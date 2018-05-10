【國際大風吹EP7】每年花139億卻不事生產，英國皇室為什麼還沒被廢？

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從威廉王子和凱特王妃生了第三胎，到哈利王子和美國女友梅根的婚禮，最近皇室新聞其實蠻多的，但對於不是英國人的你我來說，很多關於皇室的背景知識，看相關新聞的時候會搞不清楚，甚至有些問題你可能連想都沒想過。今天一口氣整理了幾個、我覺得很好玩的皇室小知識跟大家分享。看完影片，你也可以自稱皇室小專家。

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英國皇室每年花多少錢？是老百姓出的嗎？

皇室成員穿名牌、開好車、住豪宅、小孩念貴族學校、在家有人照顧、出外有人維安，更別說常常到海外出公差，花費絕對少不了。但皇室的帳目並沒有完全公開。根據主張廢除皇室的民間團體Republic估計，英國皇室每年的總開銷，大概是3.45億英鎊、約合139億台幣。

那皇室的收入從哪來呢？皇室成員本身雖然沒有薪水，但每年英國國會都會撥一筆叫「皇室撥款」（Sovereign Grant）的公款給女王，用來支付皇室員工的薪水、出公差的旅費和皇宮的維護成本。這筆錢的額度每年都會浮動，像2018到2019年預計是8200萬英鎊。剩下的收入，就要看每個皇室成員的私人理財狀況。以女王來說，她除了握有累積數百年的皇室資產管理權，還從國王老爸喬治六世繼承了一大筆私人資產，光是錢滾錢就不愁吃穿。

總之，皇室成員的公務支出，基本上是政府買單。至於他們的私人所得，雖然帳目不完全公開，但顯然足以負擔上流社會的生活方式。

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威廉王子獲封為劍橋公爵，他可以對當地抽稅嗎？

英國的貴族爵位系統（Peerage），是從中古世紀一路流傳到現代的。當時，只要對皇室效忠的貴族，就會獲得土地或財產作為報酬。不過，到了21世紀，這些封號基本上只是榮譽性質，不管是公侯伯子男，都沒有實質好處，威廉開車到劍橋，一樣要繳停車費。

唯一的例外，是他的爸爸查爾斯王子。按照慣例，身為王儲的他，獲封為康瓦爾公爵（Duke of Cornwall），因此有權管理總面積550平方公里的康瓦爾公爵領地（Duchy of Cornwall）。2013年，這片不動產和衍生的投資組合，估計總價值高達7.63億英鎊，當年產生的收益是1900萬英鎊、約合台幣7.6億。

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也難怪他除了養活自己、夫人和兩個兒子，還有錢雇用上百名員工。有朝一日，查爾斯真的當上國王，這隻金雞母還會傳給威廉。

到了現代，為什麼英國人還要保留皇室？

2018年的此刻，全世界只有43個主權國家，承認28位君主，其中英國女王一個人就包辦了大英國協的16國。但畢竟女王只是虛位元首，實際上的國家領導人是首相。

為什麼英國人要每年花錢補助這一群本來就很有錢、又不事生產的皇室貴族呢？尤其英國貧富差距不小，這筆錢拿來做社會福利不是更好嗎？可是，從民調數字來看，過去20年來，英國人對君主制度的支持率，始終維持在七成的超高水平，甚至在2016年，還有七成民眾不希望高齡90歲的女王退休。

為什麼英國人這麼愛女王和皇室呢？不少分析認為，皇室已經成為英國文化認同的核心元素之一。在海外，他們提升英國形象和軟實力，甚至吸引觀光客；在國內，不論政黨怎麼輪替、國會議員噴了多少口水，女王永遠是超越政治的存在。儘管皇室在私底下一定有自己的政治立場，但在公開場合，他們絕不插手干政，總是扮演人道、慈善、親民的精神領袖。

所以儘管皇室有錢有勢，但是對大部分英國人來說，少了女王就不叫英國。

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核稿編輯：楊之瑜