身。

Photo Credit: 聯經出版社

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航