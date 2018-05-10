不受《勞基法》保護的警察，過勞加班只能領到「感謝狀」

充滿爭議的《勞基法》修法已經通過了三個月，但仍然有許多人至今不適用《勞基法》保護，路上的鴿子——員警們——就是其中之一。

現職警察，也是台灣警察工作權益推動協會理事的蕭仁豪表示，自己今年二月的時候加班88小時，但有16小時的加班費是領不到的，「這種不公平的狀況很常見」蕭仁豪說，「很多人也搞不清楚為什麼沒有加班費」。

一直對警察職業充滿憧憬的蕭仁豪，在警大畢業之後原本期盼能有個穩定的職涯，沒想到迎接而來的是多到喘不過氣的班表，許多員警也都在精神不濟的狀況下值勤，「你覺得經過這樣的超時工作，員警在值勤的意外會不會增加？」蕭仁豪說。

警政署公關室的呂文廷透過LINE向關鍵評論網表示，一般而言大多是外勤才會發生連續值班12小時的狀況，但八小時工作四小時加班的狀況，確實並不少見，且暫時沒有改變現行制度的規劃。

包括警察、護理人員在內的許多職業都不適用於《勞基法》，也都面對超時工作的問題。目前員警工作時數由《警察勤務條例》規範，其中明列每日工作時間八小時，但「有特殊情形得變更之」，而這裡所謂的「特殊」，也包含「人力短缺」。

由於《警察勤務條例》中有明列加班費上限，所以超過上限四小時的加班時數，大多會改以「感謝狀」的方式「表揚」。台灣警察工作權益推動協會表示，總是夾在政府和陳抗民眾之間的警察，做了超時的工作，卻沒有辦法公開的為自己爭取權益。

和全台灣平均的80歲相比，台灣警察的平均壽命只有69歲————少了超過十年。許多研究均指出，久坐、超時工作而且飲食不正常的員警，和其他人相比，更容易罹患心臟疾病或發生體重過重的情況。

此外除了員警自己的健康狀況外，過度勞累的員警也可能造成更大的社會問題。根據發表於《美國國家科學院院刊》（Proceedings of the National Academy of Sciences）統計以色列員警的執勤情況的研究報告指出，有充足休息的執法人員在值勤合理度上要和其他人相比高出數倍，反觀飢餓或疲累的員警，則更常對公民過度使用武力。

過勞的關鍵因素：基層警力不足

台灣員警過勞的一大潛在原因，是由於新進員警數量的不足。

警政署在2017年發布的一則聲明，就指出了基層員警過勞和數量不足的問題，甚至有媒體報導許多台灣的警員近年選擇轉往新加坡，執行邊境管制的工作。

面臨這樣的短缺問題，警政署決定使用「創意」的方式招募警界新人，包括一系列社群媒體上以警犬和電競為主題的操作，效果則見仁見智。

任職交通警察的石明瑾接受關鍵評論網採訪時表示，99%的交警每天工時都高達12小時，而「缺人」是一大主因。「12個人能做的事叫八個人去做，再讓他們每天加班四小時，會比多補四個人划算得多」石明謹說，「現在缺額可能將近16,000至17,000人」。

此外，石明謹也指出，即使政府成立新的警察隊，警察的預算員額也不會增加，例如現在警政署有五萬人，如果新成立一個一千人的環保警察隊，那其他單位的總人數就會變49,000人，而不是維持原本的人數。

「1997年我畢業到大安分局交通隊時，我們隊上是136名員警」石明謹說，「但我三年前調到萬華時只剩下68人，20年人數剩不到一半。」

本文由關鍵評論網國際版譯編，原文刊載於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航