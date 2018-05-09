教育部一年補助2.5億，明年一月起大學「教學助理」全納勞健保

為解決學生兼任助理爭議，教育部今（9）日表示，最快明年1月起，全台公私立大學教學助理（TA）不再分流、全部納入勞健保，並由教育部全數買單，估計共有5.3萬人受惠。

（中央社）大專校院學生在校內擔任兼任助理是否算勞工，過去爭議不斷，教育部曾於民國104年舉行跨部會會議，訂定兼任助理勞動權益保障指導原則，將兼任助理分流為「學習型」和「勞僱型」，僅勞僱型助理可納勞健保，學生團體多次到教育部前陳情，要求一體適用。

教育部長吳茂昆今天在教育部部務會報中提到，大專學生擔任研究助理和教學助理的勞動權規範問題有點複雜，由於牽涉很多師生之間的關係，因此教育部進一步檢視和討論。

大學兼任助理有兩種，包括研究助理（RA）及教學助理（TA），其下都分成「學習型」及「勞雇型」。之前只有「勞雇型」助理有勞健保、「學習型」助理沒有，但各校分法不明確，引發爭議。

教育部幫大學助理買健保、卻不包括「學習型」研究助理

吳茂昆指出，根據教育部研議，規劃未來教學助理一體化，不再分流，教育部會協助解決勞健保問題，希望讓學生可以安心就學，預計明年1月推動。但研究助理部分，如果做的和自己的論文相關，還是屬於「學習型」，不納勞健保；如果是跟論文無關，就屬於「勞雇型」，須納勞健保。

教育部高等教育司副司長朱俊彰進一步說明，過去兼任助理分流傳出不少爭議，教育部經過研議，規劃未來教學助理不分流，都屬「勞雇型」，全部納勞健保，預估現在約3.7萬名的學習型教學助理可受惠，而教學助理納勞健保的費用將由教育部補助。



朱俊彰指出，研究助理方面，還是維持「學習型」和「勞雇型」，主要考量研究助理的分流條件較明確，只要和學生畢業條件或研究題目相關就是學習型，若無關則是勞僱型，另外如一般工讀生屬於勞僱型，而弱勢學生助學計畫屬於學習意涵的活動，因此參與的學生仍屬於學習型。



根據教育部估計，目前學習型教學助理約3.7萬人，勞雇型教學助理約1.6萬人，合計約5.3萬人，未來教學助理全部納勞健保後，預估1年補助納勞健保的經費約需新台幣2.5億元。

《台灣醒報》報導，高教工會組織部主任林柏儀受訪時表示，教育部將教學助理納入勞健保是進步的政策，且由政府補貼教學助理勞健保費用，的確能降低學校鑽漏洞的誘因，但徒留研究助理懸而未決，「保障勞動權益不是看有沒有學習效果區分，而是看有沒有勞動事實」，他強調，教學助理雖然付出勞務，但也會學習到東西，「所有的勞動都具有學習效果」，因此，也應保障研究助理的勞動權益，一併納入勞健保。

小學教師鐘點費提高，一分鐘8元與國高中「同價」

另外，國小教師鐘點費明年起將調高。吳茂昆表示，一個好的學習環境需要有好的教師，但多年來，教師鐘點費卻出現不公平，國小老師鐘點費平均每分鐘為6.5元，國中、高中則是8元，因此針對此議題與行政院討論，研議把國小教師鐘點費提高至8元，最慢明年1月1日起實施。

而為讓私立大專校院兼任教師鐘點費能與公立大學校院同一水準，教育部也將以經費補助方式，引導私校提高兼任教師鐘點費至公校水準，107年度共有36校獲得經費補助，預估受惠人數達9,300名兼任教師。

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核稿編輯：楊之瑜